Waltonchain Autonomy (WTA) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.0001191. במהלך 24 השעות האחרונות, WTA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0001191 לבין שיא של $ 0.0001192, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. WTAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא --, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא --.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, WTA השתנה ב 0.00% במהלך השעה האחרונה, 0.00% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.09% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
Waltonchain Autonomy (WTA) מידע שוק
$ 9.19
$ 59.55K
500,000,000
WTA
שווי השוק הנוכחי של Waltonchain Autonomy הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 9.19. ההיצע במחזור של WTA הוא --, עם היצע כולל של 500000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 59.55K.
Waltonchain Autonomy (WTA) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של Waltonchain Autonomyהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ 0
0.00%
30 ימים
$ -0.0000608
-33.80%
60 ימים
$ +0.0000309
+35.03%
90 ימים
$ -0.000351
-74.67%
Waltonchain Autonomy שינוי מחיר היום
היום,WTA רשם שינוי של $ 0 (0.00%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
Waltonchain Autonomy שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.0000608 (-33.80%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
Waltonchain Autonomy שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,WTA ראה שינוי של $ +0.0000309 (+35.03%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
Waltonchain Autonomy שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.000351 (-74.67%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Waltonchain Autonomy (WTA)?
WTA Smart Chain is based on the Waltonchain mainnet and represents a smart PoW ecology that is fully consistent with Waltonchain’s algorithm and shares Waltonchain’s hash power. Waltonchain mainnet uses data attributes to extract hash fingerprints or index storage. In subsequent data searches, the required data can be quickly found using our cross-chain indexing mechanism, while data authenticity can be quickly verified through cross-chain data.
Waltonchain Autonomyתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה Waltonchain Autonomy (WTA) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Waltonchain Autonomy (WTA) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Waltonchain Autonomy.
הבנת הטוקנומיקה של Waltonchain Autonomy (WTA) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על WTA הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
איך לקנות Waltonchain Autonomy (WTA)
