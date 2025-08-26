A7A5 (A7A5) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.229635$ 0.229635 $ 0.229635 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) 0.00% שינוי מחיר (1D) 0.00% שינוי מחיר (7D) -99.90% שינוי מחיר (7D) -99.90%

A7A5 (A7A5) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, A7A5 נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. A7A5השיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.229635, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, A7A5 השתנה ב 0.00% במהלך השעה האחרונה, 0.00% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-99.90% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

A7A5 (A7A5) מידע שוק

שווי שוק $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 נפח (24 שעות) $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 125.57K$ 125.57K $ 125.57K אספקת מחזור 0.00 0.00 0.00 אספקה כוללת 11,984,124,498.439999 11,984,124,498.439999 11,984,124,498.439999

שווי השוק הנוכחי של A7A5 הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 0.00. ההיצע במחזור של A7A5 הוא 0.00, עם היצע כולל של 11984124498.439999. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 125.57K.