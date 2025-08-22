Wrapped Accumulate (WACME) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.00432. במהלך 24 השעות האחרונות, WACME נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00432 לבין שיא של $ 0.005101, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. WACMEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.5910658165701004, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00000999576793482.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, WACME השתנה ב 0.00% במהלך השעה האחרונה, -15.29% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-33.79% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
Wrapped Accumulate (WACME) מידע שוק
No.9487
$ 138.36K
$ 138.36K$ 138.36K
$ 444.11
$ 444.11$ 444.11
$ 2.16M
$ 2.16M$ 2.16M
32.03M
32.03M 32.03M
500,000,000
500,000,000 500,000,000
32,028,150.10434649
32,028,150.10434649 32,028,150.10434649
6.40%
ETH
שווי השוק הנוכחי של Wrapped Accumulate הוא $ 138.36K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 444.11. ההיצע במחזור של WACME הוא 32.03M, עם היצע כולל של 32028150.10434649. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.16M.
Wrapped Accumulate (WACME) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של Wrapped Accumulateהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ -0.00077975
-15.29%
30 ימים
$ -0.003415
-44.15%
60 ימים
$ -0.002499
-36.65%
90 ימים
$ -0.001551
-26.42%
Wrapped Accumulate שינוי מחיר היום
היום,WACME רשם שינוי של $ -0.00077975 (-15.29%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
Wrapped Accumulate שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.003415 (-44.15%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
Wrapped Accumulate שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,WACME ראה שינוי של $ -0.002499 (-36.65%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
Wrapped Accumulate שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.001551 (-26.42%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Wrapped Accumulate (WACME)?
The Accumulate Protocol(“Accumulate”)is an identity-based, Delegated Proof of Stake(DPoS) blockchain designed to power the digital economy through interoperability with Layer-1 blockchains, integration with enterprise tech stacks, and interfacing with the World Wide Web.Accumulate bypasses the trilemma of security, scalability, and decentralization by implementing a chain-of-chains architecture in which digital identities with the ability to manage keys, tokens, data, and other identities are treated as their own independent blockchains.
Wrapped Accumulateתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה Wrapped Accumulate (WACME) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Wrapped Accumulate (WACME) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Wrapped Accumulate.
הבנת הטוקנומיקה של Wrapped Accumulate (WACME) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על WACME הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
