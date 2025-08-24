XRP Healthcare (XRPH) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.06093. במהלך 24 השעות האחרונות, XRPH נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0597 לבין שיא של $ 0.06407, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. XRPHהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.4176531973279314, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.011403885631873823.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, XRPH השתנה ב -0.49% במהלך השעה האחרונה, +1.31% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-7.66% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
XRP Healthcare (XRPH) מידע שוק
$ 4.31M
$ 244.39K
$ 6.09M
70.71M
99,943,507.35
XRP
שווי השוק הנוכחי של XRP Healthcare הוא $ 4.31M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 244.39K. ההיצע במחזור של XRPH הוא 70.71M, עם היצע כולל של 99943507.35. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 6.09M.
XRP Healthcare (XRPH) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של XRP Healthcareהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ +0.0007881
+1.31%
30 ימים
$ -0.00272
-4.28%
60 ימים
$ +0.00543
+9.78%
90 ימים
$ -0.0259
-29.83%
XRP Healthcare שינוי מחיר היום
היום,XRPH רשם שינוי של $ +0.0007881 (+1.31%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
XRP Healthcare שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.00272 (-4.28%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
XRP Healthcare שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,XRPH ראה שינוי של $ +0.00543 (+9.78%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
XRP Healthcare שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.0259 (-29.83%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של XRP Healthcare (XRPH)?
The first Pharma and Healthcare platform to be built on the XRP Ledger - XRP Healthcare (XRPH) is an innovative, scalable solutions company utilizing Web3 technology to revolutionize the way people access and afford healthcare services globally.
XRP Healthcare זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול XRP Healthcareההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.
בנוסף, אתה יכול - לבדוקXRPH את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים XRP Healthcareאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.
המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךXRP Healthcare לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.
XRP Healthcareתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה XRP Healthcare (XRPH) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות XRP Healthcare (XRPH) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור XRP Healthcare.
הבנת הטוקנומיקה של XRP Healthcare (XRPH) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על XRPH הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
איך לקנות XRP Healthcare (XRPH)
מחפש איך לקנותXRP Healthcare? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש XRP Healthcareב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.
מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו.
שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.