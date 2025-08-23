עוד על WCO

WadzCoin Token סֵמֶל

WadzCoin Token מְחִיר(WCO)

WadzCoin Token (WCO) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 22:12:31 (UTC+8)

WadzCoin Token (WCO) מידע על מחיר (USD)

WadzCoin Token (WCO) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.0002459. במהלך 24 השעות האחרונות, WCO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0002272 לבין שיא של $ 0.0002541, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. WCOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא --, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא --.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, WCO השתנה ב +0.53% במהלך השעה האחרונה, +6.45% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-6.44% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

WadzCoin Token (WCO) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של WadzCoin Token הוא $ 737.70K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 65.30K. ההיצע במחזור של WCO הוא 3.00B, עם היצע כולל של 10000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.46M.

WadzCoin Token (WCO) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של WadzCoin Tokenהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ +0.000014893+6.45%
30 ימים$ -0.0002344-48.81%
60 ימים$ -0.0001648-40.13%
90 ימים$ -0.0001875-43.27%
WadzCoin Token שינוי מחיר היום

היום,WCO רשם שינוי של $ +0.000014893 (+6.45%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

WadzCoin Token שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.0002344 (-48.81%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

WadzCoin Token שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,WCO ראה שינוי של $ -0.0001648 (-40.13%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

WadzCoin Token שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.0001875 (-43.27%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של WadzCoin Token (WCO)?

בדוק את WadzCoin Token עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהWadzCoin Token (WCO)

W Coin (WCO) is the fuel that powers the W Chain Hybrid Blockchain. It serves as the primary utility coin within the ecosystem, facilitating fast, low-cost transactions, enabling staking and governance, and supporting enterprise-grade applications. Built on the principles of speed, security, and scalability, W Coin is uniquely positioned to address the challenges faced by businesses and users in the blockchain space. With hybrid blockchain architecture, W Chain provides a solution that combines the benefits of both public and private blockchains, making WCO an essential coin for those seeking flexible, secure, and efficient

WadzCoin Token זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול WadzCoin Tokenההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקWCO את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים WadzCoin Tokenאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךWadzCoin Token לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

WadzCoin Tokenתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה WadzCoin Token (WCO) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות WadzCoin Token (WCO) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור WadzCoin Token.

בדוק את WadzCoin Token תחזית המחיר עכשיו‏!

WadzCoin Token (WCO) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של WadzCoin Token (WCO) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על WCO הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות WadzCoin Token (WCO)

מחפש איך לקנותWadzCoin Token? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש WadzCoin Tokenב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

WCO למטבעות מקומיים

WadzCoin Token מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של WadzCoin Token, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על WadzCoin Token

כמה שווה WadzCoin Token (WCO) היום?
החי WCOהמחיר ב USD הוא 0.0002459 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי WCO ל USD?
המחיר הנוכחי של WCO ל USD הוא $ 0.0002459. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של WadzCoin Token?
שווי השוק של WCO הוא $ 737.70K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של WCO?
ההיצע במחזור של WCO הוא 3.00B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של WCO?
‏‏WCO השיג מחיר שיא (ATH) של -- USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של WCO?
WCO ‏‏רשם מחירATL של -- USD.
מהו נפח המסחר של WCO?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור WCO הוא $ 65.30K USD.
האם WCO יעלה השנה?
WCO ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את WCO תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
WadzCoin Token (WCO) עדכונים חשובים מהתעשייה

08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

חדשות חמות

ניתוח מגמות ביטקוין BTC ואת’ריום ETH: רמות מפתח ותסריטים לעתיד

חשיבות בחינת ביטקוין ואת’ריום: שני מדדים מרכזיים בשוק ביטקוין (BTC) ואת’ריום (ETH) אינם רק שני מטבעות דיגיטליים; הם המדדים העיקריים של כל שוק הקריפטו. ניתוח ובחינת שני מטבעות אלה הם חיוניים לכל סוחר שמעוניין לפעול בשוק הזה.

August 23, 2025

מדריך סחר לפני השוק של MEXC ל-WLFI: איך לרכוש WLFI מראש?

מאמר זה הוא מדריך מקיף כיצד לרכוש את אסימון ה-WLFI (World Liberty Financial) בשוק הסחר לפני השוק של MEXC, המיועד לעזור למשקיעים לבצע השקעות מוקדמות בצורה בטוחה ויעילה תוך ידיעה מלאה.

August 23, 2025

מה זה אולטו פייננס? 5 דרכים להרוויח נקודות ולהתקדם במוסדי התחבורה

אולטו פייננס צצה כמוביל בגשר בין רשתות, boasting אבטחת רמת AA ומבצע 90% מעסקאות בין רשתות בפחות מ-30 שניות. מערכת הנקודות שלה מעודדת השתתפות משתמשים ומניחה את היסודות לאירועים עתידיים פוטנציאליים והזדמנויות לרווח כפול.

August 22, 2025
כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

