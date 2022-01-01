ELIS (XLS) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי ELIS (XLS), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

ELIS (XLS) מידע ELIS Technologies Ltd is an Ireland-based robotics and AI enterprise that develops drones and systems which integrate proprietary 3D GPS eMapping technology. The ELIS token ($XLS) serves as the fuel for the entire ELIS Hardware-as-a-Service ecosystem, and is redeemable for all services offered by ELIS Technologies Ltd. אתר רשמי: https://www.elis.tech/ מסמך לבן: https://elis.tech/whitepaper סייר בלוקים: https://polygonscan.com/token/0x4cffca9df0db66274a624b6017690da1c6ad74e4 קנה XLSעכשיו!

ELIS (XLS) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור ELIS (XLS), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 ההיצע הכולל: $ 200.00M $ 200.00M $ 200.00M אספקה במחזור: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (שווי מדולל מלא): $ 414.00K $ 414.00K $ 414.00K שיא כל הזמנים: $ 2.9639 $ 2.9639 $ 2.9639 שפל כל הזמנים: -- -- -- מחיר נוכחי: $ 0.00207 $ 0.00207 $ 0.00207 למידע נוסף על ELIS (XLS) מחיר

ELIS (XLS) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של ELIS (XLS) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של XLS אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות XLSהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את XLSטוקניומיקה, חקרו אתXLSהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות XLS מעוניין להוסיף את ELIS (XLS) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת XLS, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות XLS ב-MEXC עכשיו!

ELIS (XLS) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של XLSעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה XLS עכשיו את היסטוריית המחירים!

XLS חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן XLS עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו XLS משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה XLSעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

