wNXM (WNXM) מידע Nexus Mutual uses the power of Ethereum so people can share risk together without the need for an insurance company. Nexus Mutual is a decentralised alternative to insurance. They’ve used blockchain technology to create a mutual (a risk sharing pool) to return the power of insurance to the people. The platform is built on the Ethereum public chain. It allows anyone to become a member and buy cover. It replaces the idea of a traditional insurance company, because it is wholly owned by the members. The model encourages engagement as members will get economic incentives for participating in Risk Assessment, Claims Assessment and Governance. אתר רשמי: https://nexusmutual.io/ מסמך לבן: https://nexusmutual.gitbook.io/docs/welcome/overview סייר בלוקים: https://etherscan.io/token/0x0d438f3b5175bebc262bf23753c1e53d03432bde קנה WNXMעכשיו!

wNXM (WNXM) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור wNXM (WNXM), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 57.72M $ 57.72M $ 57.72M ההיצע הכולל: $ 589.66K $ 589.66K $ 589.66K אספקה במחזור: $ 589.66K $ 589.66K $ 589.66K FDV (שווי מדולל מלא): $ 57.72M $ 57.72M $ 57.72M שיא כל הזמנים: $ 449.5 $ 449.5 $ 449.5 שפל כל הזמנים: $ 7.823164130047671 $ 7.823164130047671 $ 7.823164130047671 מחיר נוכחי: $ 97.89 $ 97.89 $ 97.89 למידע נוסף על wNXM (WNXM) מחיר

wNXM (WNXM) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של wNXM (WNXM) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של WNXM אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות WNXMהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את WNXMטוקניומיקה, חקרו אתWNXMהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות WNXM מעוניין להוסיף את wNXM (WNXM) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת WNXM, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות WNXM ב-MEXC עכשיו!

wNXM (WNXM) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של WNXMעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה WNXM עכשיו את היסטוריית המחירים!

WNXM חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן WNXM עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו WNXM משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה WNXMעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

