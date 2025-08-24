עוד על XRPH

XRPH מידע על מחיר

XRPH אתר רשמי

XRPH טוקניומיקה

XRPH תחזית מחיר

XRPH היסטוריה

XRPH מדריך קנייה

XRPHממיר מטבעות לפיאט

XRPH ספוט

טרום שוק

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

XRP Healthcare סֵמֶל

XRP Healthcare מְחִיר(XRPH)

1 XRPH ל USDמחיר חי:

$0.06095
$0.06095$0.06095
+1.31%1D
USD
XRP Healthcare (XRPH) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 23:27:39 (UTC+8)

XRP Healthcare (XRPH) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.0597
$ 0.0597$ 0.0597
24 שעות נמוך
$ 0.06407
$ 0.06407$ 0.06407
גבוה 24 שעות

$ 0.0597
$ 0.0597$ 0.0597

$ 0.06407
$ 0.06407$ 0.06407

$ 0.4176531973279314
$ 0.4176531973279314$ 0.4176531973279314

$ 0.011403885631873823
$ 0.011403885631873823$ 0.011403885631873823

-0.49%

+1.31%

-7.66%

-7.66%

XRP Healthcare (XRPH) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.06093. במהלך 24 השעות האחרונות, XRPH נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0597 לבין שיא של $ 0.06407, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. XRPHהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.4176531973279314, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.011403885631873823.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, XRPH השתנה ב -0.49% במהלך השעה האחרונה, +1.31% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-7.66% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

XRP Healthcare (XRPH) מידע שוק

No.1480

$ 4.31M
$ 4.31M$ 4.31M

$ 244.39K
$ 244.39K$ 244.39K

$ 6.09M
$ 6.09M$ 6.09M

70.71M
70.71M 70.71M

99,943,507.35
99,943,507.35 99,943,507.35

XRP

שווי השוק הנוכחי של XRP Healthcare הוא $ 4.31M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 244.39K. ההיצע במחזור של XRPH הוא 70.71M, עם היצע כולל של 99943507.35. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 6.09M.

XRP Healthcare (XRPH) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של XRP Healthcareהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ +0.0007881+1.31%
30 ימים$ -0.00272-4.28%
60 ימים$ +0.00543+9.78%
90 ימים$ -0.0259-29.83%
XRP Healthcare שינוי מחיר היום

היום,XRPH רשם שינוי של $ +0.0007881 (+1.31%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

XRP Healthcare שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.00272 (-4.28%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

XRP Healthcare שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,XRPH ראה שינוי של $ +0.00543 (+9.78%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

XRP Healthcare שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.0259 (-29.83%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של XRP Healthcare (XRPH)?

בדוק את XRP Healthcare עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהXRP Healthcare (XRPH)

The first Pharma and Healthcare platform to be built on the XRP Ledger - XRP Healthcare (XRPH) is an innovative, scalable solutions company utilizing Web3 technology to revolutionize the way people access and afford healthcare services globally.

XRP Healthcare זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול XRP Healthcareההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקXRPH את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים XRP Healthcareאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךXRP Healthcare לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

XRP Healthcareתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה XRP Healthcare (XRPH) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות XRP Healthcare (XRPH) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור XRP Healthcare.

בדוק את XRP Healthcare תחזית המחיר עכשיו‏!

XRP Healthcare (XRPH) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של XRP Healthcare (XRPH) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על XRPH הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות XRP Healthcare (XRPH)

מחפש איך לקנותXRP Healthcare? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש XRP Healthcareב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

XRPH למטבעות מקומיים

1 XRP Healthcare(XRPH) ל VND
1,603.37295
1 XRP Healthcare(XRPH) ל AUD
A$0.0932229
1 XRP Healthcare(XRPH) ל GBP
0.0450882
1 XRP Healthcare(XRPH) ל EUR
0.0517905
1 XRP Healthcare(XRPH) ל USD
$0.06093
1 XRP Healthcare(XRPH) ל MYR
RM0.255906
1 XRP Healthcare(XRPH) ל TRY
2.49813
1 XRP Healthcare(XRPH) ל JPY
¥8.95671
1 XRP Healthcare(XRPH) ל ARS
ARS$82.4486481
1 XRP Healthcare(XRPH) ל RUB
4.9164417
1 XRP Healthcare(XRPH) ל INR
5.3338122
1 XRP Healthcare(XRPH) ל IDR
Rp982.7417979
1 XRP Healthcare(XRPH) ל KRW
84.6244584
1 XRP Healthcare(XRPH) ל PHP
3.4522938
1 XRP Healthcare(XRPH) ל EGP
￡E.2.9563236
1 XRP Healthcare(XRPH) ל BRL
R$0.329022
1 XRP Healthcare(XRPH) ל CAD
C$0.0840834
1 XRP Healthcare(XRPH) ל BDT
7.4127438
1 XRP Healthcare(XRPH) ל NGN
93.1650165
1 XRP Healthcare(XRPH) ל COP
$244.6985358
1 XRP Healthcare(XRPH) ל ZAR
R.1.0705401
1 XRP Healthcare(XRPH) ל UAH
2.5255485
1 XRP Healthcare(XRPH) ל VES
Bs8.5302
1 XRP Healthcare(XRPH) ל CLP
$58.55373
1 XRP Healthcare(XRPH) ל PKR
Rs17.2748736
1 XRP Healthcare(XRPH) ל KZT
32.5999872
1 XRP Healthcare(XRPH) ל THB
฿1.9753506
1 XRP Healthcare(XRPH) ל TWD
NT$1.8534906
1 XRP Healthcare(XRPH) ל AED
د.إ0.2236131
1 XRP Healthcare(XRPH) ל CHF
Fr0.048744
1 XRP Healthcare(XRPH) ל HKD
HK$0.4758633
1 XRP Healthcare(XRPH) ל AMD
֏23.3264412
1 XRP Healthcare(XRPH) ל MAD
.د.م0.54837
1 XRP Healthcare(XRPH) ל MXN
$1.1351259
1 XRP Healthcare(XRPH) ל SAR
ريال0.2284875
1 XRP Healthcare(XRPH) ל PLN
0.2217852
1 XRP Healthcare(XRPH) ל RON
лв0.2632176
1 XRP Healthcare(XRPH) ל SEK
kr0.5806629
1 XRP Healthcare(XRPH) ל BGN
лв0.1017531
1 XRP Healthcare(XRPH) ל HUF
Ft20.6960931
1 XRP Healthcare(XRPH) ל CZK
1.27953
1 XRP Healthcare(XRPH) ל KWD
د.ك0.01858365
1 XRP Healthcare(XRPH) ל ILS
0.2047248
1 XRP Healthcare(XRPH) ל AOA
Kz55.5419601
1 XRP Healthcare(XRPH) ל BHD
.د.ب0.02297061
1 XRP Healthcare(XRPH) ל BMD
$0.06093
1 XRP Healthcare(XRPH) ל DKK
kr0.3887334
1 XRP Healthcare(XRPH) ל HNL
L1.5951474
1 XRP Healthcare(XRPH) ל MUR
2.7808452
1 XRP Healthcare(XRPH) ל NAD
$1.0681029
1 XRP Healthcare(XRPH) ל NOK
kr0.6141744
1 XRP Healthcare(XRPH) ל NZD
$0.103581
1 XRP Healthcare(XRPH) ל PAB
B/.0.06093
1 XRP Healthcare(XRPH) ל PGK
K0.2571246
1 XRP Healthcare(XRPH) ל QAR
ر.ق0.2211759
1 XRP Healthcare(XRPH) ל RSD
дин.6.1094511

XRP Healthcare מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של XRP Healthcare, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

האתרXRP Healthcare הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על XRP Healthcare

כמה שווה XRP Healthcare (XRPH) היום?
החי XRPHהמחיר ב USD הוא 0.06093 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי XRPH ל USD?
המחיר הנוכחי של XRPH ל USD הוא $ 0.06093. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של XRP Healthcare?
שווי השוק של XRPH הוא $ 4.31M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של XRPH?
ההיצע במחזור של XRPH הוא 70.71M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של XRPH?
‏‏XRPH השיג מחיר שיא (ATH) של 0.4176531973279314 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של XRPH?
XRPH ‏‏רשם מחירATL של 0.011403885631873823 USD.
מהו נפח המסחר של XRPH?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור XRPH הוא $ 244.39K USD.
האם XRPH יעלה השנה?
XRPH ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את XRPH תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 23:27:39 (UTC+8)

XRP Healthcare (XRPH) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

חדשות חמות

איך לזהות את הטרנד/נarrטיב הנוכחי בשוק הקריפטו?

בעולם הקריפטו, נראטיבים מניעים גם נזילות וגם תחושת משקיעים. תפסו את הטרנד הנכון, והסיכוי שלכם להכפיל את הנכסים גדל באופן משמעותי; לכו בדרך הלא נכונה, ואתם מסכנים את עצמכם ב”קניית השיא” או במניעת תנועות פיצוי. אז איך אנחנו יודעים איזה נראטיב מוביל את השוק, ואיזה מגזר מושך הון ותשומת לב? המדריך הזה מפרט דרכים מעשיות לזיהוי טרנדים בקריפטו.

August 24, 2025

פרוטוקול Aave שולט בשוק ההשאלות DeFi

Aave נכנס לרשימת הפרוטוקולים הגדולים ביותר שמופעלים בשוק הפיננסים המבוזרים (DeFi).

הוא הצליח לתפוס עמדות דומיננטיות בשוק ההשאלות DeFi. תחום זה הופך לאחד המבטיחים ביותר, מכיוון שהוא מפשט את הגישה למימון.

August 23, 2025

ניתוח מגמות ביטקוין BTC ואת’ריום ETH: רמות מפתח ותסריטים לעתיד

חשיבות בחינת ביטקוין ואת’ריום: שני מדדים מרכזיים בשוק ביטקוין (BTC) ואת’ריום (ETH) אינם רק שני מטבעות דיגיטליים; הם המדדים העיקריים של כל שוק הקריפטו. ניתוח ובחינת שני מטבעות אלה הם חיוניים לכל סוחר שמעוניין לפעול בשוק הזה.

August 23, 2025
הצג עוד

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

XRPH-ל-USD מחשבון

סְכוּם

XRPH
XRPH
USD
USD

1 XRPH = 0.06093 USD

מסחרXRPH

USDTXRPH
$0.06095
$0.06095$0.06095
+1.33%

הצטרף ל-MEXC היום

-- עמלת ייצור ספוט,-- עמלת ייצור ספוט,
--עמלת ייצור עתיד, --עמלת ייצור עתיד