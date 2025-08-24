WAGMI Games (WAGMIGAMES) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.00000642. במהלך 24 השעות האחרונות, WAGMIGAMES נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00000626 לבין שיא של $ 0.00000694, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. WAGMIGAMESהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.000037006097533114, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.000002194837186306.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, WAGMIGAMES השתנה ב -0.47% במהלך השעה האחרונה, -3.88% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+4.05% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
WAGMI Games (WAGMIGAMES) מידע שוק
No.1026
$ 14.12M
$ 176.42K
$ 14.12M
2.20T
2,200,000,000,000
2,200,000,000,000
100.00%
ETH
שווי השוק הנוכחי של WAGMI Games הוא $ 14.12M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 176.42K. ההיצע במחזור של WAGMIGAMES הוא 2.20T, עם היצע כולל של 2200000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 14.12M.
WAGMI Games (WAGMIGAMES) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של WAGMI Gamesהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ -0.0000002598
-3.88%
30 ימים
$ -0.00000007
-1.08%
60 ימים
$ +0.00000256
+66.32%
90 ימים
$ +0.00000108
+20.22%
WAGMI Games שינוי מחיר היום
היום,WAGMIGAMES רשם שינוי של $ -0.0000002598 (-3.88%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
WAGMI Games שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.00000007 (-1.08%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
WAGMI Games שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,WAGMIGAMES ראה שינוי של $ +0.00000256 (+66.32%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
WAGMI Games שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.00000108 (+20.22%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של WAGMI Games (WAGMIGAMES)?
WAGMI Games is building the first web3 Universe encompassing multiple games, comics, anime, collectibles, cosplay and more.
WAGMI Games is building the first web3 Universe encompassing multiple games, comics, anime, collectibles, cosplay and more.
המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךWAGMI Games לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.
WAGMI Gamesתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה WAGMI Games (WAGMIGAMES) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות WAGMI Games (WAGMIGAMES) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור WAGMI Games.
הבנת הטוקנומיקה של WAGMI Games (WAGMIGAMES) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על WAGMIGAMES הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
איך לקנות WAGMI Games (WAGMIGAMES)
מחפש איך לקנותWAGMI Games? התהליך פשוט וללא בעיות!
מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו.
שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.