Aesoperator סֵמֶל

Aesoperator מחיר (AESOPERATOR)

לא רשום

1 AESOPERATOR ל USDמחיר חי:

--
----
-3.10%1D
USD
Aesoperator (AESOPERATOR) טבלת מחירים חיה
Aesoperator (AESOPERATOR) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00751917
$ 0.00751917$ 0.00751917

$ 0
$ 0$ 0

+0.54%

-3.13%

-20.06%

-20.06%

Aesoperator (AESOPERATOR) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, AESOPERATOR נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. AESOPERATORהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00751917, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, AESOPERATOR השתנה ב +0.54% במהלך השעה האחרונה, -3.13% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-20.06% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Aesoperator (AESOPERATOR) מידע שוק

$ 14.19K
$ 14.19K$ 14.19K

--
----

$ 14.19K
$ 14.19K$ 14.19K

998.84M
998.84M 998.84M

998,839,721.053913
998,839,721.053913 998,839,721.053913

שווי השוק הנוכחי של Aesoperator הוא $ 14.19K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של AESOPERATOR הוא 998.84M, עם היצע כולל של 998839721.053913. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 14.19K.

Aesoperator (AESOPERATOR) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Aesoperatorל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלAesoperator ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלAesoperator ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Aesoperatorל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-3.13%
30 ימים$ 0-38.73%
60 ימים$ 0-21.89%
90 ימים$ 0--

מה זהAesoperator (AESOPERATOR)

Aesop is an advanced operating system for AI agents, enabling them to perform complex tasks in a cloud-based environment. It allows users to automate processes such as tracking NFT drops, executing trades, managing social media personas, and much more—without needing to hard-code instructions. By providing computing power, security, and automation tools, Aesop helps agents operate efficiently and independently. Access to the system is available through a limited minting process, allowing users to leverage its capabilities for various real-world applications.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Aesoperator (AESOPERATOR) משאב

האתר הרשמי

Aesoperatorתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Aesoperator (AESOPERATOR) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Aesoperator (AESOPERATOR) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Aesoperator.

בדוק את Aesoperator תחזית המחיר עכשיו‏!

AESOPERATOR למטבעות מקומיים

Aesoperator (AESOPERATOR) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Aesoperator (AESOPERATOR) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על AESOPERATOR הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Aesoperator (AESOPERATOR)

כמה שווה Aesoperator (AESOPERATOR) היום?
החי AESOPERATORהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי AESOPERATOR ל USD?
המחיר הנוכחי של AESOPERATOR ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Aesoperator?
שווי השוק של AESOPERATOR הוא $ 14.19K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של AESOPERATOR?
ההיצע במחזור של AESOPERATOR הוא 998.84M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של AESOPERATOR?
‏‏AESOPERATOR השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00751917 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של AESOPERATOR?
AESOPERATOR ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של AESOPERATOR?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור AESOPERATOR הוא -- USD.
האם AESOPERATOR יעלה השנה?
AESOPERATOR ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את AESOPERATOR תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
