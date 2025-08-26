עוד על AGENT

AGENT מחיר (AGENT)

1 AGENT ל USDמחיר חי:

$0.00427623
$0.00427623
-3.50%1D
AGENT (AGENT) טבלת מחירים חיה
AGENT (AGENT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00426032
24 שעות נמוך
$ 0.00500896
גבוה 24 שעות

$ 0.00426032
$ 0.00500896
$ 0.01706934
$ 0.0025891
+0.37%

-3.55%

+15.82%

+15.82%

AGENT (AGENT) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00427623. במהלך 24 השעות האחרונות, AGENT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00426032 לבין שיא של $ 0.00500896, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. AGENTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.01706934, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.0025891.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, AGENT השתנה ב +0.37% במהלך השעה האחרונה, -3.55% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+15.82% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

AGENT (AGENT) מידע שוק

$ 4.28M
$ 4.28M

--
$ 4.28M
1.00B
1,000,000,000.0
שווי השוק הנוכחי של AGENT הוא $ 4.28M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של AGENT הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 4.28M.

AGENT (AGENT) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של AGENTל USDהיה $ -0.000157480382254321.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלAGENT ל USDהיה . $ -0.0001896871.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלAGENT ל USDהיה $ -0.0002371763.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של AGENTל USDהיה $ -0.001573001487407631.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.000157480382254321-3.55%
30 ימים$ -0.0001896871-4.43%
60 ימים$ -0.0002371763-5.54%
90 ימים$ -0.001573001487407631-26.89%

מה זהAGENT (AGENT)

Talos is an AI Agent created by Flux Point Studios, Inc. whom is active on X.com and trades with his own wallet and private keys on the Cardano network. Talos is constantly evolving and the token $TALOS allows holders to influence his development through decentralized governance. Talos is unique as he is the first AI Agent on Cardano to actively trade tokens with his own wallet. Talos will continue to evolve and become a steward of the Flux Point Studios DAO as well as a dApp developer on the core team.

AGENTתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה AGENT (AGENT) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות AGENT (AGENT) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור AGENT.

בדוק את AGENT תחזית המחיר עכשיו‏!

AGENT למטבעות מקומיים

AGENT (AGENT) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של AGENT (AGENT) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על AGENT הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על AGENT (AGENT)

כמה שווה AGENT (AGENT) היום?
החי AGENTהמחיר ב USD הוא 0.00427623 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי AGENT ל USD?
המחיר הנוכחי של AGENT ל USD הוא $ 0.00427623. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של AGENT?
שווי השוק של AGENT הוא $ 4.28M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של AGENT?
ההיצע במחזור של AGENT הוא 1.00B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של AGENT?
‏‏AGENT השיג מחיר שיא (ATH) של 0.01706934 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של AGENT?
AGENT ‏‏רשם מחירATL של 0.0025891 USD.
מהו נפח המסחר של AGENT?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור AGENT הוא -- USD.
האם AGENT יעלה השנה?
AGENT ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את AGENT תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
