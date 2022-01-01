Waltonchain Autonomy (WTA) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Waltonchain Autonomy (WTA), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Waltonchain Autonomy (WTA) מידע WTA Smart Chain is based on the Waltonchain mainnet and represents a smart PoW ecology that is fully consistent with Waltonchain’s algorithm and shares Waltonchain’s hash power. Waltonchain mainnet uses data attributes to extract hash fingerprints or index storage. In subsequent data searches, the required data can be quickly found using our cross-chain indexing mechanism, while data authenticity can be quickly verified through cross-chain data. אתר רשמי: https://www.waltonchain.org/#/en מסמך לבן: https://www.waltonchain.org/#/en/wta/greenPaper סייר בלוקים: https://wta.waltonchain.pro/#/home קנה WTAעכשיו!

Waltonchain Autonomy (WTA) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Waltonchain Autonomy (WTA), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: -- -- -- ההיצע הכולל: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M אספקה במחזור: -- -- -- FDV (שווי מדולל מלא): $ 59.55K $ 59.55K $ 59.55K שיא כל הזמנים: $ 0.019 $ 0.019 $ 0.019 שפל כל הזמנים: -- -- -- מחיר נוכחי: $ 0.0001191 $ 0.0001191 $ 0.0001191 למידע נוסף על Waltonchain Autonomy (WTA) מחיר

Waltonchain Autonomy (WTA) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Waltonchain Autonomy (WTA) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של WTA אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות WTAהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את WTAטוקניומיקה, חקרו אתWTAהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

Waltonchain Autonomy (WTA) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של WTAעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה WTA עכשיו את היסטוריית המחירים!

WTA חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן WTA עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו WTA משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה WTAעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

