WAGMI Games סֵמֶל

WAGMI Games מְחִיר(WAGMIGAMES)

1 WAGMIGAMES ל USDמחיר חי:

$0.00000642
$0.00000642$0.00000642
-3.89%1D
USD
WAGMI Games (WAGMIGAMES) טבלת מחירים חיה
WAGMI Games (WAGMIGAMES) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00000626
$ 0.00000626$ 0.00000626
24 שעות נמוך
$ 0.00000694
$ 0.00000694$ 0.00000694
גבוה 24 שעות

$ 0.00000626
$ 0.00000626$ 0.00000626

$ 0.00000694
$ 0.00000694$ 0.00000694

$ 0.000037006097533114
$ 0.000037006097533114$ 0.000037006097533114

$ 0.000002194837186306
$ 0.000002194837186306$ 0.000002194837186306

-0.47%

-3.88%

+4.05%

+4.05%

WAGMI Games (WAGMIGAMES) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.00000642. במהלך 24 השעות האחרונות, WAGMIGAMES נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00000626 לבין שיא של $ 0.00000694, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. WAGMIGAMESהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.000037006097533114, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.000002194837186306.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, WAGMIGAMES השתנה ב -0.47% במהלך השעה האחרונה, -3.88% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+4.05% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

WAGMI Games (WAGMIGAMES) מידע שוק

No.1026

$ 14.12M
$ 14.12M$ 14.12M

$ 176.42K
$ 176.42K$ 176.42K

$ 14.12M
$ 14.12M$ 14.12M

2.20T
2.20T 2.20T

2,200,000,000,000
2,200,000,000,000 2,200,000,000,000

2,200,000,000,000
2,200,000,000,000 2,200,000,000,000

100.00%

ETH

שווי השוק הנוכחי של WAGMI Games הוא $ 14.12M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 176.42K. ההיצע במחזור של WAGMIGAMES הוא 2.20T, עם היצע כולל של 2200000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 14.12M.

WAGMI Games (WAGMIGAMES) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של WAGMI Gamesהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.0000002598-3.88%
30 ימים$ -0.00000007-1.08%
60 ימים$ +0.00000256+66.32%
90 ימים$ +0.00000108+20.22%
WAGMI Games שינוי מחיר היום

היום,WAGMIGAMES רשם שינוי של $ -0.0000002598 (-3.88%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

WAGMI Games שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.00000007 (-1.08%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

WAGMI Games שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,WAGMIGAMES ראה שינוי של $ +0.00000256 (+66.32%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

WAGMI Games שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.00000108 (+20.22%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של WAGMI Games (WAGMIGAMES)?

בדוק את WAGMI Games עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהWAGMI Games (WAGMIGAMES)

WAGMI Games is building the first web3 Universe encompassing multiple games, comics, anime, collectibles, cosplay and more.

WAGMI Games זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול WAGMI Gamesההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקWAGMIGAMES את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים WAGMI Gamesאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךWAGMI Games לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

WAGMI Gamesתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה WAGMI Games (WAGMIGAMES) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות WAGMI Games (WAGMIGAMES) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור WAGMI Games.

בדוק את WAGMI Games תחזית המחיר עכשיו‏!

WAGMI Games (WAGMIGAMES) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של WAGMI Games (WAGMIGAMES) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על WAGMIGAMES הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות WAGMI Games (WAGMIGAMES)

מחפש איך לקנותWAGMI Games? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש WAGMI Gamesב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות.

WAGMIGAMES למטבעות מקומיים

1 WAGMI Games(WAGMIGAMES) ל VND
0.1689423
1 WAGMI Games(WAGMIGAMES) ל AUD
A$0.0000098226
1 WAGMI Games(WAGMIGAMES) ל GBP
0.0000047508
1 WAGMI Games(WAGMIGAMES) ל EUR
0.000005457
1 WAGMI Games(WAGMIGAMES) ל USD
$0.00000642
1 WAGMI Games(WAGMIGAMES) ל MYR
RM0.000026964
1 WAGMI Games(WAGMIGAMES) ל TRY
0.00026322
1 WAGMI Games(WAGMIGAMES) ל JPY
¥0.00094374
1 WAGMI Games(WAGMIGAMES) ל ARS
ARS$0.0086873514
1 WAGMI Games(WAGMIGAMES) ל RUB
0.0005180298
1 WAGMI Games(WAGMIGAMES) ל INR
0.0005620068
1 WAGMI Games(WAGMIGAMES) ל IDR
Rp0.1035483726
1 WAGMI Games(WAGMIGAMES) ל KRW
0.0089166096
1 WAGMI Games(WAGMIGAMES) ל PHP
0.0003637572
1 WAGMI Games(WAGMIGAMES) ל EGP
￡E.0.0003114984
1 WAGMI Games(WAGMIGAMES) ל BRL
R$0.000034668
1 WAGMI Games(WAGMIGAMES) ל CAD
C$0.0000088596
1 WAGMI Games(WAGMIGAMES) ל BDT
0.0007810572
1 WAGMI Games(WAGMIGAMES) ל NGN
0.009816501
1 WAGMI Games(WAGMIGAMES) ל COP
$0.0257831052
1 WAGMI Games(WAGMIGAMES) ל ZAR
R.0.0001127994
1 WAGMI Games(WAGMIGAMES) ל UAH
0.000266109
1 WAGMI Games(WAGMIGAMES) ל VES
Bs0.0008988
1 WAGMI Games(WAGMIGAMES) ל CLP
$0.00616962
1 WAGMI Games(WAGMIGAMES) ל PKR
Rs0.0018201984
1 WAGMI Games(WAGMIGAMES) ל KZT
0.0034349568
1 WAGMI Games(WAGMIGAMES) ל THB
฿0.0002081364
1 WAGMI Games(WAGMIGAMES) ל TWD
NT$0.0001952964
1 WAGMI Games(WAGMIGAMES) ל AED
د.إ0.0000235614
1 WAGMI Games(WAGMIGAMES) ל CHF
Fr0.000005136
1 WAGMI Games(WAGMIGAMES) ל HKD
HK$0.0000501402
1 WAGMI Games(WAGMIGAMES) ל AMD
֏0.0024578328
1 WAGMI Games(WAGMIGAMES) ל MAD
.د.م0.00005778
1 WAGMI Games(WAGMIGAMES) ל MXN
$0.0001196046
1 WAGMI Games(WAGMIGAMES) ל SAR
ريال0.000024075
1 WAGMI Games(WAGMIGAMES) ל PLN
0.0000233688
1 WAGMI Games(WAGMIGAMES) ל RON
лв0.0000277344
1 WAGMI Games(WAGMIGAMES) ל SEK
kr0.0000611826
1 WAGMI Games(WAGMIGAMES) ל BGN
лв0.0000107214
1 WAGMI Games(WAGMIGAMES) ל HUF
Ft0.0021806814
1 WAGMI Games(WAGMIGAMES) ל CZK
0.00013482
1 WAGMI Games(WAGMIGAMES) ל KWD
د.ك0.0000019581
1 WAGMI Games(WAGMIGAMES) ל ILS
0.0000215712
1 WAGMI Games(WAGMIGAMES) ל AOA
Kz0.0058522794
1 WAGMI Games(WAGMIGAMES) ל BHD
.د.ب0.00000242034
1 WAGMI Games(WAGMIGAMES) ל BMD
$0.00000642
1 WAGMI Games(WAGMIGAMES) ל DKK
kr0.0000409596
1 WAGMI Games(WAGMIGAMES) ל HNL
L0.0001680756
1 WAGMI Games(WAGMIGAMES) ל MUR
0.0002930088
1 WAGMI Games(WAGMIGAMES) ל NAD
$0.0001125426
1 WAGMI Games(WAGMIGAMES) ל NOK
kr0.0000647136
1 WAGMI Games(WAGMIGAMES) ל NZD
$0.000010914
1 WAGMI Games(WAGMIGAMES) ל PAB
B/.0.00000642
1 WAGMI Games(WAGMIGAMES) ל PGK
K0.0000270924
1 WAGMI Games(WAGMIGAMES) ל QAR
ر.ق0.0000233046
1 WAGMI Games(WAGMIGAMES) ל RSD
дин.0.0006437334

WAGMI Games מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של WAGMI Games, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרWAGMI Games הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על WAGMI Games

כמה שווה WAGMI Games (WAGMIGAMES) היום?
החי WAGMIGAMESהמחיר ב USD הוא 0.00000642 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי WAGMIGAMES ל USD?
המחיר הנוכחי של WAGMIGAMES ל USD הוא $ 0.00000642. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של WAGMI Games?
שווי השוק של WAGMIGAMES הוא $ 14.12M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של WAGMIGAMES?
ההיצע במחזור של WAGMIGAMES הוא 2.20T USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של WAGMIGAMES?
‏‏WAGMIGAMES השיג מחיר שיא (ATH) של 0.000037006097533114 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של WAGMIGAMES?
WAGMIGAMES ‏‏רשם מחירATL של 0.000002194837186306 USD.
מהו נפח המסחר של WAGMIGAMES?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור WAGMIGAMES הוא $ 176.42K USD.
האם WAGMIGAMES יעלה השנה?
WAGMIGAMES ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את WAGMIGAMES תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
WAGMI Games (WAGMIGAMES) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

WAGMIGAMES-ל-USD מחשבון

סְכוּם

WAGMIGAMES
WAGMIGAMES
USD
USD

1 WAGMIGAMES = 0.00000642 USD

מסחרWAGMIGAMES

USDTWAGMIGAMES
$0.00000642
$0.00000642$0.00000642
-3.88%

