Aeternity מחיר היום

מחיר Aeternity (AE) בזמן אמת היום הוא $ 0.00481902, עם שינוי של 1.21% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ AE ל USD הוא $ 0.00481902 לכל AE.

Aeternity כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 2,111,544, עם היצע במחזור של 438.17M AE. ב‑24 השעות האחרונות, AE סחר בין $ 0.004553 (נמוך) ל $ 0.0048978 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 5.69, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00246856.

ביצועים לטווח קצר, AE נע ב -0.25% בשעה האחרונה ו -4.49% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 1.45K.

Aeternity (AE) מידע שוק

שווי שוק $ 2.11M$ 2.11M $ 2.11M נפח (24 שעות) $ 1.45K$ 1.45K $ 1.45K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 2.58M$ 2.58M $ 2.58M אספקת מחזור 438.17M 438.17M 438.17M אספקה כוללת 536,306,702.0 536,306,702.0 536,306,702.0

שווי השוק הנוכחי של Aeternity הוא $ 2.11M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 1.45K. ההיצע במחזור של AE הוא 438.17M, עם היצע כולל של 536306702.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.58M.