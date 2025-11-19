Boundless (ZKC) תחזית מחיר (USD)

קבל Boundless תחזיות מחיר של לשנים 2026, 2027, 2028, 2030 ועוד. חזה כמה ZKC יגדל בחמש השנים הקרובות או יותר. תחזית מיידית של תרחישי מחירים עתידיים בהתבסס על מגמות השוק והתחושות בשוק.

לקנות ZKC

הזן מספר בין 100 ל 1,000 כדי לחזות את המחיר של Boundless % לְחַשֵׁב *כתב ויתור: כל תחזיות המחירים מבוססות על קלט מהמשתמש. $0.1581 $0.1581 $0.1581 +0.82% USD מַמָשִׁי נְבוּאָה Boundless תחזית מחירים עבור 2050-2025 (USD) Boundless (ZKC) תחזית מחיר לשנת 2025 (השנה) על פי התחזית שלך, Boundless ייתכן שנראה צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.1581 בשנת 2025. Boundless (ZKC) תחזית מחיר לשנת 2026 (השנה הבאה) על פי התחזית שלך, Boundless ייתכן שנראה צמיחה של 5.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.166004 בשנת 2026. Boundless (ZKC) תחזית מחיר לשנת 2027 (בעוד שנתיים) על פי מודול תחזית המחירים, מחירו העתידי הצפוי בשנת 2027 של ZKC הוא $ 0.174305 עם 10.25% שיעור צמיחה. Boundless (ZKC) חזית מחיר לשנת 2028 (בעוד 3 שנים) על פי מודול תחזית המחירים, המחיר העתידי הצפוי בשנת 2028 של ZKC הוא $ 0.183020 עם 15.76% שיעור צמיחה. Boundless (ZKC) תחזית מחיר לשנת 2029 (בעוד 4 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2029 של ZKC הוא $ 0.192171 עם 21.55% שיעור צמיחה. Boundless (ZKC) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של ZKC הוא $ 0.201780 עם 27.63% שיעור צמיחה. Boundless (ZKC) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים) בשנת 2040, המחיר של Boundless עשוי לראות צמיחה של 107.89%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.328678. Boundless (ZKC) תחזית מחיר לשנת 2050 (בעוד 25 שנים) בשנת 2050, המחיר של Boundless עשוי לראות צמיחה של 238.64%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.535382. שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2025 $ 0.1581 0.00%

2026 $ 0.166004 5.00%

2027 $ 0.174305 10.25%

2028 $ 0.183020 15.76%

2029 $ 0.192171 21.55%

2030 $ 0.201780 27.63%

2031 $ 0.211869 34.01%

2032 $ 0.222462 40.71% שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2033 $ 0.233585 47.75%

2034 $ 0.245264 55.13%

2035 $ 0.257528 62.89%

2036 $ 0.270404 71.03%

2037 $ 0.283924 79.59%

2038 $ 0.298121 88.56%

2039 $ 0.313027 97.99%

2040 $ 0.328678 107.89% הצג עוד לטווח קצר Boundless תחזית מחירים להיום, מחר, השבוע ו-30 יום תאריך תחזית מחיר צְמִיחָה November 19, 2025(הַיוֹם) $ 0.1581 0.00%

November 20, 2025(מחר) $ 0.158121 0.01%

November 26, 2025(השבוע) $ 0.158251 0.10%

December 19, 2025(30 ימים) $ 0.158749 0.41% Boundless (ZKC) תחזית מחירים להיום המחיר החזוי עבורZKCב November 19, 2025(הַיוֹם) , הוא $0.1581 . תחזית זו משקפת את התוצאה המחושבת של אחוז הצמיחה המסופק ומעניקה למשתמשים תמונת מצב של תנועות מחירים פוטנציאליות להיום. Boundless (ZKC) תחזית מחירים למחר עבור November 20, 2025(מחר), תחזית המחירים עבורZKC , בשימוש 5% שיעור צמיחה שנתי , היא $0.158121 . תוצאות אלו מציעות תחזית משוערת לערך הטוקן בהתבסס על הפרמטרים שנבחרו. Boundless (ZKC) תחזית מחירים להשבוע לפיNovember 26, 2025(השבוע) , תחזית המחיר עבורZKC , בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתי, היא $0.158251 . תחזית שבועית זו מחושבת על בסיס אותו אחוז צמיחה כדי לספק מושג על מגמות מחירים פוטנציאליות בימים הקרובים. Boundless (ZKC) תחזית מחיר ל 30 ימים בהסתכלות על 30 הימים הקרובים, המחיר החזוי עבורZKC הוא $0.158749 . תחזית זו נגזרת בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתית כדי להעריך היכן עשוי להיות הערך של הטוקן לאחר חודש.

סטטיסטיקת מחירים נוכחית Boundless מחיר נוכחי $ 0.1581$ 0.1581 $ 0.1581 שינוי מחיר (24 שעות) +0.82% שווי שוק $ 31.77M$ 31.77M $ 31.77M אספקת מחזור 200.94M 200.94M 200.94M נפח (24 שעות) $ 639.98K$ 639.98K $ 639.98K נפח (24 שעות) -- המחיר ZKC העדכני הוא $ 0.1581. יש לו שינוי של +0.82% ב 24 שעות, עם נפח מסחר של $ 639.98Kב 24 שעות. בנוסף, ZKC יש כמות במעגל של 200.94M ושווי שוק כולל של $ 31.77M. צפה ZKC במחיר חי

איך לקנות Boundless (ZKC) מנסה לקנות ZKC? כעת ניתן לרכוש ZKC באמצעות כרטיס אשראי, העברה בנקאית, P2P ושיטות תשלום רבות נוספות. למד כיצד לקנות Boundless ולהתחיל ב-MEXC עכשיו! למד כיצד לקנות ZKC עכשיו

Boundless מחיר היסטורי על פי הנתונים העדכניים שנאספו בBoundlessדף המחירים החי , המחיר הנוכחי שלBoundless הוא 0.1581USD. היצע במחזור של Boundless(ZKC) הוא 0.00 ZKC , מה שמעניק לו שווי שוק של $31.77M . תְקוּפָה לשנות(%) לשנות(USD) גָבוֹהַ נָמוּך 24 שעות -0.01% $ -0.002900 $ 0.1615 $ 0.1487

7 ימים -0.18% $ -0.035 $ 0.1947 $ 0.1487

30 ימים -0.35% $ -0.088800 $ 0.3069 $ 0.1487 ביצועים במשך 24 שעות ב-24 השעות האחרונות,Boundless הראה תנועת מחירים של $-0.002900 , המשקפת -0.01% שינוי של בערך. ביצועים במשך 7 ימים במהלך 7 הימים האחרונים,Boundless נסחר בשיא של $0.1947 ושפל של $0.1487 . נרשם שינוי במחיר של -0.18% . מגמה אחרונה זו מציגה אתZKC הפוטנציאל של תנועה נוספת בשוק. ביצועים במשך 30 ימים בחודש האחרון,Boundless חווה -0.35% שינוי, המשקף בערך $-0.088800 לערכו. זה מצביע על כך ש ZKC עשוי לחוות שינויים נוספים במחיר בעתיד הקרוב. בדוק את ההיסטוריה המלאה של Boundless המחיר למגמות מפורטות ב MEXC צפה ZKC בהיסטוריית המחירים המלאה

איך Boundless (ZKC) מודול חיזוי מחיר עובד? Boundless מודול תחזית המחירים של הוא כלי ידידותי למשתמש שנועד לעזור לך להעריך מחירים עתידיים פוטנציאליים של ZKCעל בסיס הנחות הצמיחה שלך. בין אם אתה סוחר מנוסה או משקיע סקרן, המודול הזה מציע דרך פשוטה ואינטראקטיבית לחזות את הערך העתידי של הטוקן. 1. הזן את תחזית הצמיחה שלך התחל בהזנת אחוז הצמיחה הרצוי שלך, שיכול להיות חיובי או שלילי, בהתאם לתחזית השוק שלך. זה עשוי לשקף את הציפיות שלךBoundless לגבי בשנה הקרובה, בחמש השנים הבאות, ואפילו בעשורים הבאים. 2. חשב את המחיר העתידי לאחר שהזנת את קצב הצמיחה, לחץ על כפתור 'חשב'. המודול יחשב באופן מיידי את המחיר העתידי החזוי של ZKC , וייתן לך הדמיה ברורה של האופן שבו התחזית שלך משפיעה על ערכו של האסימון לאורך זמן. 3. חקור תרחישים שונים ניתן להתנסות בשיעורי צמיחה שונים כדי לראות כיצד תנאי שוק שונים עשויים להשפיע על המחיר של Boundless. גמישות זו מאפשרת לך לנתח תחזיות אופטימיות ושמרניות כאחד, מה שעוזר לך לקבל החלטות מושכלות יותר. 4. סנטימנט משתמשים ותובנות קהילה המודול גם משלב נתוני סנטימנט של משתמשים, ומאפשר לך להשוות את התחזיות שלך לאלו של משתמשים אחרים. קלט קולקטיבי זה מציע תובנה חשובה לגבי האופן שבו הקהילה תופסת את העתיד שלZKC . אינדיקטורים טכניים לתחזית מחירים כדי לשפר את דיוק התחזית, המודול משתמש במגוון אינדיקטורים טכניים ונתוני שוק. אלה כוללים: ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMA): עוזר לעקוב אחר מגמת המחיר של הטוקן על ידי החלקת תנודות ומתן תובנה לגבי היפוכי מגמה פוטנציאליים. להקות בולינגר: מודד את התנודתיות של השוק ומזהה תנאים של קנייה יתרה או מכירה יתרה. אינדקס חוזק יחסי (RSI): מעריך את המומנטום שלZKC כדי לקבוע אם הוא נמצא בשלב שורי או דובי. התכנסות/סטייה בממוצע נע (MACD): מעריך את העוצמה והכיוון של תנועות המחיר כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות. על ידי שילוב אינדיקטורים אלה עם נתוני שוק בזמן אמת, המודול מספק תחזית מחירים דינמית, שעוזרת לך להשיג תובנות עמוקות יותר לגבי הפוטנציאל העתידי של Boundless.

מדוע ZKC חיזוי מחירים חשוב?

ZKC תחזיות מחירים הן חיוניות מכמה סיבות, והמשקיעים עוסקים בהן למטרות שונות:

פיתוח אסטרטגיית השקעות: תחזיות עוזרות למשקיעים לגבש אסטרטגיות. על ידי הערכת מחירים עתידיים, הם יכולים להחליט מתי לקנות, למכור או להחזיק קריפטוגרפיים.

הערכת סיכונים: הבנת תנועות מחירים פוטנציאליות מאפשרת למשקיעים לאמוד את הסיכון הקשור לנכס קריפטו מסוים. זה חיוני בניהול והפחתת הפסדים פוטנציאליים.

ניתוח שוק: התחזיות כוללות לרוב ניתוח מגמות שוק, חדשות ונתונים היסטוריים. ניתוח מקיף זה מסייע למשקיעים להבין את הדינמיקה בשוק ואת הגורמים המשפיעים על שינויי המחירים.

פיזור תיק השקעות: על ידי חיזוי אילו מטבעות קריפטוגרפיים עשויים להניב ביצועים טובים, משקיעים יכולים לגוון את התיקים שלהם בהתאם, ולפזר סיכונים על פני נכסים שונים.

תכנון לטווח ארוך: משקיעים המחפשים רווחים לטווח ארוך מסתמכים על תחזיות כדי לזהות מטבעות קריפטוגרפיים עם פוטנציאל לצמיחה עתידית.

מוכנות פסיכולוגית: הכרת תרחישי מחיר אפשריים מכינה את המשקיעים מבחינה רגשית ופיננסית לתנודתיות בשוק.

מעורבות קהילתית: תחזיות מחירי קריפטו מעוררות לעתים קרובות דיונים בקהילת המשקיעים, מה שמוביל להבנה רחבה יותר ולחוכמה קולקטיבית לגבי מגמות בשוק.

שאלות נפוצות (FAQ): האם ZKC כדאי להשקיע עכשיו? על פי התחזיות שלך, ZKC ישיג -- ב undefined , מה שהופך אותו לטוקן שכדאי לשקול. מהי תחזית המחיר של ZKC בחודש הבא? על פי Boundless (ZKC) כלי תחזית המחירים, המחיר ZKC הצפוי יגיע ל -- ב undefined . כמה יעלה 1 ZKC בשנת 2026? המחיר של 1 Boundless (ZKC) היום הוא $0.1581 . על פי מודול התחזית שלעיל, ZKC יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2026. מהו המחיר החזוי של ZKC בשנת 2027? Boundless (ZKC) צפוי לראות מדי 0.00% שנה, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 ZKC עד שנת 2027. מהו מחיר היעד המשוער של ZKC בשנת 2028? על פי קלט תחזית המחירים שלך, Boundless (ZKC) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2028. מהו מחיר היעד המשוער של ZKC בשנת 2029? על פי קלט תחזית המחירים שלך, Boundless (ZKC) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2029. כמה יעלה 1 ZKC בשנת 2030? המחיר של 1 Boundless (ZKC) היום הוא $0.1581 . על פי מודול התחזית שלעיל, ZKC יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2030. מהי ZKC תחזית המחיר בשנת 2040? Boundless (ZKC) צפוי לראות 0.00% רווחים שנתיים, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 ZKC עד שנת 2040. הירשם עכשיו