wNXM סֵמֶל

wNXM מְחִיר(WNXM)

1 WNXM ל USDמחיר חי:

-1.80%1D
USD
wNXM (WNXM) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 22:13:15 (UTC+8)

wNXM (WNXM) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך
גבוה 24 שעות

+0.28%

-1.79%

+11.01%

+11.01%

wNXM (WNXM) המחיר בזמן אמת של הוא $ 104.71. במהלך 24 השעות האחרונות, WNXM נסחר בטווח שבין שפל של $ 103.73 לבין שיא של $ 110.92, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. WNXMהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 134.14417963, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 7.823164130047671.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, WNXM השתנה ב +0.28% במהלך השעה האחרונה, -1.79% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+11.01% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

wNXM (WNXM) מידע שוק

No.9407

2020-07-18 00:00:00

ETH

שווי השוק הנוכחי של wNXM הוא $ 62.09M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 60.21K. ההיצע במחזור של WNXM הוא 592.98K, עם היצע כולל של 592977.30097656. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 62.09M.

wNXM (WNXM) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של wNXMהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -1.9193-1.79%
30 ימים$ +33.92+47.91%
60 ימים$ +47.8+83.99%
90 ימים$ +43.96+72.36%
wNXM שינוי מחיר היום

היום,WNXM רשם שינוי של $ -1.9193 (-1.79%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

wNXM שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +33.92 (+47.91%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

wNXM שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,WNXM ראה שינוי של $ +47.8 (+83.99%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

wNXM שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +43.96 (+72.36%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של wNXM (WNXM)?

בדוק את wNXM עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהwNXM (WNXM)

Nexus Mutual uses the power of Ethereum so people can share risk together without the need for an insurance company. Nexus Mutual is a decentralised alternative to insurance. They’ve used blockchain technology to create a mutual (a risk sharing pool) to return the power of insurance to the people. The platform is built on the Ethereum public chain. It allows anyone to become a member and buy cover. It replaces the idea of a traditional insurance company, because it is wholly owned by the members. The model encourages engagement as members will get economic incentives for participating in Risk Assessment, Claims Assessment and Governance.

wNXM זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול wNXMההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקWNXM את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים wNXMאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךwNXM לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

wNXMתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה wNXM (WNXM) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות wNXM (WNXM) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור wNXM.

בדוק את wNXM תחזית המחיר עכשיו‏!

wNXM (WNXM) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של wNXM (WNXM) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על WNXM הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות wNXM (WNXM)

מחפש איך לקנותwNXM? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש wNXMב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

WNXM למטבעות מקומיים

1 wNXM(WNXM) ל VND
2,755,443.65
1 wNXM(WNXM) ל AUD
A$160.2063
1 wNXM(WNXM) ל GBP
77.4854
1 wNXM(WNXM) ל EUR
89.0035
1 wNXM(WNXM) ל USD
$104.71
1 wNXM(WNXM) ל MYR
RM439.782
1 wNXM(WNXM) ל TRY
4,292.0629
1 wNXM(WNXM) ל JPY
¥15,392.37
1 wNXM(WNXM) ל ARS
ARS$139,799.3681
1 wNXM(WNXM) ל RUB
8,465.8035
1 wNXM(WNXM) ל INR
9,166.3134
1 wNXM(WNXM) ל IDR
Rp1,688,870.7313
1 wNXM(WNXM) ל KRW
145,429.6248
1 wNXM(WNXM) ל PHP
5,929.7273
1 wNXM(WNXM) ל EGP
￡E.5,079.4821
1 wNXM(WNXM) ל BRL
R$567.5282
1 wNXM(WNXM) ל CAD
C$144.4998
1 wNXM(WNXM) ל BDT
12,739.0186
1 wNXM(WNXM) ל NGN
160,106.8255
1 wNXM(WNXM) ל COP
$420,521.6426
1 wNXM(WNXM) ל ZAR
R.1,838.7076
1 wNXM(WNXM) ל UAH
4,340.2295
1 wNXM(WNXM) ל VES
Bs14,659.4
1 wNXM(WNXM) ל CLP
$100,521.6
1 wNXM(WNXM) ל PKR
Rs29,687.3792
1 wNXM(WNXM) ל KZT
56,024.0384
1 wNXM(WNXM) ל THB
฿3,394.6982
1 wNXM(WNXM) ל TWD
NT$3,190.5137
1 wNXM(WNXM) ל AED
د.إ384.2857
1 wNXM(WNXM) ל CHF
Fr83.768
1 wNXM(WNXM) ל HKD
HK$817.7851
1 wNXM(WNXM) ל AMD
֏40,087.1764
1 wNXM(WNXM) ל MAD
.د.م942.39
1 wNXM(WNXM) ל MXN
$1,945.5118
1 wNXM(WNXM) ל SAR
ريال392.6625
1 wNXM(WNXM) ל PLN
381.1444
1 wNXM(WNXM) ל RON
лв451.3001
1 wNXM(WNXM) ל SEK
kr995.7921
1 wNXM(WNXM) ל BGN
лв174.8657
1 wNXM(WNXM) ל HUF
Ft35,554.2805
1 wNXM(WNXM) ל CZK
2,195.7687
1 wNXM(WNXM) ל KWD
د.ك31.93655
1 wNXM(WNXM) ל ILS
352.8727
1 wNXM(WNXM) ל AOA
Kz95,450.4947
1 wNXM(WNXM) ל BHD
.د.ب39.47567
1 wNXM(WNXM) ל BMD
$104.71
1 wNXM(WNXM) ל DKK
kr667.0027
1 wNXM(WNXM) ל HNL
L2,741.3078
1 wNXM(WNXM) ל MUR
4,778.9644
1 wNXM(WNXM) ל NAD
$1,835.5663
1 wNXM(WNXM) ל NOK
kr1,054.4297
1 wNXM(WNXM) ל NZD
$178.007
1 wNXM(WNXM) ל PAB
B/.104.71
1 wNXM(WNXM) ל PGK
K441.8762
1 wNXM(WNXM) ל QAR
ر.ق380.0973
1 wNXM(WNXM) ל RSD
дин.10,483.5652

wNXM מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של wNXM, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרwNXM הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על wNXM

כמה שווה wNXM (WNXM) היום?
החי WNXMהמחיר ב USD הוא 104.71 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי WNXM ל USD?
המחיר הנוכחי של WNXM ל USD הוא $ 104.71. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של wNXM?
שווי השוק של WNXM הוא $ 62.09M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של WNXM?
ההיצע במחזור של WNXM הוא 592.98K USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של WNXM?
‏‏WNXM השיג מחיר שיא (ATH) של 134.14417963 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של WNXM?
WNXM ‏‏רשם מחירATL של 7.823164130047671 USD.
מהו נפח המסחר של WNXM?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור WNXM הוא $ 60.21K USD.
האם WNXM יעלה השנה?
WNXM ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את WNXM תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 22:13:15 (UTC+8)

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

