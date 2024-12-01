XEL

XELIS is an innovative cryptocurrency from scratch with BlockDAG, Homomorphic Encryption, Zero-Knowledge Proof and Smart Contracts.

שֵׁםXEL

דירוגNo.1427

שווי שוק$0,00

שווי שוק מדולל לחלוטין$0,00

נתח שוק%

נפח מסחר/שווי שוק (24 שעות)1,36%

אספקת מחזור3 672 437,50639914

מקסימום היצע18 400 000

אספקה כוללת3 672 437,50639914

שיעור מחזור0.1995%

תאריך הנפקה--

המחיר שבו הנכס הונפק לראשונה--

שיא כל הזמנים12.72384266980139,2024-12-01

המחיר הנמוך ביותר0.9827279361454504,2025-06-22

בלוקצ'יין ציבוריXELIS

מבואXELIS is an innovative cryptocurrency from scratch with BlockDAG, Homomorphic Encryption, Zero-Knowledge Proof and Smart Contracts.

מגזר

מדיה חברתית

XEL/USDT
XELIS
----
--
גבוה 24 שעות
--
24 שעות נמוך
--
נפח 24 שעות (XEL)
--
כמות של 24 שעות (USDT)
--
