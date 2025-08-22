עוד על WACME

Wrapped Accumulate סֵמֶל

Wrapped Accumulate מְחִיר(WACME)

Wrapped Accumulate (WACME) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 18:41:44 (UTC+8)

Wrapped Accumulate (WACME) מידע על מחיר (USD)

Wrapped Accumulate (WACME) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.00432. במהלך 24 השעות האחרונות, WACME נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00432 לבין שיא של $ 0.005101, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. WACMEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.5910658165701004, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00000999576793482.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, WACME השתנה ב 0.00% במהלך השעה האחרונה, -15.29% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-33.79% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Wrapped Accumulate (WACME) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של Wrapped Accumulate הוא $ 138.36K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 444.11. ההיצע במחזור של WACME הוא 32.03M, עם היצע כולל של 32028150.10434649. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.16M.

Wrapped Accumulate (WACME) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Wrapped Accumulateהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.00077975-15.29%
30 ימים$ -0.003415-44.15%
60 ימים$ -0.002499-36.65%
90 ימים$ -0.001551-26.42%
Wrapped Accumulate שינוי מחיר היום

היום,WACME רשם שינוי של $ -0.00077975 (-15.29%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Wrapped Accumulate שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.003415 (-44.15%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Wrapped Accumulate שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,WACME ראה שינוי של $ -0.002499 (-36.65%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Wrapped Accumulate שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.001551 (-26.42%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Wrapped Accumulate (WACME)?

בדוק את Wrapped Accumulate עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהWrapped Accumulate (WACME)

The Accumulate Protocol(“Accumulate”)is an identity-based, Delegated Proof of Stake(DPoS) blockchain designed to power the digital economy through interoperability with Layer-1 blockchains, integration with enterprise tech stacks, and interfacing with the World Wide Web.Accumulate bypasses the trilemma of security, scalability, and decentralization by implementing a chain-of-chains architecture in which digital identities with the ability to manage keys, tokens, data, and other identities are treated as their own independent blockchains.

Wrapped Accumulate זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Wrapped Accumulateההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקWACME את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Wrapped Accumulateאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךWrapped Accumulate לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Wrapped Accumulateתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Wrapped Accumulate (WACME) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Wrapped Accumulate (WACME) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Wrapped Accumulate.

בדוק את Wrapped Accumulate תחזית המחיר עכשיו‏!

Wrapped Accumulate (WACME) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Wrapped Accumulate (WACME) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על WACME הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Wrapped Accumulate (WACME)

מחפש איך לקנותWrapped Accumulate? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Wrapped Accumulateב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

WACME למטבעות מקומיים

Wrapped Accumulate מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Wrapped Accumulate, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Wrapped Accumulate

כמה שווה Wrapped Accumulate (WACME) היום?
החי WACMEהמחיר ב USD הוא 0.00432 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי WACME ל USD?
המחיר הנוכחי של WACME ל USD הוא $ 0.00432. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Wrapped Accumulate?
שווי השוק של WACME הוא $ 138.36K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של WACME?
ההיצע במחזור של WACME הוא 32.03M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של WACME?
‏‏WACME השיג מחיר שיא (ATH) של 0.5910658165701004 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של WACME?
WACME ‏‏רשם מחירATL של 0.00000999576793482 USD.
מהו נפח המסחר של WACME?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור WACME הוא $ 444.11 USD.
האם WACME יעלה השנה?
WACME ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את WACME תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 18:41:44 (UTC+8)

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

