עוד על WMTX

WMTX מידע על מחיר

WMTX מסמך לבן

WMTX אתר רשמי

WMTX טוקניומיקה

WMTX תחזית מחיר

WMTX היסטוריה

WMTX מדריך קנייה

WMTXממיר מטבעות לפיאט

WMTX ספוט

טרום שוק

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

WorldMobileToken סֵמֶל

WorldMobileToken מְחִיר(WMTX)

1 WMTX ל USDמחיר חי:

$0.1686
$0.1686$0.1686
-3.87%1D
USD
WorldMobileToken (WMTX) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 22:13:07 (UTC+8)

WorldMobileToken (WMTX) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.1674
$ 0.1674$ 0.1674
24 שעות נמוך
$ 0.1838
$ 0.1838$ 0.1838
גבוה 24 שעות

$ 0.1674
$ 0.1674$ 0.1674

$ 0.1838
$ 0.1838$ 0.1838

$ 0.9804150514795327
$ 0.9804150514795327$ 0.9804150514795327

$ 0.0984476599844396
$ 0.0984476599844396$ 0.0984476599844396

-0.36%

-3.86%

-6.33%

-6.33%

WorldMobileToken (WMTX) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.1687. במהלך 24 השעות האחרונות, WMTX נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.1674 לבין שיא של $ 0.1838, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. WMTXהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.9804150514795327, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.0984476599844396.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, WMTX השתנה ב -0.36% במהלך השעה האחרונה, -3.86% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-6.33% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

WorldMobileToken (WMTX) מידע שוק

No.326

$ 118.56M
$ 118.56M$ 118.56M

$ 103.63K
$ 103.63K$ 103.63K

$ 337.40M
$ 337.40M$ 337.40M

702.77M
702.77M 702.77M

2,000,000,000
2,000,000,000 2,000,000,000

2,000,000,000
2,000,000,000 2,000,000,000

35.13%

ETH

שווי השוק הנוכחי של WorldMobileToken הוא $ 118.56M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 103.63K. ההיצע במחזור של WMTX הוא 702.77M, עם היצע כולל של 2000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 337.40M.

WorldMobileToken (WMTX) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של WorldMobileTokenהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.006787-3.86%
30 ימים$ -0.0024-1.41%
60 ימים$ +0.0325+23.86%
90 ימים$ -0.0035-2.04%
WorldMobileToken שינוי מחיר היום

היום,WMTX רשם שינוי של $ -0.006787 (-3.86%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

WorldMobileToken שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.0024 (-1.41%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

WorldMobileToken שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,WMTX ראה שינוי של $ +0.0325 (+23.86%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

WorldMobileToken שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.0035 (-2.04%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של WorldMobileToken (WMTX)?

בדוק את WorldMobileToken עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהWorldMobileToken (WMTX)

World Mobile Token (WMTX) is the utility token that powers the World Mobile network, a decentralized mobile network at the forefront of the DePIN space. World Mobile aims to connect the world by leveraging blockchain technology and a sharing economy. By becoming an AirNode operator or a token staker, anyone can earn rewards for providing telco services to customers or securing the network. The World Mobile network is disrupting the trillion-dollar telco industry and creating a more inclusive, sustainable, and privacy-respecting internet for everyone.

WorldMobileToken זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול WorldMobileTokenההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקWMTX את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים WorldMobileTokenאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךWorldMobileToken לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

WorldMobileTokenתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה WorldMobileToken (WMTX) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות WorldMobileToken (WMTX) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור WorldMobileToken.

בדוק את WorldMobileToken תחזית המחיר עכשיו‏!

WorldMobileToken (WMTX) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של WorldMobileToken (WMTX) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על WMTX הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות WorldMobileToken (WMTX)

מחפש איך לקנותWorldMobileToken? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש WorldMobileTokenב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

WMTX למטבעות מקומיים

1 WorldMobileToken(WMTX) ל VND
4,439.3405
1 WorldMobileToken(WMTX) ל AUD
A$0.258111
1 WorldMobileToken(WMTX) ל GBP
0.124838
1 WorldMobileToken(WMTX) ל EUR
0.143395
1 WorldMobileToken(WMTX) ל USD
$0.1687
1 WorldMobileToken(WMTX) ל MYR
RM0.70854
1 WorldMobileToken(WMTX) ל TRY
6.915013
1 WorldMobileToken(WMTX) ל JPY
¥24.7989
1 WorldMobileToken(WMTX) ל ARS
ARS$225.233057
1 WorldMobileToken(WMTX) ל RUB
13.639395
1 WorldMobileToken(WMTX) ל INR
14.767998
1 WorldMobileToken(WMTX) ל IDR
Rp2,720.967361
1 WorldMobileToken(WMTX) ל KRW
234.304056
1 WorldMobileToken(WMTX) ל PHP
9.553481
1 WorldMobileToken(WMTX) ל EGP
￡E.8.183637
1 WorldMobileToken(WMTX) ל BRL
R$0.914354
1 WorldMobileToken(WMTX) ל CAD
C$0.232806
1 WorldMobileToken(WMTX) ל BDT
20.524042
1 WorldMobileToken(WMTX) ל NGN
257.950735
1 WorldMobileToken(WMTX) ל COP
$677.509322
1 WorldMobileToken(WMTX) ל ZAR
R.2.962372
1 WorldMobileToken(WMTX) ל UAH
6.992615
1 WorldMobileToken(WMTX) ל VES
Bs23.618
1 WorldMobileToken(WMTX) ל CLP
$161.952
1 WorldMobileToken(WMTX) ל PKR
Rs47.829824
1 WorldMobileToken(WMTX) ל KZT
90.261248
1 WorldMobileToken(WMTX) ל THB
฿5.469254
1 WorldMobileToken(WMTX) ל TWD
NT$5.140289
1 WorldMobileToken(WMTX) ל AED
د.إ0.619129
1 WorldMobileToken(WMTX) ל CHF
Fr0.13496
1 WorldMobileToken(WMTX) ל HKD
HK$1.317547
1 WorldMobileToken(WMTX) ל AMD
֏64.585108
1 WorldMobileToken(WMTX) ל MAD
.د.م1.5183
1 WorldMobileToken(WMTX) ל MXN
$3.134446
1 WorldMobileToken(WMTX) ל SAR
ريال0.632625
1 WorldMobileToken(WMTX) ל PLN
0.614068
1 WorldMobileToken(WMTX) ל RON
лв0.727097
1 WorldMobileToken(WMTX) ל SEK
kr1.604337
1 WorldMobileToken(WMTX) ל BGN
лв0.281729
1 WorldMobileToken(WMTX) ל HUF
Ft57.282085
1 WorldMobileToken(WMTX) ל CZK
3.537639
1 WorldMobileToken(WMTX) ל KWD
د.ك0.0514535
1 WorldMobileToken(WMTX) ל ILS
0.568519
1 WorldMobileToken(WMTX) ל AOA
Kz153.781859
1 WorldMobileToken(WMTX) ל BHD
.د.ب0.0635999
1 WorldMobileToken(WMTX) ל BMD
$0.1687
1 WorldMobileToken(WMTX) ל DKK
kr1.074619
1 WorldMobileToken(WMTX) ל HNL
L4.416566
1 WorldMobileToken(WMTX) ל MUR
7.699468
1 WorldMobileToken(WMTX) ל NAD
$2.957311
1 WorldMobileToken(WMTX) ל NOK
kr1.698809
1 WorldMobileToken(WMTX) ל NZD
$0.28679
1 WorldMobileToken(WMTX) ל PAB
B/.0.1687
1 WorldMobileToken(WMTX) ל PGK
K0.711914
1 WorldMobileToken(WMTX) ל QAR
ر.ق0.612381
1 WorldMobileToken(WMTX) ל RSD
дин.16.890244

WorldMobileToken מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של WorldMobileToken, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרWorldMobileToken הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על WorldMobileToken

כמה שווה WorldMobileToken (WMTX) היום?
החי WMTXהמחיר ב USD הוא 0.1687 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי WMTX ל USD?
המחיר הנוכחי של WMTX ל USD הוא $ 0.1687. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של WorldMobileToken?
שווי השוק של WMTX הוא $ 118.56M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של WMTX?
ההיצע במחזור של WMTX הוא 702.77M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של WMTX?
‏‏WMTX השיג מחיר שיא (ATH) של 0.9804150514795327 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של WMTX?
WMTX ‏‏רשם מחירATL של 0.0984476599844396 USD.
מהו נפח המסחר של WMTX?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור WMTX הוא $ 103.63K USD.
האם WMTX יעלה השנה?
WMTX ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את WMTX תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 22:13:07 (UTC+8)

WorldMobileToken (WMTX) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

חדשות חמות

ניתוח מגמות ביטקוין BTC ואת’ריום ETH: רמות מפתח ותסריטים לעתיד

חשיבות בחינת ביטקוין ואת’ריום: שני מדדים מרכזיים בשוק ביטקוין (BTC) ואת’ריום (ETH) אינם רק שני מטבעות דיגיטליים; הם המדדים העיקריים של כל שוק הקריפטו. ניתוח ובחינת שני מטבעות אלה הם חיוניים לכל סוחר שמעוניין לפעול בשוק הזה.

August 23, 2025

מדריך סחר לפני השוק של MEXC ל-WLFI: איך לרכוש WLFI מראש?

מאמר זה הוא מדריך מקיף כיצד לרכוש את אסימון ה-WLFI (World Liberty Financial) בשוק הסחר לפני השוק של MEXC, המיועד לעזור למשקיעים לבצע השקעות מוקדמות בצורה בטוחה ויעילה תוך ידיעה מלאה.

August 23, 2025

מה זה אולטו פייננס? 5 דרכים להרוויח נקודות ולהתקדם במוסדי התחבורה

אולטו פייננס צצה כמוביל בגשר בין רשתות, boasting אבטחת רמת AA ומבצע 90% מעסקאות בין רשתות בפחות מ-30 שניות. מערכת הנקודות שלה מעודדת השתתפות משתמשים ומניחה את היסודות לאירועים עתידיים פוטנציאליים והזדמנויות לרווח כפול.

August 22, 2025
הצג עוד

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

WMTX-ל-USD מחשבון

סְכוּם

WMTX
WMTX
USD
USD

1 WMTX = 0.1687 USD

מסחרWMTX

USDTWMTX
$0.1686
$0.1686$0.1686
-3.98%

הצטרף ל-MEXC היום

-- עמלת ייצור ספוט,-- עמלת ייצור ספוט,
--עמלת ייצור עתיד, --עמלת ייצור עתיד