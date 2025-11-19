ZEROBASE (ZBT) תחזית מחיר (USD)

הזן מספר בין 100 ל 1,000 כדי לחזות את המחיר של ZEROBASE % לְחַשֵׁב *כתב ויתור: כל תחזיות המחירים מבוססות על קלט מהמשתמש. $0.125 $0.125 $0.125 -0.79% USD מַמָשִׁי נְבוּאָה ZEROBASE תחזית מחירים עבור 2050-2025 (USD) ZEROBASE (ZBT) תחזית מחיר לשנת 2025 (השנה) על פי התחזית שלך, ZEROBASE ייתכן שנראה צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.125 בשנת 2025. ZEROBASE (ZBT) תחזית מחיר לשנת 2026 (השנה הבאה) על פי התחזית שלך, ZEROBASE ייתכן שנראה צמיחה של 5.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.13125 בשנת 2026. ZEROBASE (ZBT) תחזית מחיר לשנת 2027 (בעוד שנתיים) על פי מודול תחזית המחירים, מחירו העתידי הצפוי בשנת 2027 של ZBT הוא $ 0.137812 עם 10.25% שיעור צמיחה. ZEROBASE (ZBT) חזית מחיר לשנת 2028 (בעוד 3 שנים) על פי מודול תחזית המחירים, המחיר העתידי הצפוי בשנת 2028 של ZBT הוא $ 0.144703 עם 15.76% שיעור צמיחה. ZEROBASE (ZBT) תחזית מחיר לשנת 2029 (בעוד 4 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2029 של ZBT הוא $ 0.151938 עם 21.55% שיעור צמיחה. ZEROBASE (ZBT) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של ZBT הוא $ 0.159535 עם 27.63% שיעור צמיחה. ZEROBASE (ZBT) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים) בשנת 2040, המחיר של ZEROBASE עשוי לראות צמיחה של 107.89%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.259866. ZEROBASE (ZBT) תחזית מחיר לשנת 2050 (בעוד 25 שנים) בשנת 2050, המחיר של ZEROBASE עשוי לראות צמיחה של 238.64%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.423294. שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2025 $ 0.125 0.00%

2026 $ 0.13125 5.00%

2027 $ 0.137812 10.25%

2028 $ 0.144703 15.76%

2029 $ 0.151938 21.55%

2030 $ 0.159535 27.63%

2031 $ 0.167511 34.01%

2032 $ 0.175887 40.71% שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2033 $ 0.184681 47.75%

2034 $ 0.193916 55.13%

2035 $ 0.203611 62.89%

2036 $ 0.213792 71.03%

2037 $ 0.224482 79.59%

2038 $ 0.235706 88.56%

2039 $ 0.247491 97.99%

2040 $ 0.259866 107.89% הצג עוד לטווח קצר ZEROBASE תחזית מחירים להיום, מחר, השבוע ו-30 יום תאריך תחזית מחיר צְמִיחָה November 19, 2025(הַיוֹם) $ 0.125 0.00%

November 20, 2025(מחר) $ 0.125017 0.01%

November 26, 2025(השבוע) $ 0.125119 0.10%

December 19, 2025(30 ימים) $ 0.125513 0.41% ZEROBASE (ZBT) תחזית מחירים להיום המחיר החזוי עבורZBTב November 19, 2025(הַיוֹם) , הוא $0.125 . תחזית זו משקפת את התוצאה המחושבת של אחוז הצמיחה המסופק ומעניקה למשתמשים תמונת מצב של תנועות מחירים פוטנציאליות להיום. ZEROBASE (ZBT) תחזית מחירים למחר עבור November 20, 2025(מחר), תחזית המחירים עבורZBT , בשימוש 5% שיעור צמיחה שנתי , היא $0.125017 . תוצאות אלו מציעות תחזית משוערת לערך הטוקן בהתבסס על הפרמטרים שנבחרו. ZEROBASE (ZBT) תחזית מחירים להשבוע לפיNovember 26, 2025(השבוע) , תחזית המחיר עבורZBT , בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתי, היא $0.125119 . תחזית שבועית זו מחושבת על בסיס אותו אחוז צמיחה כדי לספק מושג על מגמות מחירים פוטנציאליות בימים הקרובים. ZEROBASE (ZBT) תחזית מחיר ל 30 ימים בהסתכלות על 30 הימים הקרובים, המחיר החזוי עבורZBT הוא $0.125513 . תחזית זו נגזרת בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתית כדי להעריך היכן עשוי להיות הערך של הטוקן לאחר חודש.

סטטיסטיקת מחירים נוכחית ZEROBASE מחיר נוכחי $ 0.125$ 0.125 $ 0.125 שינוי מחיר (24 שעות) -0.79% שווי שוק $ 27.48M$ 27.48M $ 27.48M אספקת מחזור 220.00M 220.00M 220.00M נפח (24 שעות) $ 954.98K$ 954.98K $ 954.98K נפח (24 שעות) -- המחיר ZBT העדכני הוא $ 0.125. יש לו שינוי של -0.79% ב 24 שעות, עם נפח מסחר של $ 954.98Kב 24 שעות. בנוסף, ZBT יש כמות במעגל של 220.00M ושווי שוק כולל של $ 27.48M. צפה ZBT במחיר חי

איך לקנות ZEROBASE (ZBT) מנסה לקנות ZBT? כעת ניתן לרכוש ZBT באמצעות כרטיס אשראי, העברה בנקאית, P2P ושיטות תשלום רבות נוספות. למד כיצד לקנות ZEROBASE ולהתחיל ב-MEXC עכשיו! למד כיצד לקנות ZBT עכשיו

ZEROBASE מחיר היסטורי על פי הנתונים העדכניים שנאספו בZEROBASEדף המחירים החי , המחיר הנוכחי שלZEROBASE הוא 0.1249USD. היצע במחזור של ZEROBASE(ZBT) הוא 0.00 ZBT , מה שמעניק לו שווי שוק של $27.48M . תְקוּפָה לשנות(%) לשנות(USD) גָבוֹהַ נָמוּך 24 שעות 0.01% $ 0.001500 $ 0.1276 $ 0.1218

7 ימים -0.19% $ -0.030900 $ 0.1636 $ 0.1218

30 ימים -0.62% $ -0.208000 $ 0.367 $ 0.1218 ביצועים במשך 24 שעות ב-24 השעות האחרונות,ZEROBASE הראה תנועת מחירים של $0.001500 , המשקפת 0.01% שינוי של בערך. ביצועים במשך 7 ימים במהלך 7 הימים האחרונים,ZEROBASE נסחר בשיא של $0.1636 ושפל של $0.1218 . נרשם שינוי במחיר של -0.19% . מגמה אחרונה זו מציגה אתZBT הפוטנציאל של תנועה נוספת בשוק. ביצועים במשך 30 ימים בחודש האחרון,ZEROBASE חווה -0.62% שינוי, המשקף בערך $-0.208000 לערכו. זה מצביע על כך ש ZBT עשוי לחוות שינויים נוספים במחיר בעתיד הקרוב. בדוק את ההיסטוריה המלאה של ZEROBASE המחיר למגמות מפורטות ב MEXC צפה ZBT בהיסטוריית המחירים המלאה

איך ZEROBASE (ZBT) מודול חיזוי מחיר עובד? ZEROBASE מודול תחזית המחירים של הוא כלי ידידותי למשתמש שנועד לעזור לך להעריך מחירים עתידיים פוטנציאליים של ZBTעל בסיס הנחות הצמיחה שלך. בין אם אתה סוחר מנוסה או משקיע סקרן, המודול הזה מציע דרך פשוטה ואינטראקטיבית לחזות את הערך העתידי של הטוקן. 1. הזן את תחזית הצמיחה שלך התחל בהזנת אחוז הצמיחה הרצוי שלך, שיכול להיות חיובי או שלילי, בהתאם לתחזית השוק שלך. זה עשוי לשקף את הציפיות שלךZEROBASE לגבי בשנה הקרובה, בחמש השנים הבאות, ואפילו בעשורים הבאים. 2. חשב את המחיר העתידי לאחר שהזנת את קצב הצמיחה, לחץ על כפתור 'חשב'. המודול יחשב באופן מיידי את המחיר העתידי החזוי של ZBT , וייתן לך הדמיה ברורה של האופן שבו התחזית שלך משפיעה על ערכו של האסימון לאורך זמן. 3. חקור תרחישים שונים ניתן להתנסות בשיעורי צמיחה שונים כדי לראות כיצד תנאי שוק שונים עשויים להשפיע על המחיר של ZEROBASE. גמישות זו מאפשרת לך לנתח תחזיות אופטימיות ושמרניות כאחד, מה שעוזר לך לקבל החלטות מושכלות יותר. 4. סנטימנט משתמשים ותובנות קהילה המודול גם משלב נתוני סנטימנט של משתמשים, ומאפשר לך להשוות את התחזיות שלך לאלו של משתמשים אחרים. קלט קולקטיבי זה מציע תובנה חשובה לגבי האופן שבו הקהילה תופסת את העתיד שלZBT . אינדיקטורים טכניים לתחזית מחירים כדי לשפר את דיוק התחזית, המודול משתמש במגוון אינדיקטורים טכניים ונתוני שוק. אלה כוללים: ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMA): עוזר לעקוב אחר מגמת המחיר של הטוקן על ידי החלקת תנודות ומתן תובנה לגבי היפוכי מגמה פוטנציאליים. להקות בולינגר: מודד את התנודתיות של השוק ומזהה תנאים של קנייה יתרה או מכירה יתרה. אינדקס חוזק יחסי (RSI): מעריך את המומנטום שלZBT כדי לקבוע אם הוא נמצא בשלב שורי או דובי. התכנסות/סטייה בממוצע נע (MACD): מעריך את העוצמה והכיוון של תנועות המחיר כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות. על ידי שילוב אינדיקטורים אלה עם נתוני שוק בזמן אמת, המודול מספק תחזית מחירים דינמית, שעוזרת לך להשיג תובנות עמוקות יותר לגבי הפוטנציאל העתידי של ZEROBASE.

מדוע ZBT חיזוי מחירים חשוב?

ZBT תחזיות מחירים הן חיוניות מכמה סיבות, והמשקיעים עוסקים בהן למטרות שונות:

פיתוח אסטרטגיית השקעות: תחזיות עוזרות למשקיעים לגבש אסטרטגיות. על ידי הערכת מחירים עתידיים, הם יכולים להחליט מתי לקנות, למכור או להחזיק קריפטוגרפיים.

הערכת סיכונים: הבנת תנועות מחירים פוטנציאליות מאפשרת למשקיעים לאמוד את הסיכון הקשור לנכס קריפטו מסוים. זה חיוני בניהול והפחתת הפסדים פוטנציאליים.

ניתוח שוק: התחזיות כוללות לרוב ניתוח מגמות שוק, חדשות ונתונים היסטוריים. ניתוח מקיף זה מסייע למשקיעים להבין את הדינמיקה בשוק ואת הגורמים המשפיעים על שינויי המחירים.

פיזור תיק השקעות: על ידי חיזוי אילו מטבעות קריפטוגרפיים עשויים להניב ביצועים טובים, משקיעים יכולים לגוון את התיקים שלהם בהתאם, ולפזר סיכונים על פני נכסים שונים.

תכנון לטווח ארוך: משקיעים המחפשים רווחים לטווח ארוך מסתמכים על תחזיות כדי לזהות מטבעות קריפטוגרפיים עם פוטנציאל לצמיחה עתידית.

מוכנות פסיכולוגית: הכרת תרחישי מחיר אפשריים מכינה את המשקיעים מבחינה רגשית ופיננסית לתנודתיות בשוק.

מעורבות קהילתית: תחזיות מחירי קריפטו מעוררות לעתים קרובות דיונים בקהילת המשקיעים, מה שמוביל להבנה רחבה יותר ולחוכמה קולקטיבית לגבי מגמות בשוק.

שאלות נפוצות (FAQ): האם ZBT כדאי להשקיע עכשיו? על פי התחזיות שלך, ZBT ישיג -- ב undefined , מה שהופך אותו לטוקן שכדאי לשקול. מהי תחזית המחיר של ZBT בחודש הבא? על פי ZEROBASE (ZBT) כלי תחזית המחירים, המחיר ZBT הצפוי יגיע ל -- ב undefined . כמה יעלה 1 ZBT בשנת 2026? המחיר של 1 ZEROBASE (ZBT) היום הוא $0.125 . על פי מודול התחזית שלעיל, ZBT יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2026. מהו המחיר החזוי של ZBT בשנת 2027? ZEROBASE (ZBT) צפוי לראות מדי 0.00% שנה, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 ZBT עד שנת 2027. מהו מחיר היעד המשוער של ZBT בשנת 2028? על פי קלט תחזית המחירים שלך, ZEROBASE (ZBT) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2028. מהו מחיר היעד המשוער של ZBT בשנת 2029? על פי קלט תחזית המחירים שלך, ZEROBASE (ZBT) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2029. כמה יעלה 1 ZBT בשנת 2030? המחיר של 1 ZEROBASE (ZBT) היום הוא $0.125 . על פי מודול התחזית שלעיל, ZBT יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2030. מהי ZBT תחזית המחיר בשנת 2040? ZEROBASE (ZBT) צפוי לראות 0.00% רווחים שנתיים, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 ZBT עד שנת 2040.