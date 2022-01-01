Wrapped Accumulate (WACME) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Wrapped Accumulate (WACME), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Wrapped Accumulate (WACME) מידע The Accumulate Protocol(“Accumulate”)is an identity-based, Delegated Proof of Stake(DPoS) blockchain designed to power the digital economy through interoperability with Layer-1 blockchains, integration with enterprise tech stacks, and interfacing with the World Wide Web.Accumulate bypasses the trilemma of security, scalability, and decentralization by implementing a chain-of-chains architecture in which digital identities with the ability to manage keys, tokens, data, and other identities are treated as their own independent blockchains. אתר רשמי: https://accumulatenetwork.io מסמך לבן: https://accumulatenetwork.io/whitepaper סייר בלוקים: https://explorer.accumulatenetwork.io קנה WACMEעכשיו!

Wrapped Accumulate (WACME) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Wrapped Accumulate (WACME), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 193.26K $ 193.26K $ 193.26K ההיצע הכולל: $ 32.03M $ 32.03M $ 32.03M אספקה במחזור: $ 32.03M $ 32.03M $ 32.03M FDV (שווי מדולל מלא): $ 3.02M $ 3.02M $ 3.02M שיא כל הזמנים: $ 0.1036 $ 0.1036 $ 0.1036 שפל כל הזמנים: $ 0.00000999576793482 $ 0.00000999576793482 $ 0.00000999576793482 מחיר נוכחי: $ 0.006034 $ 0.006034 $ 0.006034 למידע נוסף על Wrapped Accumulate (WACME) מחיר

Wrapped Accumulate (WACME) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Wrapped Accumulate (WACME) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של WACME אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות WACMEהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את WACMEטוקניומיקה, חקרו אתWACMEהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות WACME מעוניין להוסיף את Wrapped Accumulate (WACME) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת WACME, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות WACME ב-MEXC עכשיו!

Wrapped Accumulate (WACME) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של WACMEעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה WACME עכשיו את היסטוריית המחירים!

WACME חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן WACME עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו WACME משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה WACMEעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

