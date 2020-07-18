wNXM (WNXM) המחיר בזמן אמת של הוא $ 104.71. במהלך 24 השעות האחרונות, WNXM נסחר בטווח שבין שפל של $ 103.73 לבין שיא של $ 110.92, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. WNXMהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 134.14417963, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 7.823164130047671.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, WNXM השתנה ב +0.28% במהלך השעה האחרונה, -1.79% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+11.01% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
wNXM (WNXM) מידע שוק
No.9407
2020-07-18 00:00:00
ETH
שווי השוק הנוכחי של wNXM הוא $ 62.09M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 60.21K. ההיצע במחזור של WNXM הוא 592.98K, עם היצע כולל של 592977.30097656. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 62.09M.
wNXM (WNXM) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של wNXMהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ -1.9193
-1.79%
30 ימים
$ +33.92
+47.91%
60 ימים
$ +47.8
+83.99%
90 ימים
$ +43.96
+72.36%
wNXM שינוי מחיר היום
היום,WNXM רשם שינוי של $ -1.9193 (-1.79%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
wNXM שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +33.92 (+47.91%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
wNXM שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,WNXM ראה שינוי של $ +47.8 (+83.99%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
wNXM שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +43.96 (+72.36%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של wNXM (WNXM)?
Nexus Mutual uses the power of Ethereum so people can share risk together without the need for an insurance company. Nexus Mutual is a decentralised alternative to insurance. They’ve used blockchain technology to create a mutual (a risk sharing pool) to return the power of insurance to the people. The platform is built on the Ethereum public chain. It allows anyone to become a member and buy cover. It replaces the idea of a traditional insurance company, because it is wholly owned by the members. The model encourages engagement as members will get economic incentives for participating in Risk Assessment, Claims Assessment and Governance.
wNXMתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה wNXM (WNXM) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות wNXM (WNXM) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור wNXM.
הבנת הטוקנומיקה של wNXM (WNXM) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על WNXM הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
איך לקנות wNXM (WNXM)
