Yamaswap מחיר היום

מחיר Yamaswap (YAMA) בזמן אמת היום הוא $ 0.00001748, עם שינוי של 15.35% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ YAMA ל USD הוא $ 0.00001748 לכל YAMA.

Yamaswap כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של --, עם היצע במחזור של -- YAMA. ב‑24 השעות האחרונות, YAMA סחר בין $ 0.00001481 (נמוך) ל $ 0.00002282 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על --, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה --.

ביצועים לטווח קצר, YAMA נע ב 0.00% בשעה האחרונה ו -41.80% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 550.46.

Yamaswap (YAMA) מידע שוק

שווי שוק ---- -- נפח (24 שעות) $ 550.46$ 550.46 $ 550.46 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 17.48K$ 17.48K $ 17.48K אספקת מחזור ---- -- אספקה כוללת 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 בלוקצ'יין ציבורי BSC

שווי השוק הנוכחי של Yamaswap הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 550.46. ההיצע במחזור של YAMA הוא --, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 17.48K.