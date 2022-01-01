WorldMobileToken (WMTX) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי WorldMobileToken (WMTX), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

WorldMobileToken (WMTX) מידע World Mobile Token (WMTX) is the utility token that powers the World Mobile network, a decentralized mobile network at the forefront of the DePIN space. World Mobile aims to connect the world by leveraging blockchain technology and a sharing economy. By becoming an AirNode operator or a token staker, anyone can earn rewards for providing telco services to customers or securing the network. The World Mobile network is disrupting the trillion-dollar telco industry and creating a more inclusive, sustainable, and privacy-respecting internet for everyone. אתר רשמי: https://worldmobile.io מסמך לבן: https://worldmobiletoken.com/WhitePaper.pdf סייר בלוקים: https://etherscan.io/token/0xDBB5Cf12408a3Ac17d668037Ce289f9eA75439D7 קנה WMTXעכשיו!

WorldMobileToken (WMTX) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור WorldMobileToken (WMTX), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 120.10M $ 120.10M $ 120.10M ההיצע הכולל: $ 2.00B $ 2.00B $ 2.00B אספקה במחזור: $ 702.77M $ 702.77M $ 702.77M FDV (שווי מדולל מלא): $ 341.80M $ 341.80M $ 341.80M שיא כל הזמנים: $ 0.6453 $ 0.6453 $ 0.6453 שפל כל הזמנים: $ 0.0984476599844396 $ 0.0984476599844396 $ 0.0984476599844396 מחיר נוכחי: $ 0.1709 $ 0.1709 $ 0.1709 למידע נוסף על WorldMobileToken (WMTX) מחיר

WorldMobileToken (WMTX) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של WorldMobileToken (WMTX) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של WMTX אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות WMTXהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את WMTXטוקניומיקה, חקרו אתWMTXהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות WMTX מעוניין להוסיף את WorldMobileToken (WMTX) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת WMTX, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות WMTX ב-MEXC עכשיו!

WorldMobileToken (WMTX) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של WMTXעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה WMTX עכשיו את היסטוריית המחירים!

WMTX חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן WMTX עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו WMTX משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה WMTXעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

