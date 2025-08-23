WadzCoin Token (WCO) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.0002459. במהלך 24 השעות האחרונות, WCO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0002272 לבין שיא של $ 0.0002541, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. WCOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא --, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא --.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, WCO השתנה ב +0.53% במהלך השעה האחרונה, +6.45% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-6.44% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
WadzCoin Token (WCO) מידע שוק
שווי השוק הנוכחי של WadzCoin Token הוא $ 737.70K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 65.30K. ההיצע במחזור של WCO הוא 3.00B, עם היצע כולל של 10000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.46M.
WadzCoin Token (WCO) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של WadzCoin Tokenהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ +0.000014893
+6.45%
30 ימים
$ -0.0002344
-48.81%
60 ימים
$ -0.0001648
-40.13%
90 ימים
$ -0.0001875
-43.27%
WadzCoin Token שינוי מחיר היום
היום,WCO רשם שינוי של $ +0.000014893 (+6.45%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
WadzCoin Token שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.0002344 (-48.81%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
WadzCoin Token שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,WCO ראה שינוי של $ -0.0001648 (-40.13%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
WadzCoin Token שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.0001875 (-43.27%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
W Coin (WCO) is the fuel that powers the W Chain Hybrid Blockchain. It serves as the primary utility coin within the ecosystem, facilitating fast, low-cost transactions, enabling staking and governance, and supporting enterprise-grade applications. Built on the principles of speed, security, and scalability, W Coin is uniquely positioned to address the challenges faced by businesses and users in the blockchain space. With hybrid blockchain architecture, W Chain provides a solution that combines the benefits of both public and private blockchains, making WCO an essential coin for those seeking flexible, secure, and efficient
WadzCoin Tokenתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה WadzCoin Token (WCO) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות WadzCoin Token (WCO) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור WadzCoin Token.
הבנת הטוקנומיקה של WadzCoin Token (WCO) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על WCO הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
איך לקנות WadzCoin Token (WCO)
מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו.
שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.