XPR Network (XPR) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.0063372. במהלך 24 השעות האחרונות, XPR נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0058676 לבין שיא של $ 0.008, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. XPRהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.100692277415, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.000550770122659095.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, XPR השתנה ב -0.08% במהלך השעה האחרונה, -4.51% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+4.82% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
XPR Network (XPR) מידע שוק
No.257
$ 177.12M
$ 580.84K
$ 195.54M
27.95B
30,855,772,976.9203
PROTO
שווי השוק הנוכחי של XPR Network הוא $ 177.12M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 580.84K. ההיצע במחזור של XPR הוא 27.95B, עם היצע כולל של 30855772976.9203. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 195.54M.
XPR Network (XPR) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של XPR Networkהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ -0.000299297
-4.51%
30 ימים
$ +0.0014782
+30.42%
60 ימים
$ +0.0033562
+112.58%
90 ימים
$ +0.0024859
+64.54%
XPR Network שינוי מחיר היום
היום,XPR רשם שינוי של $ -0.000299297 (-4.51%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
XPR Network שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.0014782 (+30.42%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
XPR Network שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,XPR ראה שינוי של $ +0.0033562 (+112.58%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
XPR Network שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.0024859 (+64.54%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של XPR Network (XPR)?
XPR Network Blockchain is a layer one public blockchain and smart contract platform designed for both consumer and enterprise, built on delegated proof-of-stake forked from EOSIO. It is a highly resource-efficient chain that allows for scaling into thousands of transactions per second while providing extremely low latency.
XPR Network זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול XPR Networkההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.
בנוסף, אתה יכול - לבדוקXPR את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים XPR Networkאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.
המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךXPR Network לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.
XPR Networkתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה XPR Network (XPR) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות XPR Network (XPR) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור XPR Network.
הבנת הטוקנומיקה של XPR Network (XPR) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על XPR הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
איך לקנות XPR Network (XPR)
מחפש איך לקנותXPR Network? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש XPR Networkב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.
מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו.
שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.