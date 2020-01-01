Aesoperator (AESOPERATOR) טוקנומיקה
Aesop is an advanced operating system for AI agents, enabling them to perform complex tasks in a cloud-based environment. It allows users to automate processes such as tracking NFT drops, executing trades, managing social media personas, and much more—without needing to hard-code instructions.
By providing computing power, security, and automation tools, Aesop helps agents operate efficiently and independently. Access to the system is available through a limited minting process, allowing users to leverage its capabilities for various real-world applications.
