עוד על ZND

ZND מידע על מחיר

ZND מסמך לבן

ZND אתר רשמי

ZND טוקניומיקה

ZND תחזית מחיר

ZND היסטוריה

ZND מדריך קנייה

ZNDממיר מטבעות לפיאט

ZND ספוט

טרום שוק

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

ZND Token סֵמֶל

ZND Token מְחִיר(ZND)

1 ZND ל USDמחיר חי:

$0.4066
$0.4066$0.4066
-4.28%1D
USD
ZND Token (ZND) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 19:55:43 (UTC+8)

ZND Token (ZND) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.4041
$ 0.4041$ 0.4041
24 שעות נמוך
$ 0.4284
$ 0.4284$ 0.4284
גבוה 24 שעות

$ 0.4041
$ 0.4041$ 0.4041

$ 0.4284
$ 0.4284$ 0.4284

$ 1.104128213509182
$ 1.104128213509182$ 1.104128213509182

$ 0.05606759811937907
$ 0.05606759811937907$ 0.05606759811937907

-0.05%

-4.27%

-0.69%

-0.69%

ZND Token (ZND) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.4066. במהלך 24 השעות האחרונות, ZND נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.4041 לבין שיא של $ 0.4284, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ZNDהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.104128213509182, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.05606759811937907.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ZND השתנה ב -0.05% במהלך השעה האחרונה, -4.27% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.69% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

ZND Token (ZND) מידע שוק

No.3424

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 359.38K
$ 359.38K$ 359.38K

$ 284.62M
$ 284.62M$ 284.62M

0.00
0.00 0.00

700,000,000
700,000,000 700,000,000

694,222,091
694,222,091 694,222,091

0.00%

ETH

שווי השוק הנוכחי של ZND Token הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 359.38K. ההיצע במחזור של ZND הוא 0.00, עם היצע כולל של 694222091. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 284.62M.

ZND Token (ZND) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של ZND Tokenהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.018181-4.27%
30 ימים$ +0.2211+119.19%
60 ימים$ +0.2925+256.35%
90 ימים$ +0.3155+346.32%
ZND Token שינוי מחיר היום

היום,ZND רשם שינוי של $ -0.018181 (-4.27%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

ZND Token שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.2211 (+119.19%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

ZND Token שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,ZND ראה שינוי של $ +0.2925 (+256.35%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

ZND Token שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.3155 (+346.32%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של ZND Token (ZND)?

בדוק את ZND Token עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהZND Token (ZND)

ZND is a comprehensive financial ecosystem built around multiple platforms including zondacrypto, a leading cryptocurrency exchange in Central Europe since 2014, zondacrypto Pay, enabling businesses to accept crypto payments and ZND platform, offering solutions for Trade, Earn, Borrow, and Explore, designed for users of all experience levels.

ZND Token זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול ZND Tokenההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקZND את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים ZND Tokenאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךZND Token לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

ZND Tokenתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה ZND Token (ZND) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות ZND Token (ZND) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור ZND Token.

בדוק את ZND Token תחזית המחיר עכשיו‏!

ZND Token (ZND) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של ZND Token (ZND) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על ZND הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות ZND Token (ZND)

מחפש איך לקנותZND Token? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש ZND Tokenב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

ZND למטבעות מקומיים

1 ZND Token(ZND) ל VND
10,699.679
1 ZND Token(ZND) ל AUD
A$0.622098
1 ZND Token(ZND) ל GBP
0.300884
1 ZND Token(ZND) ל EUR
0.34561
1 ZND Token(ZND) ל USD
$0.4066
1 ZND Token(ZND) ל MYR
RM1.70772
1 ZND Token(ZND) ל TRY
16.666534
1 ZND Token(ZND) ל JPY
¥59.7702
1 ZND Token(ZND) ל ARS
ARS$537.1186
1 ZND Token(ZND) ל RUB
32.869544
1 ZND Token(ZND) ל INR
35.605962
1 ZND Token(ZND) ל IDR
Rp6,558.063598
1 ZND Token(ZND) ל KRW
563.937936
1 ZND Token(ZND) ל PHP
23.03389
1 ZND Token(ZND) ל EGP
￡E.19.716034
1 ZND Token(ZND) ל BRL
R$2.203772
1 ZND Token(ZND) ל CAD
C$0.561108
1 ZND Token(ZND) ל BDT
49.466956
1 ZND Token(ZND) ל NGN
621.71173
1 ZND Token(ZND) ל COP
$1,632.929996
1 ZND Token(ZND) ל ZAR
R.7.131764
1 ZND Token(ZND) ל UAH
16.85357
1 ZND Token(ZND) ל VES
Bs56.924
1 ZND Token(ZND) ל CLP
$389.9294
1 ZND Token(ZND) ל PKR
Rs115.279232
1 ZND Token(ZND) ל KZT
217.547264
1 ZND Token(ZND) ל THB
฿13.190104
1 ZND Token(ZND) ל TWD
NT$12.385036
1 ZND Token(ZND) ל AED
د.إ1.492222
1 ZND Token(ZND) ל CHF
Fr0.32528
1 ZND Token(ZND) ל HKD
HK$3.175546
1 ZND Token(ZND) ל AMD
֏155.248012
1 ZND Token(ZND) ל MAD
.د.م3.6594
1 ZND Token(ZND) ל MXN
$7.579024
1 ZND Token(ZND) ל SAR
ريال1.52475
1 ZND Token(ZND) ל PLN
1.480024
1 ZND Token(ZND) ל RON
лв1.756512
1 ZND Token(ZND) ל SEK
kr3.870832
1 ZND Token(ZND) ל BGN
лв0.679022
1 ZND Token(ZND) ל HUF
Ft138.252132
1 ZND Token(ZND) ל CZK
8.534534
1 ZND Token(ZND) ל KWD
د.ك0.124013
1 ZND Token(ZND) ל ILS
1.370242
1 ZND Token(ZND) ל AOA
Kz370.644362
1 ZND Token(ZND) ל BHD
.د.ب0.1532882
1 ZND Token(ZND) ל BMD
$0.4066
1 ZND Token(ZND) ל DKK
kr2.594108
1 ZND Token(ZND) ל HNL
L10.644788
1 ZND Token(ZND) ל MUR
18.557224
1 ZND Token(ZND) ל NAD
$7.127698
1 ZND Token(ZND) ל NOK
kr4.102594
1 ZND Token(ZND) ל NZD
$0.69122
1 ZND Token(ZND) ל PAB
B/.0.4066
1 ZND Token(ZND) ל PGK
K1.715852
1 ZND Token(ZND) ל QAR
ر.ق1.475958
1 ZND Token(ZND) ל RSD
дин.40.745386

ZND Token מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של ZND Token, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרZND Token הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על ZND Token

כמה שווה ZND Token (ZND) היום?
החי ZNDהמחיר ב USD הוא 0.4066 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי ZND ל USD?
המחיר הנוכחי של ZND ל USD הוא $ 0.4066. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של ZND Token?
שווי השוק של ZND הוא $ 0.00 USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של ZND?
ההיצע במחזור של ZND הוא 0.00 USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של ZND?
‏‏ZND השיג מחיר שיא (ATH) של 1.104128213509182 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של ZND?
ZND ‏‏רשם מחירATL של 0.05606759811937907 USD.
מהו נפח המסחר של ZND?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור ZND הוא $ 359.38K USD.
האם ZND יעלה השנה?
ZND ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את ZND תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 19:55:43 (UTC+8)

ZND Token (ZND) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

חדשות חמות

מה זה אולטו פייננס? 5 דרכים להרוויח נקודות ולהתקדם במוסדי התחבורה

אולטו פייננס צצה כמוביל בגשר בין רשתות, boasting אבטחת רמת AA ומבצע 90% מעסקאות בין רשתות בפחות מ-30 שניות. מערכת הנקודות שלה מעודדת השתתפות משתמשים ומניחה את היסודות לאירועים עתידיים פוטנציאליים והזדמנויות לרווח כפול.

August 22, 2025

什么是Camp Network(CAMP)？为 AI 代理打造的自治 IP 区块链网络

Camp Network（CAMP）是面向“自治 IP”时代的 Layer-1 区块链，为 AI 代理提供用户自有身份与可变现数据，支持来源证明与代币激励。

August 21, 2025

איך לקנות YZY ב-MEXC: מדריך מפורט

מאמר זה מספק למשקיעים מדריך מערכת מהיר לרכישה ובן של YZY, הכולל לא רק את כל תהליך ההתקשרות, ההפקדות, המסחר בבורסה ובחוזים, אלא גם מציג שיטות מתקדמות כגון מסחר P2P והפקדות, כדי לסייע למשתמשים לנהל ולהגביר את נכסיהם בצורה גמישה. המאמר מדגיש גם אסטרטגיות של אבטחת חשבונות והגנה על החזקות ארוכות טווח, כדי לוודא שמשקיעים יכולים לשלב בין רווחיות לניהול סיכונים כאשר הם משתתפים בטרנד YZY.

August 21, 2025
הצג עוד

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

ZND-ל-USD מחשבון

סְכוּם

ZND
ZND
USD
USD

1 ZND = 0.4066 USD

מסחרZND

USDTZND
$0.4066
$0.4066$0.4066
-4.27%

הצטרף ל-MEXC היום

-- עמלת ייצור ספוט,-- עמלת ייצור ספוט,
--עמלת ייצור עתיד, --עמלת ייצור עתיד