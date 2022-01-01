Wisdomise AI (WSDM) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Wisdomise AI (WSDM), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Wisdomise AI (WSDM) מידע Wisdomise is an all-in-one, AI-powered platform offering users curated intelligence and exposure to investment opportunities in digital assets and later other financial markets. אתר רשמי: https://wisdomise.com/ מסמך לבן: https://docsend.com/view/k79imdvkjbgum7f3 סייר בלוקים: https://polygonscan.com/token/0x5F2F8818002dc64753daeDF4A6CB2CcB757CD220

Wisdomise AI (WSDM) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Wisdomise AI (WSDM), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 735.62K $ 735.62K $ 735.62K ההיצע הכולל: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B אספקה במחזור: $ 522.46M $ 522.46M $ 522.46M FDV (שווי מדולל מלא): $ 1.41M $ 1.41M $ 1.41M שיא כל הזמנים: $ 0.159 $ 0.159 $ 0.159 שפל כל הזמנים: $ 0.00127878423524931 $ 0.00127878423524931 $ 0.00127878423524931 מחיר נוכחי: $ 0.001408 $ 0.001408 $ 0.001408 למידע נוסף על Wisdomise AI (WSDM) מחיר

Wisdomise AI (WSDM) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Wisdomise AI (WSDM) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של WSDM אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות WSDMהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את WSDMטוקניומיקה, חקרו אתWSDMהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות WSDM מעוניין להוסיף את Wisdomise AI (WSDM) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת WSDM, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה.

Wisdomise AI (WSDM) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של WSDMעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה WSDM עכשיו את היסטוריית המחירים!

WSDM חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן WSDM עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו WSDM משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה WSDMעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

