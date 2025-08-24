עוד על WAFFLES

WAFFLES מידע על מחיר

WAFFLES אתר רשמי

WAFFLES טוקניומיקה

WAFFLES תחזית מחיר

WAFFLES היסטוריה

WAFFLES מדריך קנייה

WAFFLESממיר מטבעות לפיאט

WAFFLES ספוט

טרום שוק

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Waffles סֵמֶל

Waffles מְחִיר(WAFFLES)

1 WAFFLES ל USDמחיר חי:

$0.00218
$0.00218$0.00218
-1.80%1D
USD
Waffles (WAFFLES) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 23:23:43 (UTC+8)

Waffles (WAFFLES) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00214
$ 0.00214$ 0.00214
24 שעות נמוך
$ 0.00233
$ 0.00233$ 0.00233
גבוה 24 שעות

$ 0.00214
$ 0.00214$ 0.00214

$ 0.00233
$ 0.00233$ 0.00233

$ 0.04295198242461536
$ 0.04295198242461536$ 0.04295198242461536

$ 0.001623130974260684
$ 0.001623130974260684$ 0.001623130974260684

-0.46%

-1.79%

+0.92%

+0.92%

Waffles (WAFFLES) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.00218. במהלך 24 השעות האחרונות, WAFFLES נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00214 לבין שיא של $ 0.00233, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. WAFFLESהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.04295198242461536, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.001623130974260684.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, WAFFLES השתנה ב -0.46% במהלך השעה האחרונה, -1.79% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.92% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Waffles (WAFFLES) מידע שוק

No.1842

$ 1.95M
$ 1.95M$ 1.95M

$ 10.12K
$ 10.12K$ 10.12K

$ 2.18M
$ 2.18M$ 2.18M

894.47M
894.47M 894.47M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

998,378,465.54
998,378,465.54 998,378,465.54

89.44%

SOL

שווי השוק הנוכחי של Waffles הוא $ 1.95M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 10.12K. ההיצע במחזור של WAFFLES הוא 894.47M, עם היצע כולל של 998378465.54. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.18M.

Waffles (WAFFLES) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Wafflesהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.00004-1.79%
30 ימים$ -0.00031-12.45%
60 ימים$ -0.00011-4.81%
90 ימים$ -0.00145-39.95%
Waffles שינוי מחיר היום

היום,WAFFLES רשם שינוי של $ -0.00004 (-1.79%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Waffles שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.00031 (-12.45%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Waffles שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,WAFFLES ראה שינוי של $ -0.00011 (-4.81%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Waffles שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.00145 (-39.95%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Waffles (WAFFLES)?

בדוק את Waffles עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהWaffles (WAFFLES)

Waffles Davincij15's Cat. The second chance you have been waiting for… Don’t miss it again.

Waffles זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Wafflesההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקWAFFLES את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Wafflesאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךWaffles לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Wafflesתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Waffles (WAFFLES) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Waffles (WAFFLES) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Waffles.

בדוק את Waffles תחזית המחיר עכשיו‏!

Waffles (WAFFLES) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Waffles (WAFFLES) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על WAFFLES הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Waffles (WAFFLES)

מחפש איך לקנותWaffles? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Wafflesב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

WAFFLES למטבעות מקומיים

1 Waffles(WAFFLES) ל VND
57.3667
1 Waffles(WAFFLES) ל AUD
A$0.0033354
1 Waffles(WAFFLES) ל GBP
0.0016132
1 Waffles(WAFFLES) ל EUR
0.001853
1 Waffles(WAFFLES) ל USD
$0.00218
1 Waffles(WAFFLES) ל MYR
RM0.009156
1 Waffles(WAFFLES) ל TRY
0.08938
1 Waffles(WAFFLES) ל JPY
¥0.32046
1 Waffles(WAFFLES) ל ARS
ARS$2.9499106
1 Waffles(WAFFLES) ל RUB
0.1759042
1 Waffles(WAFFLES) ל INR
0.1908372
1 Waffles(WAFFLES) ל IDR
Rp35.1612854
1 Waffles(WAFFLES) ל KRW
3.0277584
1 Waffles(WAFFLES) ל PHP
0.1235188
1 Waffles(WAFFLES) ל EGP
￡E.0.1057736
1 Waffles(WAFFLES) ל BRL
R$0.011772
1 Waffles(WAFFLES) ל CAD
C$0.0030084
1 Waffles(WAFFLES) ל BDT
0.2652188
1 Waffles(WAFFLES) ל NGN
3.333329
1 Waffles(WAFFLES) ל COP
$8.7550108
1 Waffles(WAFFLES) ל ZAR
R.0.0383026
1 Waffles(WAFFLES) ל UAH
0.090361
1 Waffles(WAFFLES) ל VES
Bs0.3052
1 Waffles(WAFFLES) ל CLP
$2.09498
1 Waffles(WAFFLES) ל PKR
Rs0.6180736
1 Waffles(WAFFLES) ל KZT
1.1663872
1 Waffles(WAFFLES) ל THB
฿0.0706756
1 Waffles(WAFFLES) ל TWD
NT$0.0663156
1 Waffles(WAFFLES) ל AED
د.إ0.0080006
1 Waffles(WAFFLES) ל CHF
Fr0.001744
1 Waffles(WAFFLES) ל HKD
HK$0.0170258
1 Waffles(WAFFLES) ל AMD
֏0.8345912
1 Waffles(WAFFLES) ל MAD
.د.م0.01962
1 Waffles(WAFFLES) ל MXN
$0.0406134
1 Waffles(WAFFLES) ל SAR
ريال0.008175
1 Waffles(WAFFLES) ל PLN
0.0079352
1 Waffles(WAFFLES) ל RON
лв0.0094176
1 Waffles(WAFFLES) ל SEK
kr0.0207754
1 Waffles(WAFFLES) ל BGN
лв0.0036406
1 Waffles(WAFFLES) ל HUF
Ft0.7404806
1 Waffles(WAFFLES) ל CZK
0.04578
1 Waffles(WAFFLES) ל KWD
د.ك0.0006649
1 Waffles(WAFFLES) ל ILS
0.0073248
1 Waffles(WAFFLES) ל AOA
Kz1.9872226
1 Waffles(WAFFLES) ל BHD
.د.ب0.00082186
1 Waffles(WAFFLES) ל BMD
$0.00218
1 Waffles(WAFFLES) ל DKK
kr0.0139084
1 Waffles(WAFFLES) ל HNL
L0.0570724
1 Waffles(WAFFLES) ל MUR
0.0994952
1 Waffles(WAFFLES) ל NAD
$0.0382154
1 Waffles(WAFFLES) ל NOK
kr0.0219744
1 Waffles(WAFFLES) ל NZD
$0.003706
1 Waffles(WAFFLES) ל PAB
B/.0.00218
1 Waffles(WAFFLES) ל PGK
K0.0091996
1 Waffles(WAFFLES) ל QAR
ر.ق0.0079134
1 Waffles(WAFFLES) ל RSD
дин.0.2185886

Waffles מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Waffles, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

האתרWaffles הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Waffles

כמה שווה Waffles (WAFFLES) היום?
החי WAFFLESהמחיר ב USD הוא 0.00218 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי WAFFLES ל USD?
המחיר הנוכחי של WAFFLES ל USD הוא $ 0.00218. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Waffles?
שווי השוק של WAFFLES הוא $ 1.95M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של WAFFLES?
ההיצע במחזור של WAFFLES הוא 894.47M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של WAFFLES?
‏‏WAFFLES השיג מחיר שיא (ATH) של 0.04295198242461536 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של WAFFLES?
WAFFLES ‏‏רשם מחירATL של 0.001623130974260684 USD.
מהו נפח המסחר של WAFFLES?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור WAFFLES הוא $ 10.12K USD.
האם WAFFLES יעלה השנה?
WAFFLES ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את WAFFLES תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 23:23:43 (UTC+8)

Waffles (WAFFLES) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

חדשות חמות

איך לזהות את הטרנד/נarrטיב הנוכחי בשוק הקריפטו?

בעולם הקריפטו, נראטיבים מניעים גם נזילות וגם תחושת משקיעים. תפסו את הטרנד הנכון, והסיכוי שלכם להכפיל את הנכסים גדל באופן משמעותי; לכו בדרך הלא נכונה, ואתם מסכנים את עצמכם ב”קניית השיא” או במניעת תנועות פיצוי. אז איך אנחנו יודעים איזה נראטיב מוביל את השוק, ואיזה מגזר מושך הון ותשומת לב? המדריך הזה מפרט דרכים מעשיות לזיהוי טרנדים בקריפטו.

August 24, 2025

פרוטוקול Aave שולט בשוק ההשאלות DeFi

Aave נכנס לרשימת הפרוטוקולים הגדולים ביותר שמופעלים בשוק הפיננסים המבוזרים (DeFi).

הוא הצליח לתפוס עמדות דומיננטיות בשוק ההשאלות DeFi. תחום זה הופך לאחד המבטיחים ביותר, מכיוון שהוא מפשט את הגישה למימון.

August 23, 2025

ניתוח מגמות ביטקוין BTC ואת’ריום ETH: רמות מפתח ותסריטים לעתיד

חשיבות בחינת ביטקוין ואת’ריום: שני מדדים מרכזיים בשוק ביטקוין (BTC) ואת’ריום (ETH) אינם רק שני מטבעות דיגיטליים; הם המדדים העיקריים של כל שוק הקריפטו. ניתוח ובחינת שני מטבעות אלה הם חיוניים לכל סוחר שמעוניין לפעול בשוק הזה.

August 23, 2025
הצג עוד

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

WAFFLES-ל-USD מחשבון

סְכוּם

WAFFLES
WAFFLES
USD
USD

1 WAFFLES = 0.00218 USD

מסחרWAFFLES

USDTWAFFLES
$0.00218
$0.00218$0.00218
-1.79%

הצטרף ל-MEXC היום

-- עמלת ייצור ספוט,-- עמלת ייצור ספוט,
--עמלת ייצור עתיד, --עמלת ייצור עתיד