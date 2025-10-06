XDOG מחיר היום

מחיר XDOG (XDOG) בזמן אמת היום הוא $ 0.005781, עם שינוי של 3.01% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ XDOG ל USD הוא $ 0.005781 לכל XDOG.

XDOG כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של --, עם היצע במחזור של -- XDOG. ב‑24 השעות האחרונות, XDOG סחר בין $ 0.005711 (נמוך) ל $ 0.006399 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על --, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה --.

ביצועים לטווח קצר, XDOG נע ב -0.16% בשעה האחרונה ו -23.99% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 55.00K.

XDOG (XDOG) מידע שוק

שווי שוק ---- -- נפח (24 שעות) $ 55.00K$ 55.00K $ 55.00K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 אספקת מחזור ---- -- אספקה כוללת ---- -- בלוקצ'יין ציבורי XLAYER

שווי השוק הנוכחי של XDOG הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 55.00K. ההיצע במחזור של XDOG הוא --, עם היצע כולל של --. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא --.