XSwap סֵמֶל

XSwap מְחִיר(XSWAP)

1 XSWAP ל USDמחיר חי:

$0.04034
-2.86%1D
USD
XSwap (XSWAP) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 22:15:36 (UTC+8)

XSwap (XSWAP) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.04034
24 שעות נמוך
$ 0.04246
גבוה 24 שעות

$ 0.04034
$ 0.04246
$ 0.19785616341934972
$ 0.03175024909521895
0.00%

-2.86%

+2.69%

+2.69%

XSwap (XSWAP) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.04034. במהלך 24 השעות האחרונות, XSWAP נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.04034 לבין שיא של $ 0.04246, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. XSWAPהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.19785616341934972, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.03175024909521895.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, XSWAP השתנה ב 0.00% במהלך השעה האחרונה, -2.86% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+2.69% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

XSwap (XSWAP) מידע שוק

No.1137

$ 10.12M
$ 1.51K
$ 14.12M
250.87M
350,000,000
345,362,377.78968024
71.67%

ETH

שווי השוק הנוכחי של XSwap הוא $ 10.12M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 1.51K. ההיצע במחזור של XSWAP הוא 250.87M, עם היצע כולל של 345362377.78968024. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 14.12M.

XSwap (XSWAP) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של XSwapהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.0011877-2.86%
30 ימים$ +0.00045+1.12%
60 ימים$ -0.00921-18.59%
90 ימים$ +0.00322+8.67%
XSwap שינוי מחיר היום

היום,XSWAP רשם שינוי של $ -0.0011877 (-2.86%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

XSwap שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.00045 (+1.12%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

XSwap שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,XSWAP ראה שינוי של $ -0.00921 (-18.59%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

XSwap שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.00322 (+8.67%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של XSwap (XSWAP)?

בדוק את XSwap עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהXSwap (XSWAP)

XSwap is a dapp built on Chainlink CCIP - a decentralized interoperability protocol to transfer messages and funds between blockchains. XSwap provides a service layer on top of CCIP to execute cross-chain token swaps and flexible smart contract execution on the destination chains.

XSwap זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול XSwapההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקXSWAP את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים XSwapאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךXSwap לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

XSwapתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה XSwap (XSWAP) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות XSwap (XSWAP) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור XSwap.

בדוק את XSwap תחזית המחיר עכשיו‏!

XSwap (XSWAP) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של XSwap (XSWAP) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על XSWAP הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות XSwap (XSWAP)

מחפש איך לקנותXSwap? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש XSwapב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

XSWAP למטבעות מקומיים

1 XSwap(XSWAP) ל VND
1,061.5471
1 XSwap(XSWAP) ל AUD
A$0.0617202
1 XSwap(XSWAP) ל GBP
0.0298516
1 XSwap(XSWAP) ל EUR
0.034289
1 XSwap(XSWAP) ל USD
$0.04034
1 XSwap(XSWAP) ל MYR
RM0.169428
1 XSwap(XSWAP) ל TRY
1.6535366
1 XSwap(XSWAP) ל JPY
¥5.92998
1 XSwap(XSWAP) ל ARS
ARS$53.8583374
1 XSwap(XSWAP) ל RUB
3.261489
1 XSwap(XSWAP) ל INR
3.5313636
1 XSwap(XSWAP) ל IDR
Rp650.6450702
1 XSwap(XSWAP) ל KRW
56.0274192
1 XSwap(XSWAP) ל PHP
2.2844542
1 XSwap(XSWAP) ל EGP
￡E.1.9568934
1 XSwap(XSWAP) ל BRL
R$0.2186428
1 XSwap(XSWAP) ל CAD
C$0.0556692
1 XSwap(XSWAP) ל BDT
4.9077644
1 XSwap(XSWAP) ל NGN
61.681877
1 XSwap(XSWAP) ל COP
$162.0078604
1 XSwap(XSWAP) ל ZAR
R.0.7083704
1 XSwap(XSWAP) ל UAH
1.672093
1 XSwap(XSWAP) ל VES
Bs5.6476
1 XSwap(XSWAP) ל CLP
$38.7264
1 XSwap(XSWAP) ל PKR
Rs11.4371968
1 XSwap(XSWAP) ל KZT
21.5835136
1 XSwap(XSWAP) ל THB
฿1.3078228
1 XSwap(XSWAP) ל TWD
NT$1.2291598
1 XSwap(XSWAP) ל AED
د.إ0.1480478
1 XSwap(XSWAP) ל CHF
Fr0.032272
1 XSwap(XSWAP) ל HKD
HK$0.3150554
1 XSwap(XSWAP) ל AMD
֏15.4437656
1 XSwap(XSWAP) ל MAD
.د.م0.36306
1 XSwap(XSWAP) ל MXN
$0.7495172
1 XSwap(XSWAP) ל SAR
ريال0.151275
1 XSwap(XSWAP) ל PLN
0.1468376
1 XSwap(XSWAP) ל RON
лв0.1738654
1 XSwap(XSWAP) ל SEK
kr0.3836334
1 XSwap(XSWAP) ל BGN
лв0.0673678
1 XSwap(XSWAP) ל HUF
Ft13.697447
1 XSwap(XSWAP) ל CZK
0.8459298
1 XSwap(XSWAP) ל KWD
د.ك0.0123037
1 XSwap(XSWAP) ל ILS
0.1359458
1 XSwap(XSWAP) ל AOA
Kz36.7727338
1 XSwap(XSWAP) ל BHD
.د.ب0.01520818
1 XSwap(XSWAP) ל BMD
$0.04034
1 XSwap(XSWAP) ל DKK
kr0.2569658
1 XSwap(XSWAP) ל HNL
L1.0561012
1 XSwap(XSWAP) ל MUR
1.8411176
1 XSwap(XSWAP) ל NAD
$0.7071602
1 XSwap(XSWAP) ל NOK
kr0.4062238
1 XSwap(XSWAP) ל NZD
$0.068578
1 XSwap(XSWAP) ל PAB
B/.0.04034
1 XSwap(XSWAP) ל PGK
K0.1702348
1 XSwap(XSWAP) ל QAR
ر.ق0.1464342
1 XSwap(XSWAP) ל RSD
дин.4.0388408

XSwap מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של XSwap, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרXSwap הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על XSwap

כמה שווה XSwap (XSWAP) היום?
החי XSWAPהמחיר ב USD הוא 0.04034 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי XSWAP ל USD?
המחיר הנוכחי של XSWAP ל USD הוא $ 0.04034. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של XSwap?
שווי השוק של XSWAP הוא $ 10.12M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של XSWAP?
ההיצע במחזור של XSWAP הוא 250.87M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של XSWAP?
‏‏XSWAP השיג מחיר שיא (ATH) של 0.19785616341934972 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של XSWAP?
XSWAP ‏‏רשם מחירATL של 0.03175024909521895 USD.
מהו נפח המסחר של XSWAP?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור XSWAP הוא $ 1.51K USD.
האם XSWAP יעלה השנה?
XSWAP ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את XSWAP תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 22:15:36 (UTC+8)

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

XSWAP-ל-USD מחשבון

סְכוּם

XSWAP
XSWAP
USD
USD

1 XSWAP = 0.04034 USD

מסחרXSWAP

USDTXSWAP
$0.04034
-2.86%

