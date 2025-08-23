עוד על ZEPH

ZEPH מידע על מחיר

ZEPH מסמך לבן

ZEPH אתר רשמי

ZEPH טוקניומיקה

ZEPH תחזית מחיר

ZEPH היסטוריה

ZEPH מדריך קנייה

ZEPHממיר מטבעות לפיאט

ZEPH ספוט

טרום שוק

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

ZEPHYR סֵמֶל

ZEPHYR מְחִיר(ZEPH)

1 ZEPH ל USDמחיר חי:

$0.5074
$0.5074$0.5074
-15.57%1D
USD
ZEPHYR (ZEPH) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 22:16:56 (UTC+8)

ZEPHYR (ZEPH) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.494
$ 0.494$ 0.494
24 שעות נמוך
$ 0.613
$ 0.613$ 0.613
גבוה 24 שעות

$ 0.494
$ 0.494$ 0.494

$ 0.613
$ 0.613$ 0.613

$ 969.0143507315952
$ 969.0143507315952$ 969.0143507315952

$ 0.06373648768174803
$ 0.06373648768174803$ 0.06373648768174803

+1.05%

-15.57%

-21.63%

-21.63%

ZEPHYR (ZEPH) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.5074. במהלך 24 השעות האחרונות, ZEPH נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.494 לבין שיא של $ 0.613, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ZEPHהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 969.0143507315952, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.06373648768174803.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ZEPH השתנה ב +1.05% במהלך השעה האחרונה, -15.57% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-21.63% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

ZEPHYR (ZEPH) מידע שוק

No.3762

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 204.61K
$ 204.61K$ 204.61K

$ 5.16M
$ 5.16M$ 5.16M

0.00
0.00 0.00

10,167,273.61259993
10,167,273.61259993 10,167,273.61259993

ZEPH

שווי השוק הנוכחי של ZEPHYR הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 204.61K. ההיצע במחזור של ZEPH הוא 0.00, עם היצע כולל של 10167273.61259993. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 5.16M.

ZEPHYR (ZEPH) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של ZEPHYRהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.093571-15.57%
30 ימים$ -0.2702-34.75%
60 ימים$ -0.2386-31.99%
90 ימים$ -0.1746-25.61%
ZEPHYR שינוי מחיר היום

היום,ZEPH רשם שינוי של $ -0.093571 (-15.57%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

ZEPHYR שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.2702 (-34.75%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

ZEPHYR שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,ZEPH ראה שינוי של $ -0.2386 (-31.99%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

ZEPHYR שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.1746 (-25.61%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של ZEPHYR (ZEPH)?

בדוק את ZEPHYR עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהZEPHYR (ZEPH)

The Zephyr Protocol, at its heart, is an over-collateralized, crypto-backed stablecoin protocol, a concept refined through the innovative Djed Protocol.

ZEPHYR זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול ZEPHYRההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקZEPH את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים ZEPHYRאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךZEPHYR לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

ZEPHYRתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה ZEPHYR (ZEPH) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות ZEPHYR (ZEPH) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור ZEPHYR.

בדוק את ZEPHYR תחזית המחיר עכשיו‏!

ZEPHYR (ZEPH) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של ZEPHYR (ZEPH) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על ZEPH הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות ZEPHYR (ZEPH)

מחפש איך לקנותZEPHYR? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש ZEPHYRב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

ZEPH למטבעות מקומיים

1 ZEPHYR(ZEPH) ל VND
13,352.231
1 ZEPHYR(ZEPH) ל AUD
A$0.776322
1 ZEPHYR(ZEPH) ל GBP
0.375476
1 ZEPHYR(ZEPH) ל EUR
0.43129
1 ZEPHYR(ZEPH) ל USD
$0.5074
1 ZEPHYR(ZEPH) ל MYR
RM2.13108
1 ZEPHYR(ZEPH) ל TRY
20.798326
1 ZEPHYR(ZEPH) ל JPY
¥74.5878
1 ZEPHYR(ZEPH) ל ARS
ARS$677.434814
1 ZEPHYR(ZEPH) ל RUB
41.02329
1 ZEPHYR(ZEPH) ל INR
44.417796
1 ZEPHYR(ZEPH) ל IDR
Rp8,183.869822
1 ZEPHYR(ZEPH) ל KRW
704.717712
1 ZEPHYR(ZEPH) ל PHP
28.734062
1 ZEPHYR(ZEPH) ל EGP
￡E.24.613974
1 ZEPHYR(ZEPH) ל BRL
R$2.750108
1 ZEPHYR(ZEPH) ל CAD
C$0.700212
1 ZEPHYR(ZEPH) ל BDT
61.730284
1 ZEPHYR(ZEPH) ל NGN
775.83997
1 ZEPHYR(ZEPH) ל COP
$2,037.748844
1 ZEPHYR(ZEPH) ל ZAR
R.8.909944
1 ZEPHYR(ZEPH) ל UAH
21.03173
1 ZEPHYR(ZEPH) ל VES
Bs71.036
1 ZEPHYR(ZEPH) ל CLP
$487.104
1 ZEPHYR(ZEPH) ל PKR
Rs143.858048
1 ZEPHYR(ZEPH) ל KZT
271.479296
1 ZEPHYR(ZEPH) ל THB
฿16.449908
1 ZEPHYR(ZEPH) ל TWD
NT$15.460478
1 ZEPHYR(ZEPH) ל AED
د.إ1.862158
1 ZEPHYR(ZEPH) ל CHF
Fr0.40592
1 ZEPHYR(ZEPH) ל HKD
HK$3.962794
1 ZEPHYR(ZEPH) ל AMD
֏194.253016
1 ZEPHYR(ZEPH) ל MAD
.د.م4.5666
1 ZEPHYR(ZEPH) ל MXN
$9.427492
1 ZEPHYR(ZEPH) ל SAR
ريال1.90275
1 ZEPHYR(ZEPH) ל PLN
1.846936
1 ZEPHYR(ZEPH) ל RON
лв2.186894
1 ZEPHYR(ZEPH) ל SEK
kr4.825374
1 ZEPHYR(ZEPH) ל BGN
лв0.847358
1 ZEPHYR(ZEPH) ל HUF
Ft172.28767
1 ZEPHYR(ZEPH) ל CZK
10.640178
1 ZEPHYR(ZEPH) ל KWD
د.ك0.154757
1 ZEPHYR(ZEPH) ל ILS
1.709938
1 ZEPHYR(ZEPH) ל AOA
Kz462.530618
1 ZEPHYR(ZEPH) ל BHD
.د.ب0.1912898
1 ZEPHYR(ZEPH) ל BMD
$0.5074
1 ZEPHYR(ZEPH) ל DKK
kr3.232138
1 ZEPHYR(ZEPH) ל HNL
L13.283732
1 ZEPHYR(ZEPH) ל MUR
23.157736
1 ZEPHYR(ZEPH) ל NAD
$8.894722
1 ZEPHYR(ZEPH) ל NOK
kr5.109518
1 ZEPHYR(ZEPH) ל NZD
$0.86258
1 ZEPHYR(ZEPH) ל PAB
B/.0.5074
1 ZEPHYR(ZEPH) ל PGK
K2.141228
1 ZEPHYR(ZEPH) ל QAR
ر.ق1.841862
1 ZEPHYR(ZEPH) ל RSD
дин.50.800888

ZEPHYR מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של ZEPHYR, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרZEPHYR הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על ZEPHYR

כמה שווה ZEPHYR (ZEPH) היום?
החי ZEPHהמחיר ב USD הוא 0.5074 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי ZEPH ל USD?
המחיר הנוכחי של ZEPH ל USD הוא $ 0.5074. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של ZEPHYR?
שווי השוק של ZEPH הוא $ 0.00 USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של ZEPH?
ההיצע במחזור של ZEPH הוא 0.00 USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של ZEPH?
‏‏ZEPH השיג מחיר שיא (ATH) של 969.0143507315952 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של ZEPH?
ZEPH ‏‏רשם מחירATL של 0.06373648768174803 USD.
מהו נפח המסחר של ZEPH?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור ZEPH הוא $ 204.61K USD.
האם ZEPH יעלה השנה?
ZEPH ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את ZEPH תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 22:16:56 (UTC+8)

ZEPHYR (ZEPH) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

חדשות חמות

ניתוח מגמות ביטקוין BTC ואת’ריום ETH: רמות מפתח ותסריטים לעתיד

חשיבות בחינת ביטקוין ואת’ריום: שני מדדים מרכזיים בשוק ביטקוין (BTC) ואת’ריום (ETH) אינם רק שני מטבעות דיגיטליים; הם המדדים העיקריים של כל שוק הקריפטו. ניתוח ובחינת שני מטבעות אלה הם חיוניים לכל סוחר שמעוניין לפעול בשוק הזה.

August 23, 2025

מדריך סחר לפני השוק של MEXC ל-WLFI: איך לרכוש WLFI מראש?

מאמר זה הוא מדריך מקיף כיצד לרכוש את אסימון ה-WLFI (World Liberty Financial) בשוק הסחר לפני השוק של MEXC, המיועד לעזור למשקיעים לבצע השקעות מוקדמות בצורה בטוחה ויעילה תוך ידיעה מלאה.

August 23, 2025

מה זה אולטו פייננס? 5 דרכים להרוויח נקודות ולהתקדם במוסדי התחבורה

אולטו פייננס צצה כמוביל בגשר בין רשתות, boasting אבטחת רמת AA ומבצע 90% מעסקאות בין רשתות בפחות מ-30 שניות. מערכת הנקודות שלה מעודדת השתתפות משתמשים ומניחה את היסודות לאירועים עתידיים פוטנציאליים והזדמנויות לרווח כפול.

August 22, 2025
הצג עוד

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

ZEPH-ל-USD מחשבון

סְכוּם

ZEPH
ZEPH
USD
USD

1 ZEPH = 0.5074 USD

מסחרZEPH

USDTZEPH
$0.5074
$0.5074$0.5074
-15.65%

הצטרף ל-MEXC היום

-- עמלת ייצור ספוט,-- עמלת ייצור ספוט,
--עמלת ייצור עתיד, --עמלת ייצור עתיד