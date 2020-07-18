WNXM

Nexus Mutual uses the power of Ethereum so people can share risk together without the need for an insurance company. Nexus Mutual is a decentralised alternative to insurance. They’ve used blockchain technology to create a mutual (a risk sharing pool) to return the power of insurance to the people. The platform is built on the Ethereum public chain. It allows anyone to become a member and buy cover. It replaces the idea of a traditional insurance company, because it is wholly owned by the members. The model encourages engagement as members will get economic incentives for participating in Risk Assessment, Claims Assessment and Governance.

שֵׁםWNXM

דירוגNo.9409

שווי שוק$0,00

שווי שוק מדולל לחלוטין$0,00

נתח שוק%

נפח מסחר/שווי שוק (24 שעות)60,17%

אספקת מחזור563.264,11215509

מקסימום היצע0

אספקה כוללת563.264,11215509

שיעור מחזור%

תאריך הנפקה2020-07-18 00:00:00

המחיר שבו הנכס הונפק לראשונה--

שיא כל הזמנים134.14417963,2021-05-12

המחיר הנמוך ביותר7.823164130047671,2022-12-30

בלוקצ'יין ציבוריETH

מגזר

מדיה חברתית

etfindex:mc_etfindex_sourceהצהרת סיכום: הנתונים נמסרו על ידי cmc ואינם מהווים ייעוץ השקעות.

Loading...