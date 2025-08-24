עוד על YACHT

YachtingVerse סֵמֶל

YachtingVerse מְחִיר(YACHT)

1 YACHT ל USDמחיר חי:

$0.01632
$0.01632$0.01632
-0.24%1D
USD
YachtingVerse (YACHT) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 23:27:54 (UTC+8)

YachtingVerse (YACHT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.01629
$ 0.01629$ 0.01629
24 שעות נמוך
$ 0.01637
$ 0.01637$ 0.01637
גבוה 24 שעות

$ 0.01629
$ 0.01629$ 0.01629

$ 0.01637
$ 0.01637$ 0.01637

$ 0.4153038914025691
$ 0.4153038914025691$ 0.4153038914025691

$ 0.004565827483104189
$ 0.004565827483104189$ 0.004565827483104189

-0.07%

-0.24%

-0.25%

-0.25%

YachtingVerse (YACHT) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.01632. במהלך 24 השעות האחרונות, YACHT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.01629 לבין שיא של $ 0.01637, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. YACHTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.4153038914025691, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.004565827483104189.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, YACHT השתנה ב -0.07% במהלך השעה האחרונה, -0.24% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.25% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

YachtingVerse (YACHT) מידע שוק

No.7276

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 24.37K
$ 24.37K$ 24.37K

$ 122.40K
$ 122.40K$ 122.40K

0.00
0.00 0.00

7,500,000
7,500,000 7,500,000

7,500,000
7,500,000 7,500,000

0.00%

ARB

שווי השוק הנוכחי של YachtingVerse הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 24.37K. ההיצע במחזור של YACHT הוא 0.00, עם היצע כולל של 7500000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 122.40K.

YachtingVerse (YACHT) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של YachtingVerseהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.0000393-0.24%
30 ימים$ -0.00019-1.16%
60 ימים$ -0.00019-1.16%
90 ימים$ -0.0003-1.81%
YachtingVerse שינוי מחיר היום

היום,YACHT רשם שינוי של $ -0.0000393 (-0.24%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

YachtingVerse שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.00019 (-1.16%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

YachtingVerse שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,YACHT ראה שינוי של $ -0.00019 (-1.16%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

YachtingVerse שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.0003 (-1.81%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של YachtingVerse (YACHT)?

בדוק את YachtingVerse עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהYachtingVerse (YACHT)

Yachtingverse is the world's first marine themed metaverse/ VR platform and SuperAPP designed specifically for the yachting industry. It is not only business to business but also business to individual and individual to individual.

YachtingVerse זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול YachtingVerseההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקYACHT את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים YachtingVerseאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךYachtingVerse לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

YachtingVerseתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה YachtingVerse (YACHT) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות YachtingVerse (YACHT) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור YachtingVerse.

בדוק את YachtingVerse תחזית המחיר עכשיו‏!

YachtingVerse (YACHT) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של YachtingVerse (YACHT) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על YACHT הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות YachtingVerse (YACHT)

מחפש איך לקנותYachtingVerse? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש YachtingVerseב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

YACHT למטבעות מקומיים

1 YachtingVerse(YACHT) ל VND
429.4608
1 YachtingVerse(YACHT) ל AUD
A$0.0249696
1 YachtingVerse(YACHT) ל GBP
0.0120768
1 YachtingVerse(YACHT) ל EUR
0.013872
1 YachtingVerse(YACHT) ל USD
$0.01632
1 YachtingVerse(YACHT) ל MYR
RM0.068544
1 YachtingVerse(YACHT) ל TRY
0.66912
1 YachtingVerse(YACHT) ל JPY
¥2.39904
1 YachtingVerse(YACHT) ל ARS
ARS$22.0837344
1 YachtingVerse(YACHT) ל RUB
1.3168608
1 YachtingVerse(YACHT) ל INR
1.4286528
1 YachtingVerse(YACHT) ל IDR
Rp263.2257696
1 YachtingVerse(YACHT) ל KRW
22.6665216
1 YachtingVerse(YACHT) ל PHP
0.9246912
1 YachtingVerse(YACHT) ל EGP
￡E.0.7918464
1 YachtingVerse(YACHT) ל BRL
R$0.088128
1 YachtingVerse(YACHT) ל CAD
C$0.0225216
1 YachtingVerse(YACHT) ל BDT
1.9854912
1 YachtingVerse(YACHT) ל NGN
24.954096
1 YachtingVerse(YACHT) ל COP
$65.5420992
1 YachtingVerse(YACHT) ל ZAR
R.0.2867424
1 YachtingVerse(YACHT) ל UAH
0.676464
1 YachtingVerse(YACHT) ל VES
Bs2.2848
1 YachtingVerse(YACHT) ל CLP
$15.68352
1 YachtingVerse(YACHT) ל PKR
Rs4.6270464
1 YachtingVerse(YACHT) ל KZT
8.7318528
1 YachtingVerse(YACHT) ל THB
฿0.5290944
1 YachtingVerse(YACHT) ל TWD
NT$0.4964544
1 YachtingVerse(YACHT) ל AED
د.إ0.0598944
1 YachtingVerse(YACHT) ל CHF
Fr0.013056
1 YachtingVerse(YACHT) ל HKD
HK$0.1274592
1 YachtingVerse(YACHT) ל AMD
֏6.2479488
1 YachtingVerse(YACHT) ל MAD
.د.م0.14688
1 YachtingVerse(YACHT) ל MXN
$0.3040416
1 YachtingVerse(YACHT) ל SAR
ريال0.0612
1 YachtingVerse(YACHT) ל PLN
0.0594048
1 YachtingVerse(YACHT) ל RON
лв0.0705024
1 YachtingVerse(YACHT) ל SEK
kr0.1555296
1 YachtingVerse(YACHT) ל BGN
лв0.0272544
1 YachtingVerse(YACHT) ל HUF
Ft5.5434144
1 YachtingVerse(YACHT) ל CZK
0.34272
1 YachtingVerse(YACHT) ל KWD
د.ك0.0049776
1 YachtingVerse(YACHT) ל ILS
0.0548352
1 YachtingVerse(YACHT) ל AOA
Kz14.8768224
1 YachtingVerse(YACHT) ל BHD
.د.ب0.00615264
1 YachtingVerse(YACHT) ל BMD
$0.01632
1 YachtingVerse(YACHT) ל DKK
kr0.1041216
1 YachtingVerse(YACHT) ל HNL
L0.4272576
1 YachtingVerse(YACHT) ל MUR
0.7448448
1 YachtingVerse(YACHT) ל NAD
$0.2860896
1 YachtingVerse(YACHT) ל NOK
kr0.1645056
1 YachtingVerse(YACHT) ל NZD
$0.027744
1 YachtingVerse(YACHT) ל PAB
B/.0.01632
1 YachtingVerse(YACHT) ל PGK
K0.0688704
1 YachtingVerse(YACHT) ל QAR
ر.ق0.0592416
1 YachtingVerse(YACHT) ל RSD
дин.1.6364064

למובן מעמיק יותר של YachtingVerse, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרYachtingVerse הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על YachtingVerse

כמה שווה YachtingVerse (YACHT) היום?
החי YACHTהמחיר ב USD הוא 0.01632 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי YACHT ל USD?
המחיר הנוכחי של YACHT ל USD הוא $ 0.01632. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של YachtingVerse?
שווי השוק של YACHT הוא $ 0.00 USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של YACHT?
ההיצע במחזור של YACHT הוא 0.00 USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של YACHT?
‏‏YACHT השיג מחיר שיא (ATH) של 0.4153038914025691 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של YACHT?
YACHT ‏‏רשם מחירATL של 0.004565827483104189 USD.
מהו נפח המסחר של YACHT?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור YACHT הוא $ 24.37K USD.
האם YACHT יעלה השנה?
YACHT ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את YACHT תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 23:27:54 (UTC+8)

YachtingVerse (YACHT) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

חדשות חמות

איך לזהות את הטרנד/נarrטיב הנוכחי בשוק הקריפטו?

בעולם הקריפטו, נראטיבים מניעים גם נזילות וגם תחושת משקיעים. תפסו את הטרנד הנכון, והסיכוי שלכם להכפיל את הנכסים גדל באופן משמעותי; לכו בדרך הלא נכונה, ואתם מסכנים את עצמכם ב”קניית השיא” או במניעת תנועות פיצוי. אז איך אנחנו יודעים איזה נראטיב מוביל את השוק, ואיזה מגזר מושך הון ותשומת לב? המדריך הזה מפרט דרכים מעשיות לזיהוי טרנדים בקריפטו.

August 24, 2025

פרוטוקול Aave שולט בשוק ההשאלות DeFi

Aave נכנס לרשימת הפרוטוקולים הגדולים ביותר שמופעלים בשוק הפיננסים המבוזרים (DeFi).

הוא הצליח לתפוס עמדות דומיננטיות בשוק ההשאלות DeFi. תחום זה הופך לאחד המבטיחים ביותר, מכיוון שהוא מפשט את הגישה למימון.

August 23, 2025

ניתוח מגמות ביטקוין BTC ואת’ריום ETH: רמות מפתח ותסריטים לעתיד

חשיבות בחינת ביטקוין ואת’ריום: שני מדדים מרכזיים בשוק ביטקוין (BTC) ואת’ריום (ETH) אינם רק שני מטבעות דיגיטליים; הם המדדים העיקריים של כל שוק הקריפטו. ניתוח ובחינת שני מטבעות אלה הם חיוניים לכל סוחר שמעוניין לפעול בשוק הזה.

August 23, 2025
כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

YACHT-ל-USD מחשבון

סְכוּם

YACHT
YACHT
USD
USD

1 YACHT = 0.01632 USD

