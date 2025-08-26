Affi Network (AFFI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0.00749923 גבוה 24 שעות $ 0.00814758 שיא כל הזמנים $ 0.2712 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00432224 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -7.92% שינוי מחיר (7D) -35.52%

Affi Network (AFFI) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00750103. במהלך 24 השעות האחרונות, AFFI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00749923 לבין שיא של $ 0.00814758, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. AFFIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.2712, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00432224.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, AFFI השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -7.92% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-35.52% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Affi Network (AFFI) מידע שוק

שווי שוק $ 45.54K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 750.10K אספקת מחזור 6.07M אספקה כוללת 100,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Affi Network הוא $ 45.54K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של AFFI הוא 6.07M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 750.10K.