Affi Network סֵמֶל

Affi Network מחיר (AFFI)

לא רשום

1 AFFI ל USDמחיר חי:

$0.00750103
$0.00750103$0.00750103
-7.90%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Affi Network (AFFI) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 13:39:31 (UTC+8)

Affi Network (AFFI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00749923
$ 0.00749923$ 0.00749923
24 שעות נמוך
$ 0.00814758
$ 0.00814758$ 0.00814758
גבוה 24 שעות

$ 0.00749923
$ 0.00749923$ 0.00749923

$ 0.00814758
$ 0.00814758$ 0.00814758

$ 0.2712
$ 0.2712$ 0.2712

$ 0.00432224
$ 0.00432224$ 0.00432224

--

-7.92%

-35.52%

-35.52%

Affi Network (AFFI) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00750103. במהלך 24 השעות האחרונות, AFFI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00749923 לבין שיא של $ 0.00814758, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. AFFIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.2712, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00432224.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, AFFI השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -7.92% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-35.52% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Affi Network (AFFI) מידע שוק

$ 45.54K
$ 45.54K$ 45.54K

--
----

$ 750.10K
$ 750.10K$ 750.10K

6.07M
6.07M 6.07M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Affi Network הוא $ 45.54K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של AFFI הוא 6.07M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 750.10K.

Affi Network (AFFI) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Affi Networkל USDהיה $ -0.000645381627389094.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלAffi Network ל USDהיה . $ -0.0028227868.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלAffi Network ל USDהיה $ +0.0051190096.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Affi Networkל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.000645381627389094-7.92%
30 ימים$ -0.0028227868-37.63%
60 ימים$ +0.0051190096+68.24%
90 ימים$ 0--

מה זהAffi Network (AFFI)

Affi Network is a decentralized, white-label, multi-chain loyalty solution designed for blockchain-integrated companies, enabling real-time token-based incentive distributions for various on-chain event triggers, such as deposits, mints, token sales, in-app purchases, and staking. This innovative platform allows projects across all industries to launch custom loyalty and referral functionalities within minutes, with no coding required, and at a fraction of the cost. Affi Network generates revenue through a dynamic SaaS and transaction fee model, with plans to distribute 50% of its revenue back to token holders soon. The goal of Affi Network is to unite marketers and developers around the world through the $AFFI token by addressing relevant pain points with breakthrough technologies. This includes strengthening relationships with developers, digital agencies, and related communities to optimize product features, enhance user value, and increase revenue for Affi Network. The $AFFI token offers revenue-sharing and governance utilities, empowering marketers and developers globally to take ownership of a product they actively use. Join the hive!

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Affi Network (AFFI) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

Affi Networkתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Affi Network (AFFI) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Affi Network (AFFI) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Affi Network.

בדוק את Affi Network תחזית המחיר עכשיו‏!

AFFI למטבעות מקומיים

Affi Network (AFFI) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Affi Network (AFFI) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על AFFI הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Affi Network (AFFI)

כמה שווה Affi Network (AFFI) היום?
החי AFFIהמחיר ב USD הוא 0.00750103 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי AFFI ל USD?
המחיר הנוכחי של AFFI ל USD הוא $ 0.00750103. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Affi Network?
שווי השוק של AFFI הוא $ 45.54K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של AFFI?
ההיצע במחזור של AFFI הוא 6.07M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של AFFI?
‏‏AFFI השיג מחיר שיא (ATH) של 0.2712 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של AFFI?
AFFI ‏‏רשם מחירATL של 0.00432224 USD.
מהו נפח המסחר של AFFI?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור AFFI הוא -- USD.
האם AFFI יעלה השנה?
AFFI ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את AFFI תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 13:39:31 (UTC+8)

