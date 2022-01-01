LayerZero (ZRO) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי LayerZero (ZRO), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

LayerZero (ZRO) מידע LayerZero is an omnichain interoperability protocol designed for lightweight message passing across chains. LayerZero provides authentic and guaranteed message delivery with configurable trustlessness. It is a "blockchain of blockchains" that allows other blockchain networks to communicate directly and in a trustless manner. אתר רשמי: https://layerzero.foundation/ מסמך לבן: https://layerzero.network/publications/LayerZero_Whitepaper_V2.1.0.pdf סייר בלוקים: https://layerzeroscan.com/

LayerZero (ZRO) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור LayerZero (ZRO), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 465.47M $ 465.47M $ 465.47M ההיצע הכולל: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B אספקה במחזור: $ 238.95M $ 238.95M $ 238.95M FDV (שווי מדולל מלא): $ 1.95B $ 1.95B $ 1.95B שיא כל הזמנים: $ 7.551 $ 7.551 $ 7.551 שפל כל הזמנים: $ 1.502846156115591 $ 1.502846156115591 $ 1.502846156115591 מחיר נוכחי: $ 1.948 $ 1.948 $ 1.948

LayerZero (ZRO) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של LayerZero (ZRO) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של ZRO אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות ZROהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את ZROטוקניומיקה, חקרו אתZROהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

