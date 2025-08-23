עוד על XEL

XELIS סֵמֶל

XELIS מְחִיר(XEL)

1 XEL ל USDמחיר חי:

XELIS (XEL) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 22:14:42 (UTC+8)

XELIS (XEL) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך
גבוה 24 שעות

-1.94%

-4.21%

+0.92%

+0.92%

XELIS (XEL) המחיר בזמן אמת של הוא $ 1.521. במהלך 24 השעות האחרונות, XEL נסחר בטווח שבין שפל של $ 1.447 לבין שיא של $ 1.68, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. XELהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 12.72384266980139, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.9827279361454504.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, XEL השתנה ב -1.94% במהלך השעה האחרונה, -4.21% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.92% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

XELIS (XEL) מידע שוק

No.1376

19.42%

XELIS

שווי השוק הנוכחי של XELIS הוא $ 5.44M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 50.40K. ההיצע במחזור של XEL הוא 3.57M, עם היצע כולל של 3574555.67085917. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 27.99M.

XELIS (XEL) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של XELISהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.06685-4.21%
30 ימים$ -0.13-7.88%
60 ימים$ +0.445+41.35%
90 ימים$ -0.552-26.63%
XELIS שינוי מחיר היום

היום,XEL רשם שינוי של $ -0.06685 (-4.21%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

XELIS שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.13 (-7.88%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

XELIS שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,XEL ראה שינוי של $ +0.445 (+41.35%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

XELIS שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.552 (-26.63%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של XELIS (XEL)?

בדוק את XELIS עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהXELIS (XEL)

XELIS is an innovative cryptocurrency from scratch with BlockDAG, Homomorphic Encryption, Zero-Knowledge Proof and Smart Contracts.

XELIS זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול XELISההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקXEL את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים XELISאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךXELIS לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

XELISתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה XELIS (XEL) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות XELIS (XEL) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור XELIS.

בדוק את XELIS תחזית המחיר עכשיו‏!

XELIS (XEL) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של XELIS (XEL) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על XEL הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות XELIS (XEL)

מחפש איך לקנותXELIS? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש XELISב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

XEL למטבעות מקומיים

1 XELIS(XEL) ל VND
40,025.115
1 XELIS(XEL) ל AUD
A$2.32713
1 XELIS(XEL) ל GBP
1.12554
1 XELIS(XEL) ל EUR
1.29285
1 XELIS(XEL) ל USD
$1.521
1 XELIS(XEL) ל MYR
RM6.3882
1 XELIS(XEL) ל TRY
62.34579
1 XELIS(XEL) ל JPY
¥223.587
1 XELIS(XEL) ל ARS
ARS$2,030.70231
1 XELIS(XEL) ל RUB
122.97285
1 XELIS(XEL) ל INR
133.14834
1 XELIS(XEL) ל IDR
Rp24,532.25463
1 XELIS(XEL) ל KRW
2,112.48648
1 XELIS(XEL) ל PHP
86.13423
1 XELIS(XEL) ל EGP
￡E.73.78371
1 XELIS(XEL) ל BRL
R$8.24382
1 XELIS(XEL) ל CAD
C$2.09898
1 XELIS(XEL) ל BDT
185.04486
1 XELIS(XEL) ל NGN
2,325.68505
1 XELIS(XEL) ל COP
$6,108.42726
1 XELIS(XEL) ל ZAR
R.26.70876
1 XELIS(XEL) ל UAH
63.04545
1 XELIS(XEL) ל VES
Bs212.94
1 XELIS(XEL) ל CLP
$1,460.16
1 XELIS(XEL) ל PKR
Rs431.23392
1 XELIS(XEL) ל KZT
813.79584
1 XELIS(XEL) ל THB
฿49.31082
1 XELIS(XEL) ל TWD
NT$46.34487
1 XELIS(XEL) ל AED
د.إ5.58207
1 XELIS(XEL) ל CHF
Fr1.2168
1 XELIS(XEL) ל HKD
HK$11.87901
1 XELIS(XEL) ל AMD
֏582.29964
1 XELIS(XEL) ל MAD
.د.م13.689
1 XELIS(XEL) ל MXN
$28.26018
1 XELIS(XEL) ל SAR
ريال5.70375
1 XELIS(XEL) ל PLN
5.53644
1 XELIS(XEL) ל RON
лв6.55551
1 XELIS(XEL) ל SEK
kr14.46471
1 XELIS(XEL) ל BGN
лв2.54007
1 XELIS(XEL) ל HUF
Ft516.45555
1 XELIS(XEL) ל CZK
31.89537
1 XELIS(XEL) ל KWD
د.ك0.463905
1 XELIS(XEL) ל ILS
5.12577
1 XELIS(XEL) ל AOA
Kz1,386.49797
1 XELIS(XEL) ל BHD
.د.ب0.573417
1 XELIS(XEL) ל BMD
$1.521
1 XELIS(XEL) ל DKK
kr9.68877
1 XELIS(XEL) ל HNL
L39.81978
1 XELIS(XEL) ל MUR
69.41844
1 XELIS(XEL) ל NAD
$26.66313
1 XELIS(XEL) ל NOK
kr15.31647
1 XELIS(XEL) ל NZD
$2.5857
1 XELIS(XEL) ל PAB
B/.1.521
1 XELIS(XEL) ל PGK
K6.41862
1 XELIS(XEL) ל QAR
ر.ق5.52123
1 XELIS(XEL) ל RSD
дин.152.28252

XELIS מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של XELIS, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרXELIS הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על XELIS

כמה שווה XELIS (XEL) היום?
החי XELהמחיר ב USD הוא 1.521 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי XEL ל USD?
המחיר הנוכחי של XEL ל USD הוא $ 1.521. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של XELIS?
שווי השוק של XEL הוא $ 5.44M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של XEL?
ההיצע במחזור של XEL הוא 3.57M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של XEL?
‏‏XEL השיג מחיר שיא (ATH) של 12.72384266980139 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של XEL?
XEL ‏‏רשם מחירATL של 0.9827279361454504 USD.
מהו נפח המסחר של XEL?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור XEL הוא $ 50.40K USD.
האם XEL יעלה השנה?
XEL ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את XEL תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 22:14:42 (UTC+8)

כתב ויתור

