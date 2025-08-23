עוד על XLS

ELIS

ELIS מְחִיר(XLS)

1 XLS ל USD מחיר חי:

$0.002
$0.002$0.002
-0.49% 1D
USD
ELIS (XLS) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 22:15:05 (UTC+8)

ELIS (XLS) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.002
$ 0.002$ 0.002
24 שעות נמוך
$ 0.00225
$ 0.00225$ 0.00225
גבוה 24 שעות

$ 0.002
$ 0.002$ 0.002

$ 0.00225
$ 0.00225$ 0.00225

--
----

--
----

0.00%

-0.49%

-4.31%

-4.31%

ELIS (XLS) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.002. במהלך 24 השעות האחרונות, XLS נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.002 לבין שיא של $ 0.00225, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. XLSהשיא ההיסטורי של המחיר הוא --, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא --.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, XLS השתנה ב 0.00% במהלך השעה האחרונה, -0.49% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-4.31% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

ELIS (XLS) מידע שוק

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 5.55K
$ 5.55K$ 5.55K

$ 400.00K
$ 400.00K$ 400.00K

0.00
0.00 0.00

200,000,000
200,000,000 200,000,000

200,000,000
200,000,000 200,000,000

0.00%

NONE

שווי השוק הנוכחי של ELIS הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 5.55K. ההיצע במחזור של XLS הוא 0.00, עם היצע כולל של 200000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 400.00K.

ELIS (XLS) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של ELISהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.0000098-0.49%
30 ימים$ -0.00022-9.91%
60 ימים$ -0.00046-18.70%
90 ימים$ -0.00312-60.94%
ELIS שינוי מחיר היום

היום,XLS רשם שינוי של $ -0.0000098 (-0.49%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

ELIS שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.00022 (-9.91%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

ELIS שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,XLS ראה שינוי של $ -0.00046 (-18.70%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

ELIS שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.00312 (-60.94%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של ELIS (XLS)?

בדוק את ELIS עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זה ELIS (XLS)

ELIS Technologies Ltd is an Ireland-based robotics and AI enterprise that develops drones and systems which integrate proprietary 3D GPS eMapping technology. The ELIS token ($XLS) serves as the fuel for the entire ELIS Hardware-as-a-Service ecosystem, and is redeemable for all services offered by ELIS Technologies Ltd.

ELIS זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול ELISההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקXLS את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים ELISאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךELIS לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

ELIS תחזית מחיר (USD)

כמה יהיה ELIS (XLS) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות ELIS (XLS) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור ELIS.

בדוק את ELIS תחזית המחיר עכשיו‏!

ELIS (XLS) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של ELIS (XLS) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על XLS הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות ELIS (XLS)

מחפש איך לקנותELIS? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש ELISב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

XLS למטבעות מקומיים

ELIS מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של ELIS, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרELIS הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על ELIS

כמה שווה ELIS (XLS) היום?
החי XLSהמחיר ב USD הוא 0.002 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי XLS ל USD?
המחיר הנוכחי של XLS ל USD הוא $ 0.002. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של ELIS?
שווי השוק של XLS הוא $ 0.00 USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של XLS?
ההיצע במחזור של XLS הוא 0.00 USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של XLS?
‏‏XLS השיג מחיר שיא (ATH) של -- USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של XLS?
XLS ‏‏רשם מחירATL של -- USD.
מהו נפח המסחר של XLS?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור XLS הוא $ 5.55K USD.
האם XLS יעלה השנה?
XLS ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את XLS תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 22:15:05 (UTC+8)

ELIS (XLS) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

