Wisdomise AI (WSDM) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.001393. במהלך 24 השעות האחרונות, WSDM נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.001365 לבין שיא של $ 0.001418, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. WSDMהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.1191700212931804, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00127878423524931.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, WSDM השתנה ב -0.08% במהלך השעה האחרונה, +1.45% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+1.01% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
Wisdomise AI (WSDM) מידע שוק
No.2247
$ 726.88K
$ 726.88K$ 726.88K
$ 111.99K
$ 111.99K$ 111.99K
$ 1.39M
$ 1.39M$ 1.39M
521.81M
521.81M 521.81M
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
MATIC
שווי השוק הנוכחי של Wisdomise AI הוא $ 726.88K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 111.99K. ההיצע במחזור של WSDM הוא 521.81M, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.39M.
Wisdomise AI (WSDM) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של Wisdomise AIהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ +0.00001992
+1.45%
30 ימים
$ -0.000286
-17.04%
60 ימים
$ -0.000802
-36.54%
90 ימים
$ -0.001717
-55.21%
Wisdomise AI שינוי מחיר היום
היום,WSDM רשם שינוי של $ +0.00001992 (+1.45%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
Wisdomise AI שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.000286 (-17.04%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
Wisdomise AI שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,WSDM ראה שינוי של $ -0.000802 (-36.54%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
Wisdomise AI שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.001717 (-55.21%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Wisdomise AI (WSDM)?
Wisdomise is an all-in-one, AI-powered platform offering users curated intelligence and exposure to investment opportunities in digital assets and later other financial markets.
Wisdomise AI זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Wisdomise AIההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.
בנוסף, אתה יכול - לבדוקWSDM את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Wisdomise AIאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.
המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךWisdomise AI לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.
Wisdomise AIתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה Wisdomise AI (WSDM) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Wisdomise AI (WSDM) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Wisdomise AI.
הבנת הטוקנומיקה של Wisdomise AI (WSDM) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על WSDM הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
איך לקנות Wisdomise AI (WSDM)
מחפש איך לקנותWisdomise AI? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Wisdomise AIב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.
מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו.
שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.