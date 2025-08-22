ZND Token (ZND) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.4066. במהלך 24 השעות האחרונות, ZND נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.4041 לבין שיא של $ 0.4284, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ZNDהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.104128213509182, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.05606759811937907.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, ZND השתנה ב -0.05% במהלך השעה האחרונה, -4.27% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.69% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
ZND Token (ZND) מידע שוק
No.3424
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 359.38K
$ 359.38K$ 359.38K
$ 284.62M
$ 284.62M$ 284.62M
0.00
0.00 0.00
700,000,000
700,000,000 700,000,000
694,222,091
694,222,091 694,222,091
0.00%
ETH
שווי השוק הנוכחי של ZND Token הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 359.38K. ההיצע במחזור של ZND הוא 0.00, עם היצע כולל של 694222091. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 284.62M.
ZND Token (ZND) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של ZND Tokenהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ -0.018181
-4.27%
30 ימים
$ +0.2211
+119.19%
60 ימים
$ +0.2925
+256.35%
90 ימים
$ +0.3155
+346.32%
ZND Token שינוי מחיר היום
היום,ZND רשם שינוי של $ -0.018181 (-4.27%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
ZND Token שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.2211 (+119.19%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
ZND Token שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,ZND ראה שינוי של $ +0.2925 (+256.35%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
ZND Token שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.3155 (+346.32%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של ZND Token (ZND)?
ZND is a comprehensive financial ecosystem built around multiple platforms including zondacrypto, a leading cryptocurrency exchange in Central Europe since 2014, zondacrypto Pay, enabling businesses to accept crypto payments and ZND platform, offering solutions for Trade, Earn, Borrow, and Explore, designed for users of all experience levels.
ZND Token זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול ZND Tokenההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.
בנוסף, אתה יכול - לבדוקZND את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים ZND Tokenאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.
המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךZND Token לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.
ZND Tokenתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה ZND Token (ZND) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות ZND Token (ZND) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור ZND Token.
הבנת הטוקנומיקה של ZND Token (ZND) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על ZND הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
איך לקנות ZND Token (ZND)
מחפש איך לקנותZND Token? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש ZND Tokenב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.
מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו.
שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.