עוד על WTA

WTA מידע על מחיר

WTA מסמך לבן

WTA אתר רשמי

WTA טוקניומיקה

WTA תחזית מחיר

WTA היסטוריה

WTA מדריך קנייה

WTAממיר מטבעות לפיאט

WTA ספוט

טרום שוק

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Waltonchain Autonomy סֵמֶל

Waltonchain Autonomy מְחִיר(WTA)

1 WTA ל USDמחיר חי:

$0.0001191
$0.0001191$0.0001191
0.00%1D
USD
Waltonchain Autonomy (WTA) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 18:42:58 (UTC+8)

Waltonchain Autonomy (WTA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.0001191
$ 0.0001191$ 0.0001191
24 שעות נמוך
$ 0.0001192
$ 0.0001192$ 0.0001192
גבוה 24 שעות

$ 0.0001191
$ 0.0001191$ 0.0001191

$ 0.0001192
$ 0.0001192$ 0.0001192

--
----

--
----

0.00%

0.00%

-0.09%

-0.09%

Waltonchain Autonomy (WTA) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.0001191. במהלך 24 השעות האחרונות, WTA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0001191 לבין שיא של $ 0.0001192, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. WTAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא --, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא --.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, WTA השתנה ב 0.00% במהלך השעה האחרונה, 0.00% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.09% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Waltonchain Autonomy (WTA) מידע שוק

--
----

$ 9.19
$ 9.19$ 9.19

$ 59.55K
$ 59.55K$ 59.55K

--
----

500,000,000
500,000,000 500,000,000

WTA

שווי השוק הנוכחי של Waltonchain Autonomy הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 9.19. ההיצע במחזור של WTA הוא --, עם היצע כולל של 500000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 59.55K.

Waltonchain Autonomy (WTA) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Waltonchain Autonomyהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 00.00%
30 ימים$ -0.0000608-33.80%
60 ימים$ +0.0000309+35.03%
90 ימים$ -0.000351-74.67%
Waltonchain Autonomy שינוי מחיר היום

היום,WTA רשם שינוי של $ 0 (0.00%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Waltonchain Autonomy שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.0000608 (-33.80%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Waltonchain Autonomy שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,WTA ראה שינוי של $ +0.0000309 (+35.03%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Waltonchain Autonomy שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.000351 (-74.67%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Waltonchain Autonomy (WTA)?

בדוק את Waltonchain Autonomy עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהWaltonchain Autonomy (WTA)

WTA Smart Chain is based on the Waltonchain mainnet and represents a smart PoW ecology that is fully consistent with Waltonchain’s algorithm and shares Waltonchain’s hash power. Waltonchain mainnet uses data attributes to extract hash fingerprints or index storage. In subsequent data searches, the required data can be quickly found using our cross-chain indexing mechanism, while data authenticity can be quickly verified through cross-chain data.

Waltonchain Autonomy זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Waltonchain Autonomyההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקWTA את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Waltonchain Autonomyאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךWaltonchain Autonomy לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Waltonchain Autonomyתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Waltonchain Autonomy (WTA) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Waltonchain Autonomy (WTA) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Waltonchain Autonomy.

בדוק את Waltonchain Autonomy תחזית המחיר עכשיו‏!

Waltonchain Autonomy (WTA) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Waltonchain Autonomy (WTA) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על WTA הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Waltonchain Autonomy (WTA)

מחפש איך לקנותWaltonchain Autonomy? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Waltonchain Autonomyב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

WTA למטבעות מקומיים

1 Waltonchain Autonomy(WTA) ל VND
3.1341165
1 Waltonchain Autonomy(WTA) ל AUD
A$0.000183414
1 Waltonchain Autonomy(WTA) ל GBP
0.000088134
1 Waltonchain Autonomy(WTA) ל EUR
0.000101235
1 Waltonchain Autonomy(WTA) ל USD
$0.0001191
1 Waltonchain Autonomy(WTA) ל MYR
RM0.00050022
1 Waltonchain Autonomy(WTA) ל TRY
0.0048831
1 Waltonchain Autonomy(WTA) ל JPY
¥0.0175077
1 Waltonchain Autonomy(WTA) ל ARS
ARS$0.1573311
1 Waltonchain Autonomy(WTA) ל RUB
0.00959946
1 Waltonchain Autonomy(WTA) ל INR
0.010430778
1 Waltonchain Autonomy(WTA) ל IDR
Rp1.920967473
1 Waltonchain Autonomy(WTA) ל KRW
0.165415608
1 Waltonchain Autonomy(WTA) ל PHP
0.006758925
1 Waltonchain Autonomy(WTA) ל EGP
￡E.0.005777541
1 Waltonchain Autonomy(WTA) ל BRL
R$0.000647904
1 Waltonchain Autonomy(WTA) ל CAD
C$0.000164358
1 Waltonchain Autonomy(WTA) ל BDT
0.014356314
1 Waltonchain Autonomy(WTA) ל NGN
0.181831161
1 Waltonchain Autonomy(WTA) ל COP
$0.4764
1 Waltonchain Autonomy(WTA) ל ZAR
R.0.002087823
1 Waltonchain Autonomy(WTA) ל UAH
0.004878336
1 Waltonchain Autonomy(WTA) ל VES
Bs0.016674
1 Waltonchain Autonomy(WTA) ל CLP
$0.1142169
1 Waltonchain Autonomy(WTA) ל PKR
Rs0.033492111
1 Waltonchain Autonomy(WTA) ל KZT
0.063451716
1 Waltonchain Autonomy(WTA) ל THB
฿0.003864795
1 Waltonchain Autonomy(WTA) ל TWD
NT$0.003630168
1 Waltonchain Autonomy(WTA) ל AED
د.إ0.000437097
1 Waltonchain Autonomy(WTA) ל CHF
Fr0.00009528
1 Waltonchain Autonomy(WTA) ל HKD
HK$0.000930171
1 Waltonchain Autonomy(WTA) ל AMD
֏0.045096024
1 Waltonchain Autonomy(WTA) ל MAD
.د.م0.001068327
1 Waltonchain Autonomy(WTA) ל MXN
$0.002220024
1 Waltonchain Autonomy(WTA) ל SAR
ريال0.000446625
1 Waltonchain Autonomy(WTA) ל PLN
0.000433524
1 Waltonchain Autonomy(WTA) ל RON
лв0.000514512
1 Waltonchain Autonomy(WTA) ל SEK
kr0.001133832
1 Waltonchain Autonomy(WTA) ל BGN
лв0.000198897
1 Waltonchain Autonomy(WTA) ל HUF
Ft0.040509483
1 Waltonchain Autonomy(WTA) ל CZK
0.002499909
1 Waltonchain Autonomy(WTA) ל KWD
د.ك0.0000363255
1 Waltonchain Autonomy(WTA) ל ILS
0.000402558
1 Waltonchain Autonomy(WTA) ל AOA
Kz0.108567987
1 Waltonchain Autonomy(WTA) ל BHD
.د.ب0.0000449007
1 Waltonchain Autonomy(WTA) ל BMD
$0.0001191
1 Waltonchain Autonomy(WTA) ל DKK
kr0.000759858
1 Waltonchain Autonomy(WTA) ל HNL
L0.003088263
1 Waltonchain Autonomy(WTA) ל MUR
0.005435724
1 Waltonchain Autonomy(WTA) ל NAD
$0.002081868
1 Waltonchain Autonomy(WTA) ל NOK
kr0.001205292
1 Waltonchain Autonomy(WTA) ל NZD
$0.00020247
1 Waltonchain Autonomy(WTA) ל PAB
B/.0.0001191
1 Waltonchain Autonomy(WTA) ל PGK
K0.000497838
1 Waltonchain Autonomy(WTA) ל QAR
ر.ق0.000429951
1 Waltonchain Autonomy(WTA) ל RSD
дин.0.011936202

Waltonchain Autonomy מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Waltonchain Autonomy, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרWaltonchain Autonomy הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Waltonchain Autonomy

כמה שווה Waltonchain Autonomy (WTA) היום?
החי WTAהמחיר ב USD הוא 0.0001191 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי WTA ל USD?
המחיר הנוכחי של WTA ל USD הוא $ 0.0001191. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Waltonchain Autonomy?
שווי השוק של WTA הוא -- USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של WTA?
ההיצע במחזור של WTA הוא -- USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של WTA?
‏‏WTA השיג מחיר שיא (ATH) של -- USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של WTA?
WTA ‏‏רשם מחירATL של -- USD.
מהו נפח המסחר של WTA?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור WTA הוא $ 9.19 USD.
האם WTA יעלה השנה?
WTA ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את WTA תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 18:42:58 (UTC+8)

Waltonchain Autonomy (WTA) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

חדשות חמות

מה זה אולטו פייננס? 5 דרכים להרוויח נקודות ולהתקדם במוסדי התחבורה

אולטו פייננס צצה כמוביל בגשר בין רשתות, boasting אבטחת רמת AA ומבצע 90% מעסקאות בין רשתות בפחות מ-30 שניות. מערכת הנקודות שלה מעודדת השתתפות משתמשים ומניחה את היסודות לאירועים עתידיים פוטנציאליים והזדמנויות לרווח כפול.

August 22, 2025

什么是Camp Network(CAMP)？为 AI 代理打造的自治 IP 区块链网络

Camp Network（CAMP）是面向“自治 IP”时代的 Layer-1 区块链，为 AI 代理提供用户自有身份与可变现数据，支持来源证明与代币激励。

August 21, 2025

איך לקנות YZY ב-MEXC: מדריך מפורט

מאמר זה מספק למשקיעים מדריך מערכת מהיר לרכישה ובן של YZY, הכולל לא רק את כל תהליך ההתקשרות, ההפקדות, המסחר בבורסה ובחוזים, אלא גם מציג שיטות מתקדמות כגון מסחר P2P והפקדות, כדי לסייע למשתמשים לנהל ולהגביר את נכסיהם בצורה גמישה. המאמר מדגיש גם אסטרטגיות של אבטחת חשבונות והגנה על החזקות ארוכות טווח, כדי לוודא שמשקיעים יכולים לשלב בין רווחיות לניהול סיכונים כאשר הם משתתפים בטרנד YZY.

August 21, 2025
הצג עוד

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

WTA-ל-USD מחשבון

סְכוּם

WTA
WTA
USD
USD

1 WTA = 0.0001191 USD

מסחרWTA

USDTWTA
$0.0001191
$0.0001191$0.0001191
0.00%

הצטרף ל-MEXC היום

-- עמלת ייצור ספוט,-- עמלת ייצור ספוט,
--עמלת ייצור עתיד, --עמלת ייצור עתיד