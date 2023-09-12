YACHT

Yachtingverse is the world's first marine themed metaverse/ VR platform and SuperAPP designed specifically for the yachting industry. It is not only business to business but also business to individual and individual to individual.

שֵׁםYACHT

דירוגNo.7276

שווי שוק$0.00

שווי שוק מדולל לחלוטין$0.00

נתח שוק%

נפח מסחר/שווי שוק (24 שעות)0.00%

אספקת מחזור0

מקסימום היצע7,500,000

אספקה כוללת7,500,000

שיעור מחזור0%

תאריך הנפקה--

המחיר שבו הנכס הונפק לראשונה--

שיא כל הזמנים0.4153038914025691,2023-11-22

המחיר הנמוך ביותר0.004565827483104189,2023-09-12

בלוקצ'יין ציבוריARB

מגזר

מדיה חברתית

etfindex:mc_etfindex_sourceהצהרת סיכום: הנתונים נמסרו על ידי cmc ואינם מהווים ייעוץ השקעות.

YACHT/USDT
YachtingVerse
----
--
גבוה 24 שעות
--
24 שעות נמוך
--
נפח 24 שעות (YACHT)
--
כמות של 24 שעות (USDT)
--
