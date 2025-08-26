ADAPad (ADAPAD) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00286502 $ 0.00286502 $ 0.00286502 24 שעות נמוך $ 0.00287623 $ 0.00287623 $ 0.00287623 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00286502$ 0.00286502 $ 0.00286502 גבוה 24 שעות $ 0.00287623$ 0.00287623 $ 0.00287623 שיא כל הזמנים $ 1.28$ 1.28 $ 1.28 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00228774$ 0.00228774 $ 0.00228774 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.00% שינוי מחיר (1D) -0.14% שינוי מחיר (7D) +5.32% שינוי מחיר (7D) +5.32%

ADAPad (ADAPAD) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00287111. במהלך 24 השעות האחרונות, ADAPAD נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00286502 לבין שיא של $ 0.00287623, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ADAPADהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.28, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00228774.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ADAPAD השתנה ב +0.00% במהלך השעה האחרונה, -0.14% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+5.32% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

ADAPad (ADAPAD) מידע שוק

שווי שוק $ 1.07M$ 1.07M $ 1.07M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.07M$ 1.07M $ 1.07M אספקת מחזור 371.95M 371.95M 371.95M אספקה כוללת 371,948,969.5478482 371,948,969.5478482 371,948,969.5478482

שווי השוק הנוכחי של ADAPad הוא $ 1.07M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ADAPAD הוא 371.95M, עם היצע כולל של 371948969.5478482. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.07M.