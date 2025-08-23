עוד על WNK

The Winkyverse סֵמֶל

The Winkyverse מְחִיר(WNK)

1 WNK ל USDמחיר חי:

The Winkyverse (WNK) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 21:04:21 (UTC+8)

The Winkyverse (WNK) מידע על מחיר (USD)

The Winkyverse (WNK) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.0000933. במהלך 24 השעות האחרונות, WNK נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00008855 לבין שיא של $ 0.00010128, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. WNKהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.043663118041887015, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.000097017616419719.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, WNK השתנה ב 0.00% במהלך השעה האחרונה, +0.32% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-7.17% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

The Winkyverse (WNK) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של The Winkyverse הוא $ 512.82K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 54.41K. ההיצע במחזור של WNK הוא 5.50B, עם היצע כולל של 6496513923.077041. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 606.45K.

The Winkyverse (WNK) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של The Winkyverseהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ +0.0000002944+0.32%
30 ימים$ -0.0000224-19.37%
60 ימים$ -0.0000272-22.58%
90 ימים$ -0.000048-33.98%
The Winkyverse שינוי מחיר היום

היום,WNK רשם שינוי של $ +0.0000002944 (+0.32%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

The Winkyverse שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.0000224 (-19.37%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

The Winkyverse שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,WNK ראה שינוי של $ -0.0000272 (-22.58%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

The Winkyverse שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.000048 (-33.98%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של The Winkyverse (WNK)?

בדוק את The Winkyverse עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהThe Winkyverse (WNK)

The WinkyVerse is the first global education game that stimulate children’s cognitive abilities, skills, knowledge and social interaction.

The Winkyverse זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול The Winkyverseההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקWNK את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים The Winkyverseאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךThe Winkyverse לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

The Winkyverseתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה The Winkyverse (WNK) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות The Winkyverse (WNK) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור The Winkyverse.

בדוק את The Winkyverse תחזית המחיר עכשיו‏!

The Winkyverse (WNK) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של The Winkyverse (WNK) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על WNK הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות The Winkyverse (WNK)

מחפש איך לקנותThe Winkyverse? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש The Winkyverseב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

WNK למטבעות מקומיים

The Winkyverse מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של The Winkyverse, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרThe Winkyverse הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על The Winkyverse

כמה שווה The Winkyverse (WNK) היום?
החי WNKהמחיר ב USD הוא 0.0000933 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי WNK ל USD?
המחיר הנוכחי של WNK ל USD הוא $ 0.0000933. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של The Winkyverse?
שווי השוק של WNK הוא $ 512.82K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של WNK?
ההיצע במחזור של WNK הוא 5.50B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של WNK?
‏‏WNK השיג מחיר שיא (ATH) של 0.043663118041887015 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של WNK?
WNK ‏‏רשם מחירATL של 0.000097017616419719 USD.
מהו נפח המסחר של WNK?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור WNK הוא $ 54.41K USD.
האם WNK יעלה השנה?
WNK ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את WNK תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 21:04:21 (UTC+8)

הצג עוד

כתב ויתור

