תחזיות מחיר של לשנים 2026, 2027, 2028, 2030 ועוד. חזה כמה ZKWASM יגדל בחמש השנים הקרובות או יותר. תחזית מיידית של תרחישי מחירים עתידיים בהתבסס על מגמות השוק והתחושות בשוק.

*כתב ויתור: כל תחזיות המחירים מבוססות על קלט מהמשתמש.

ZKWASM תחזית מחירים עבור 2050-2025 (USD)

ZKWASM (ZKWASM) תחזית מחיר לשנת 2025 (השנה)
על פי התחזית שלך, ZKWASM ייתכן שנראה צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.01172 בשנת 2025.

ZKWASM (ZKWASM) תחזית מחיר לשנת 2026 (השנה הבאה)
על פי התחזית שלך, ZKWASM ייתכן שנראה צמיחה של 5.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.012306 בשנת 2026.

ZKWASM (ZKWASM) תחזית מחיר לשנת 2027 (בעוד שנתיים)
על פי מודול תחזית המחירים, מחירו העתידי הצפוי בשנת 2027 של ZKWASM הוא $ 0.012921 עם 10.25% שיעור צמיחה.

ZKWASM (ZKWASM) חזית מחיר לשנת 2028 (בעוד 3 שנים)
על פי מודול תחזית המחירים, המחיר העתידי הצפוי בשנת 2028 של ZKWASM הוא $ 0.013567 עם 15.76% שיעור צמיחה.

ZKWASM (ZKWASM) תחזית מחיר לשנת 2029 (בעוד 4 שנים)
על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2029 של ZKWASM הוא $ 0.014245 עם 21.55% שיעור צמיחה.

ZKWASM (ZKWASM) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים)
על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של ZKWASM הוא $ 0.014958 עם 27.63% שיעור צמיחה.

ZKWASM (ZKWASM) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים)
בשנת 2040, המחיר של ZKWASM עשוי לראות צמיחה של 107.89%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.024365.

ZKWASM (ZKWASM) תחזית מחיר לשנת 2050 (בעוד 25 שנים)
בשנת 2050, המחיר של ZKWASM עשוי לראות צמיחה של 238.64%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.039688.

שָׁנָה מחיר צְמִיחָה
2025 $ 0.01172 0.00%

2026 $ 0.012306 5.00%

2027 $ 0.012921 10.25%

2028 $ 0.013567 15.76%

2029 $ 0.014245 21.55%

2030 $ 0.014958 27.63%

2031 $ 0.015705 34.01%

2032 $ 0.016491 40.71% שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2033 $ 0.017315 47.75%

2034 $ 0.018181 55.13%

2035 $ 0.019090 62.89%

2036 $ 0.020045 71.03%

2037 $ 0.021047 79.59%

2038 $ 0.022099 88.56%

2039 $ 0.023204 97.99%

2040 $ 0.024365 107.89% הצג עוד לטווח קצר ZKWASM תחזית מחירים להיום, מחר, השבוע ו-30 יום תאריך תחזית מחיר צְמִיחָה November 19, 2025(הַיוֹם) $ 0.01172 0.00%

November 20, 2025(מחר) $ 0.011721 0.01%

November 26, 2025(השבוע) $ 0.011731 0.10%

December 19, 2025(30 ימים) $ 0.011768 0.41% ZKWASM (ZKWASM) תחזית מחירים להיום המחיר החזוי עבורZKWASMב November 19, 2025(הַיוֹם) , הוא $0.01172 . תחזית זו משקפת את התוצאה המחושבת של אחוז הצמיחה המסופק ומעניקה למשתמשים תמונת מצב של תנועות מחירים פוטנציאליות להיום. ZKWASM (ZKWASM) תחזית מחירים למחר עבור November 20, 2025(מחר), תחזית המחירים עבורZKWASM , בשימוש 5% שיעור צמיחה שנתי , היא $0.011721 . תוצאות אלו מציעות תחזית משוערת לערך הטוקן בהתבסס על הפרמטרים שנבחרו. ZKWASM (ZKWASM) תחזית מחירים להשבוע לפיNovember 26, 2025(השבוע) , תחזית המחיר עבורZKWASM , בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתי, היא $0.011731 . תחזית שבועית זו מחושבת על בסיס אותו אחוז צמיחה כדי לספק מושג על מגמות מחירים פוטנציאליות בימים הקרובים. ZKWASM (ZKWASM) תחזית מחיר ל 30 ימים בהסתכלות על 30 הימים הקרובים, המחיר החזוי עבורZKWASM הוא $0.011768 . תחזית זו נגזרת בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתית כדי להעריך היכן עשוי להיות הערך של הטוקן לאחר חודש.

סטטיסטיקת מחירים נוכחית ZKWASM

מחיר נוכחי $ 0.01172
שינוי מחיר (24 שעות) +3.16%
שווי שוק ----
אספקת מחזור ----
נפח (24 שעות) $ 62.25K
נפח (24 שעות) --

המחיר ZKWASM העדכני הוא $ 0.01172. יש לו שינוי של +3.16% ב 24 שעות, עם נפח מסחר של $ 62.25Kב 24 שעות. בנוסף, ZKWASM יש כמות במעגל של -- ושווי שוק כולל של --.

איך לקנות ZKWASM (ZKWASM)
מנסה לקנות ZKWASM? כעת ניתן לרכוש ZKWASM באמצעות כרטיס אשראי, העברה בנקאית, P2P ושיטות תשלום רבות נוספות.

ZKWASM מחיר היסטורי על פי הנתונים העדכניים שנאספו בZKWASMדף המחירים החי , המחיר הנוכחי שלZKWASM הוא 0.01176USD. היצע במחזור של ZKWASM(ZKWASM) הוא 0.00 ZKWASM , מה שמעניק לו שווי שוק של $-- . תְקוּפָה לשנות(%) לשנות(USD) גָבוֹהַ נָמוּך 24 שעות -0.11% $ -0.001530 $ 0.01336 $ 0.01062

7 ימים -0.62% $ -0.01962 $ 0.03361 $ 0.01062

30 ימים -0.70% $ -0.02806 $ 0.06776 $ 0.01062 ביצועים במשך 24 שעות ב-24 השעות האחרונות,ZKWASM הראה תנועת מחירים של $-0.001530 , המשקפת -0.11% שינוי של בערך. ביצועים במשך 7 ימים במהלך 7 הימים האחרונים,ZKWASM נסחר בשיא של $0.03361 ושפל של $0.01062 . נרשם שינוי במחיר של -0.62% . מגמה אחרונה זו מציגה אתZKWASM הפוטנציאל של תנועה נוספת בשוק. ביצועים במשך 30 ימים בחודש האחרון,ZKWASM חווה -0.70% שינוי, המשקף בערך $-0.02806 לערכו. זה מצביע על כך ש ZKWASM עשוי לחוות שינויים נוספים במחיר בעתיד הקרוב. בדוק את ההיסטוריה המלאה של ZKWASM המחיר למגמות מפורטות ב MEXC צפה ZKWASM בהיסטוריית המחירים המלאה

איך ZKWASM (ZKWASM) מודול חיזוי מחיר עובד? ZKWASM מודול תחזית המחירים של הוא כלי ידידותי למשתמש שנועד לעזור לך להעריך מחירים עתידיים פוטנציאליים של ZKWASMעל בסיס הנחות הצמיחה שלך. בין אם אתה סוחר מנוסה או משקיע סקרן, המודול הזה מציע דרך פשוטה ואינטראקטיבית לחזות את הערך העתידי של הטוקן. 1. הזן את תחזית הצמיחה שלך התחל בהזנת אחוז הצמיחה הרצוי שלך, שיכול להיות חיובי או שלילי, בהתאם לתחזית השוק שלך. זה עשוי לשקף את הציפיות שלךZKWASM לגבי בשנה הקרובה, בחמש השנים הבאות, ואפילו בעשורים הבאים. 2. חשב את המחיר העתידי לאחר שהזנת את קצב הצמיחה, לחץ על כפתור 'חשב'. המודול יחשב באופן מיידי את המחיר העתידי החזוי של ZKWASM , וייתן לך הדמיה ברורה של האופן שבו התחזית שלך משפיעה על ערכו של האסימון לאורך זמן. 3. חקור תרחישים שונים ניתן להתנסות בשיעורי צמיחה שונים כדי לראות כיצד תנאי שוק שונים עשויים להשפיע על המחיר של ZKWASM. גמישות זו מאפשרת לך לנתח תחזיות אופטימיות ושמרניות כאחד, מה שעוזר לך לקבל החלטות מושכלות יותר. 4. סנטימנט משתמשים ותובנות קהילה המודול גם משלב נתוני סנטימנט של משתמשים, ומאפשר לך להשוות את התחזיות שלך לאלו של משתמשים אחרים. קלט קולקטיבי זה מציע תובנה חשובה לגבי האופן שבו הקהילה תופסת את העתיד שלZKWASM . אינדיקטורים טכניים לתחזית מחירים כדי לשפר את דיוק התחזית, המודול משתמש במגוון אינדיקטורים טכניים ונתוני שוק. אלה כוללים: ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMA): עוזר לעקוב אחר מגמת המחיר של הטוקן על ידי החלקת תנודות ומתן תובנה לגבי היפוכי מגמה פוטנציאליים. להקות בולינגר: מודד את התנודתיות של השוק ומזהה תנאים של קנייה יתרה או מכירה יתרה. אינדקס חוזק יחסי (RSI): מעריך את המומנטום שלZKWASM כדי לקבוע אם הוא נמצא בשלב שורי או דובי. התכנסות/סטייה בממוצע נע (MACD): מעריך את העוצמה והכיוון של תנועות המחיר כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות. על ידי שילוב אינדיקטורים אלה עם נתוני שוק בזמן אמת, המודול מספק תחזית מחירים דינמית, שעוזרת לך להשיג תובנות עמוקות יותר לגבי הפוטנציאל העתידי של ZKWASM.

מדוע ZKWASM חיזוי מחירים חשוב?

ZKWASM תחזיות מחירים הן חיוניות מכמה סיבות, והמשקיעים עוסקים בהן למטרות שונות:

פיתוח אסטרטגיית השקעות: תחזיות עוזרות למשקיעים לגבש אסטרטגיות. על ידי הערכת מחירים עתידיים, הם יכולים להחליט מתי לקנות, למכור או להחזיק קריפטוגרפיים.

הערכת סיכונים: הבנת תנועות מחירים פוטנציאליות מאפשרת למשקיעים לאמוד את הסיכון הקשור לנכס קריפטו מסוים. זה חיוני בניהול והפחתת הפסדים פוטנציאליים.

ניתוח שוק: התחזיות כוללות לרוב ניתוח מגמות שוק, חדשות ונתונים היסטוריים. ניתוח מקיף זה מסייע למשקיעים להבין את הדינמיקה בשוק ואת הגורמים המשפיעים על שינויי המחירים.

פיזור תיק השקעות: על ידי חיזוי אילו מטבעות קריפטוגרפיים עשויים להניב ביצועים טובים, משקיעים יכולים לגוון את התיקים שלהם בהתאם, ולפזר סיכונים על פני נכסים שונים.

תכנון לטווח ארוך: משקיעים המחפשים רווחים לטווח ארוך מסתמכים על תחזיות כדי לזהות מטבעות קריפטוגרפיים עם פוטנציאל לצמיחה עתידית.

מוכנות פסיכולוגית: הכרת תרחישי מחיר אפשריים מכינה את המשקיעים מבחינה רגשית ופיננסית לתנודתיות בשוק.

מעורבות קהילתית: תחזיות מחירי קריפטו מעוררות לעתים קרובות דיונים בקהילת המשקיעים, מה שמוביל להבנה רחבה יותר ולחוכמה קולקטיבית לגבי מגמות בשוק.

