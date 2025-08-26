A2DAO (ATD) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0.03213645 גבוה 24 שעות $ 0.03574756 שיא כל הזמנים $ 12.72 המחיר הנמוך ביותר $ 0.01312618 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.36% שינוי מחיר (1D) +7.69% שינוי מחיר (7D) +1.82%

A2DAO (ATD) המחיר בזמן אמת של הוא $0.0354455. במהלך 24 השעות האחרונות, ATD נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.03213645 לבין שיא של $ 0.03574756, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ATDהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 12.72, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.01312618.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ATD השתנה ב -0.36% במהלך השעה האחרונה, +7.69% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+1.82% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

A2DAO (ATD) מידע שוק

שווי שוק $ 321.73K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 607.25K אספקת מחזור 9.07M אספקה כוללת 17,124,457.0

שווי השוק הנוכחי של A2DAO הוא $ 321.73K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ATD הוא 9.07M, עם היצע כולל של 17124457.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 607.25K.