WAGMI Games (WAGMIGAMES) מידע WAGMI Games is building the first web3 Universe encompassing multiple games, comics, anime, collectibles, cosplay and more. אתר רשמי: https://www.wagmigames.com מסמך לבן: https://wagmi-games.gitbook.io/wagmi-games-whitepaper/ סייר בלוקים: https://etherscan.io/token/0x3b604747ad1720c01ded0455728b62c0d2f100f0 קנה WAGMIGAMESעכשיו!

WAGMI Games (WAGMIGAMES) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור WAGMI Games (WAGMIGAMES), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 14.01M $ 14.01M $ 14.01M ההיצע הכולל: $ 2.20T $ 2.20T $ 2.20T אספקה במחזור: $ 2.20T $ 2.20T $ 2.20T FDV (שווי מדולל מלא): $ 14.01M $ 14.01M $ 14.01M שיא כל הזמנים: $ 0.00005995 $ 0.00005995 $ 0.00005995 שפל כל הזמנים: $ 0.000002194837186306 $ 0.000002194837186306 $ 0.000002194837186306 מחיר נוכחי: $ 0.00000637 $ 0.00000637 $ 0.00000637 למידע נוסף על WAGMI Games (WAGMIGAMES) מחיר

WAGMI Games (WAGMIGAMES) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של WAGMI Games (WAGMIGAMES) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של WAGMIGAMES אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות WAGMIGAMESהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את WAGMIGAMESטוקניומיקה, חקרו אתWAGMIGAMESהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות WAGMIGAMES מעוניין להוסיף את WAGMI Games (WAGMIGAMES) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת WAGMIGAMES, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות WAGMIGAMES ב-MEXC עכשיו!

WAGMI Games (WAGMIGAMES) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של WAGMIGAMESעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה WAGMIGAMES עכשיו את היסטוריית המחירים!

WAGMIGAMES חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן WAGMIGAMES עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו WAGMIGAMES משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה WAGMIGAMESעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

