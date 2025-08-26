AGENT (AGENT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00426032 $ 0.00426032 $ 0.00426032 24 שעות נמוך $ 0.00500896 $ 0.00500896 $ 0.00500896 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00426032$ 0.00426032 $ 0.00426032 גבוה 24 שעות $ 0.00500896$ 0.00500896 $ 0.00500896 שיא כל הזמנים $ 0.01706934$ 0.01706934 $ 0.01706934 המחיר הנמוך ביותר $ 0.0025891$ 0.0025891 $ 0.0025891 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.37% שינוי מחיר (1D) -3.55% שינוי מחיר (7D) +15.82% שינוי מחיר (7D) +15.82%

AGENT (AGENT) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00427623. במהלך 24 השעות האחרונות, AGENT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00426032 לבין שיא של $ 0.00500896, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. AGENTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.01706934, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.0025891.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, AGENT השתנה ב +0.37% במהלך השעה האחרונה, -3.55% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+15.82% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

AGENT (AGENT) מידע שוק

שווי שוק $ 4.28M$ 4.28M $ 4.28M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 4.28M$ 4.28M $ 4.28M אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של AGENT הוא $ 4.28M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של AGENT הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 4.28M.