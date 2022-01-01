XPR Network (XPR) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי XPR Network (XPR), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

XPR Network (XPR) מידע XPR Network Blockchain is a layer one public blockchain and smart contract platform designed for both consumer and enterprise, built on delegated proof-of-stake forked from EOSIO. It is a highly resource-efficient chain that allows for scaling into thousands of transactions per second while providing extremely low latency. אתר רשמי: https://xprnetwork.org/ מסמך לבן: http://xprnetwork.org/whitepaper סייר בלוקים: https://explorer.xprnetwork.org/ קנה XPRעכשיו!

XPR Network (XPR) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור XPR Network (XPR), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 165.46M $ 165.46M $ 165.46M ההיצע הכולל: $ 30.91B $ 30.91B $ 30.91B אספקה במחזור: $ 28.00B $ 28.00B $ 28.00B FDV (שווי מדולל מלא): $ 182.63M $ 182.63M $ 182.63M שיא כל הזמנים: $ 0.0088 $ 0.0088 $ 0.0088 שפל כל הזמנים: $ 0.000550770122659095 $ 0.000550770122659095 $ 0.000550770122659095 מחיר נוכחי: $ 0.0059089 $ 0.0059089 $ 0.0059089 למידע נוסף על XPR Network (XPR) מחיר

XPR Network (XPR) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של XPR Network (XPR) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של XPR אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות XPRהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את XPRטוקניומיקה, חקרו אתXPRהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות XPR מעוניין להוסיף את XPR Network (XPR) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת XPR, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות XPR ב-MEXC עכשיו!

XPR Network (XPR) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של XPRעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה XPR עכשיו את היסטוריית המחירים!

XPR חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן XPR עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו XPR משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה XPRעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

למה צריך לבחור ב־MEXC? MEXC היא אחת מבורסות הקריפטו המובילות בעולם, אותה סומכים מיליוני משתמשים ברחבי העולם. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC היא הדרך הקלה ביותר שלך לעולם הקריפטו. מעל 4,000 זוגות מסחר בשוקי ספוט וחוזים עתידיים הרישום המהיר ביותר של אסימונים בין CEXs #1 נזילות בענף כולו עמלות הנמוכות ביותר, מגובות בשירות לקוחות 24/7 שקיפות מלאה של מעל 100% במלאי האסימונים עבור כספי המשתמשים מחסומי כניסה נמוכים במיוחד: קנה קריפטו עם רק 1 USDT

קנה קריפטו עם רק 1 USDT : הדרך הכי קלה שלך לקריפטו! קנה עכשיו!