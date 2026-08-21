Across Protocol מחיר היום

מחיר Across Protocol (ACX) בזמן אמת היום הוא $ 0.04181301, עם שינוי של 4.78% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ ACX ל USD הוא $ 0.04181301 לכל ACX.

Across Protocol כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 29,463,915, עם היצע במחזור של 704.66M ACX. ב‑24 השעות האחרונות, ACX סחר בין $ 0.0394101 (נמוך) ל $ 0.04236448 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 1.69, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.03124001.

ביצועים לטווח קצר, ACX נע ב +0.36% בשעה האחרונה ו +3.22% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 148.29K.

Across Protocol (ACX) מידע שוק

שווי שוק $ 29.46M$ 29.46M $ 29.46M נפח (24 שעות) $ 148.29K$ 148.29K $ 148.29K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 41.81M$ 41.81M $ 41.81M אספקת מחזור 704.66M 704.66M 704.66M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Across Protocol הוא $ 29.46M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 148.29K. ההיצע במחזור של ACX הוא 704.66M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 41.81M.