ADA (ADASOL) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.01072592$ 0.01072592 $ 0.01072592 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.71% שינוי מחיר (1D) -0.68% שינוי מחיר (7D) -5.43% שינוי מחיר (7D) -5.43%

ADA (ADASOL) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, ADASOL נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ADASOLהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.01072592, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ADASOL השתנה ב -0.71% במהלך השעה האחרונה, -0.68% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-5.43% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

ADA (ADASOL) מידע שוק

שווי שוק $ 276.05K$ 276.05K $ 276.05K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 276.05K$ 276.05K $ 276.05K אספקת מחזור 999.77M 999.77M 999.77M אספקה כוללת 999,770,029.4301425 999,770,029.4301425 999,770,029.4301425

שווי השוק הנוכחי של ADA הוא $ 276.05K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ADASOL הוא 999.77M, עם היצע כולל של 999770029.4301425. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 276.05K.