WOLFTON מחיר היום

מחיר WOLFTON (WOLFTON) בזמן אמת היום הוא $ 0.000609, עם שינוי של 2.24% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ WOLFTON ל USD הוא $ 0.000609 לכל WOLFTON.

WOLFTON כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של --, עם היצע במחזור של -- WOLFTON. ב‑24 השעות האחרונות, WOLFTON סחר בין $ 0.000606 (נמוך) ל $ 0.000626 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על --, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה --.

ביצועים לטווח קצר, WOLFTON נע ב -0.17% בשעה האחרונה ו -19.13% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 5.91K.

WOLFTON (WOLFTON) מידע שוק

שווי שוק ---- -- נפח (24 שעות) $ 5.91K$ 5.91K $ 5.91K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.83M$ 1.83M $ 1.83M אספקת מחזור ---- -- אספקה כוללת 3,000,000,000 3,000,000,000 3,000,000,000 בלוקצ'יין ציבורי TONCOIN

שווי השוק הנוכחי של WOLFTON הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 5.91K. ההיצע במחזור של WOLFTON הוא --, עם היצע כולל של 3000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.83M.