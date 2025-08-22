מה זהXPR Network (XPR)

XPR Network Blockchain is a layer one public blockchain and smart contract platform designed for both consumer and enterprise, built on delegated proof-of-stake forked from EOSIO. It is a highly resource-efficient chain that allows for scaling into thousands of transactions per second while providing extremely low latency.

XPR Network זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול XPR Networkההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.



בנוסף, אתה יכול

- לבדוקXPR את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים

על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים XPR Networkאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךXPR Network לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

XPR Networkתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה XPR Network (XPR) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות XPR Network (XPR) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור XPR Network.

בדוק את XPR Network תחזית המחיר עכשיו‏!

XPR Network (XPR) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של XPR Network (XPR) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על XPR הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות XPR Network (XPR)

מחפש איך לקנותXPR Network? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש XPR Networkב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

XPR למטבעות מקומיים

נסה ממיר

XPR Network מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של XPR Network, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על XPR Network כמה שווה XPR Network (XPR) היום? החי XPRהמחיר ב USD הוא 0.0063372 USD , מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר. מהו המחיר הנוכחי XPR ל USD? $ 0.0063372 . בדוק את ממיר המחיר הנוכחי של XPR ל USD הוא. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים. מהו שווי השוק של XPR Network? שווי השוק של XPR הוא $ 177.12M USD . שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו. מהו ההיצע במחזור של XPR? ההיצע במחזור של XPR הוא 27.95B USD . מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של XPR? ‏‏XPR השיג מחיר שיא (ATH) של 0.100692277415 USD . מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של XPR? XPR ‏‏רשם מחירATL של 0.000550770122659095 USD . מהו נפח המסחר של XPR? נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור XPR הוא $ 580.84K USD . האם XPR יעלה השנה? XPR ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את XPR תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.

XPR Network (XPR) עדכונים חשובים מהתעשייה

