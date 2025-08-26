AGAWA (AGAWA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00142301$ 0.00142301 $ 0.00142301 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.46% שינוי מחיר (1D) -3.46% שינוי מחיר (7D) +5.24% שינוי מחיר (7D) +5.24%

AGAWA (AGAWA) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, AGAWA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. AGAWAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00142301, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, AGAWA השתנה ב +0.46% במהלך השעה האחרונה, -3.46% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+5.24% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

AGAWA (AGAWA) מידע שוק

שווי שוק $ 16.79K$ 16.79K $ 16.79K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 16.79K$ 16.79K $ 16.79K אספקת מחזור 999.70M 999.70M 999.70M אספקה כוללת 999,696,166.766335 999,696,166.766335 999,696,166.766335

שווי השוק הנוכחי של AGAWA הוא $ 16.79K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של AGAWA הוא 999.70M, עם היצע כולל של 999696166.766335. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 16.79K.