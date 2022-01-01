The Winkyverse (WNK) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי The Winkyverse (WNK), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

The Winkyverse (WNK) מידע The WinkyVerse is the first global education game that stimulate children’s cognitive abilities, skills, knowledge and social interaction. אתר רשמי: https://www.winkyverse.io/ מסמך לבן: https://winkyverse.gitbook.io/winkyverse/introduction/welcome סייר בלוקים: https://basescan.org/token/0xbF82115918A88E2120C0f73d99CCd8f95c301B59 קנה WNKעכשיו!

The Winkyverse (WNK) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור The Winkyverse (WNK), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 539.42K $ 539.42K $ 539.42K ההיצע הכולל: $ 6.50B $ 6.50B $ 6.50B אספקה במחזור: $ 5.50B $ 5.50B $ 5.50B FDV (שווי מדולל מלא): $ 637.91K $ 637.91K $ 637.91K שיא כל הזמנים: $ 0.0249 $ 0.0249 $ 0.0249 שפל כל הזמנים: $ 0.000097017616419719 $ 0.000097017616419719 $ 0.000097017616419719 מחיר נוכחי: $ 0.00009814 $ 0.00009814 $ 0.00009814 למידע נוסף על The Winkyverse (WNK) מחיר

The Winkyverse (WNK) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של The Winkyverse (WNK) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של WNK אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות WNKהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את WNKטוקניומיקה, חקרו אתWNKהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות WNK מעוניין להוסיף את The Winkyverse (WNK) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת WNK, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות WNK ב-MEXC עכשיו!

The Winkyverse (WNK) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של WNKעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה WNK עכשיו את היסטוריית המחירים!

WNK חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן WNK עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו WNK משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה WNKעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

למה צריך לבחור ב־MEXC? MEXC היא אחת מבורסות הקריפטו המובילות בעולם, אותה סומכים מיליוני משתמשים ברחבי העולם. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC היא הדרך הקלה ביותר שלך לעולם הקריפטו. מעל 4,000 זוגות מסחר בשוקי ספוט וחוזים עתידיים הרישום המהיר ביותר של אסימונים בין CEXs #1 נזילות בענף כולו עמלות הנמוכות ביותר, מגובות בשירות לקוחות 24/7 שקיפות מלאה של מעל 100% במלאי האסימונים עבור כספי המשתמשים מחסומי כניסה נמוכים במיוחד: קנה קריפטו עם רק 1 USDT

קנה קריפטו עם רק 1 USDT : הדרך הכי קלה שלך לקריפטו! קנה עכשיו!