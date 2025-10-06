ZKWASM מחיר היום

מחיר ZKWASM (ZKWASM) בזמן אמת היום הוא $ 0.01133, עם שינוי של 15.57% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ ZKWASM ל USD הוא $ 0.01133 לכל ZKWASM.

ZKWASM כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של --, עם היצע במחזור של -- ZKWASM. ב‑24 השעות האחרונות, ZKWASM סחר בין $ 0.01129 (נמוך) ל $ 0.01512 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על --, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה --.

ביצועים לטווח קצר, ZKWASM נע ב -1.99% בשעה האחרונה ו -62.56% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 66.39K.

ZKWASM (ZKWASM) מידע שוק

שווי שוק ---- -- נפח (24 שעות) $ 66.39K$ 66.39K $ 66.39K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 11.33M$ 11.33M $ 11.33M אספקת מחזור ---- -- אספקה כוללת 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 בלוקצ'יין ציבורי BSC

שווי השוק הנוכחי של ZKWASM הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 66.39K. ההיצע במחזור של ZKWASM הוא --, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 11.33M.