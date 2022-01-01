XRP Healthcare (XRPH) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי XRP Healthcare (XRPH), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

XRP Healthcare (XRPH) מידע The first Pharma and Healthcare platform to be built on the XRP Ledger - XRP Healthcare (XRPH) is an innovative, scalable solutions company utilizing Web3 technology to revolutionize the way people access and afford healthcare services globally. אתר רשמי: https://xrphealthcare.ai סייר בלוקים: https://xrpscan.com/account/rM8hNqA3jRJ5Zgp3Xf3xzdZcx2G37guiZk קנה XRPHעכשיו!

XRP Healthcare (XRPH) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור XRP Healthcare (XRPH), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 4.03M $ 4.03M $ 4.03M ההיצע הכולל: $ 99.94M $ 99.94M $ 99.94M אספקה במחזור: $ 70.71M $ 70.71M $ 70.71M FDV (שווי מדולל מלא): $ 5.70M $ 5.70M $ 5.70M שיא כל הזמנים: $ 0.34333 $ 0.34333 $ 0.34333 שפל כל הזמנים: $ 0.011403885631873823 $ 0.011403885631873823 $ 0.011403885631873823 מחיר נוכחי: $ 0.05701 $ 0.05701 $ 0.05701 למידע נוסף על XRP Healthcare (XRPH) מחיר

XRP Healthcare (XRPH) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של XRP Healthcare (XRPH) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של XRPH אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות XRPHהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את XRPHטוקניומיקה, חקרו אתXRPHהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות XRPH מעוניין להוסיף את XRP Healthcare (XRPH) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת XRPH, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות XRPH ב-MEXC עכשיו!

XRP Healthcare (XRPH) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של XRPHעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה XRPH עכשיו את היסטוריית המחירים!

XRPH חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן XRPH עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו XRPH משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה XRPHעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

