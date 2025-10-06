yieldbasis מחיר היום

מחיר yieldbasis (YB) בזמן אמת היום הוא $ 0.425, עם שינוי של 0.14% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ YB ל USD הוא $ 0.425 לכל YB.

yieldbasis כרגע מדורג במקום #523 לפי שווי שוק של $ 37.36M, עם היצע במחזור של 87.92M YB. ב‑24 השעות האחרונות, YB סחר בין $ 0.4023 (נמוך) ל $ 0.4541 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.9394352030918264, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.35919482061601.

ביצועים לטווח קצר, YB נע ב -1.44% בשעה האחרונה ו -9.56% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 416.60K.

yieldbasis (YB) מידע שוק

דירוג No.523 שווי שוק $ 37.36M$ 37.36M $ 37.36M נפח (24 שעות) $ 416.60K$ 416.60K $ 416.60K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 425.00M$ 425.00M $ 425.00M אספקת מחזור 87.92M 87.92M 87.92M מקסימום היצע 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 אספקה כוללת 700,000,000 700,000,000 700,000,000 שיעור מחזור 8.79% בלוקצ'יין ציבורי ETH

שווי השוק הנוכחי של yieldbasis הוא $ 37.36M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 416.60K. ההיצע במחזור של YB הוא 87.92M, עם היצע כולל של 700000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 425.00M.